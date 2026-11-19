Comenzó este miércoles la Semana de los Derechos de las Infancias y Adolescencias, que dispone de más de un centenar de actividades para “generar una reflexión” y poner a la infancia y la adolescencia en la agenda pública.

Con más de un centenar de actividades planificadas para los próximos tres días, este miércoles comenzó la Semana de los Derechos de las Infancias y Adolescencias 2026. Las actividades, celebradas bajo el lema “Infancias y Adolescencias: Patrimonio Nacional”, coinciden con el Día Nacional de los Derechos de las Infancias y las Adolescencias, que será el viernes, a su vez el Día Mundial de la Infancia.

Las actividades son organizadas por la Plataforma Infancias y Adolescencias (PIAS) junto con varias instituciones estatales e incluyen múltiples propuestas orientadas a niños y adolescentes, que se extenderán hasta el viernes. En ocasión del acto de apertura participaron, además de integrantes del PIAS, varios jerarcas de gobierno, entre ellos el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, y su par de Salud Pública, Cristina Lustemberg, así como la presidenta del Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay (INAU), Claudia Romero.

En diálogo con la diaria, la integrante del PIAS Paula Baleato valoró positivamente la posibilidad de celebrar diferentes actividades como “una ocasión de generar una reflexión” y poner a la infancia y la adolescencia en la agenda, ya que “es el sector más relegado de la sociedad uruguaya en términos de acceso al bienestar”.

Baleato recordó que el sector sufre “un problema bastante estructural de concentración de la pobreza y la desigualdad”, y recordó que eso se manifiesta de forma multidimensional en los hogares en los que viven. También expresó su inquietud por el acceso a la salud mental , así como la violencia con la que deben convivir, que se manifiesta de forma sexual, intrafamiliar e institucional, aunque se detuvo en “la exposición a la muerte y heridas de bala por armas de fuego” como algo particularmente preocupante.

La integrante del PIAS recordó que “hay escasez de espacios de participación”, algo que lleva a que no exista una política nacional en ese sentido. Si bien reconoció la existencia de espacios dentro de organismos particulares, como el Consejo Asesor y Consultivo (CAC) del INAU, que está integrado por adolescentes y asesora a su directorio, lamentó el hecho de que los consejos de participación “están bastante limitados” en la educación secundaria, y que en el segundo y tercer nivel de gobierno, los espacios “no son tantos”. “Uruguay es una sociedad envejecida y adultocéntrica”, resumió, aún cuando “hay una oportunidad de poder generar más espacios institucionalizados de escucha y de participación”.

Acerca de qué es lo que explica dicha realidad, Baleato consideró que “hay un nudo que el Uruguay tiene que tiene que ver con la institucionalidad”. Así, sostuvo que “se necesita avanzar un poquito más” en el despliegue del Gabinete de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia (GAPIIA), así como “en la posibilidad de tener políticas que sean institucionales desde el vamos”. “Incorporar la práctica de escucha sistemática e incorporar las posibilidades de consultas a niños, niñas y adolescentes en distintas temáticas por parte de diferentes organismos pueden ser buenas prácticas”, resumió.

Para Baleato, si bien hay “un poco más de sensibilidad” al respecto, “todavía es un poco fragmentario”. En esa línea, reconoció que “el tema está más en agenda”, pero que se necesita “un mayor nivel de concreciones y sensibilización de la agenda de los partidos políticos”, ya que el tema “no parece ocupar los primeros lugares”. Consideró que eso obedece al hecho de que dicho sector de la población “no presiona”, lo que vuelve “complejo colocar sus demandas en comparación con otros movimientos que se movilizan por sí mismos”. “Es una agenda que cuesta más posicionar políticamente”, sintetizó.

Presidenta del INAU: “Para este gobierno la infancia y la adolescencia son una prioridad”

Por su parte, y en declaraciones al portal de Presidencia, Romero celebró “la oportunidad de celebrar el reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho”. La titular del INAU enmarcó las actividades de esta semana como parte de “un trabajo” que excede al GAPIIA, sino que también implica “otros espacios de articulación”, de manera “hacer más eficientes las medidas y los recursos”.

Romero también recordó que se prevén actividades en otros lugares, como una reunión del Consejo Asesor y Consultivo (CAC) del Directorio del INAU en el Espacio Modelo, que destacó como “una oportunidad” para que dicha población extienda sus reclamos sobre hacia dónde hay que trabajar y “acelerar más algunos procesos”.

“Para este gobierno la infancia y la adolescencia son una prioridad”, afirmó la titular del INAU. Acotó que “cuando uno despliega políticas públicas que tienen que pensar en las infancias y sus familias, necesita presupuesto”. Por eso, celebró que actualmente se cuenta con uno “articulado”, y que contempla varias medidas, como la unificación del sistema de transferencias, que comenzará a ser implementada progresivamente a partir de enero y tiene como propósito la baja en los niveles de pobreza entre dicha población, algo que “no es un punto de llegada”, sino “de partida”, y la extensión del tiempo educativo, entre otras. “Los espacios donde crecen estos gurises también hablan del cuidado”, sintetizó. Y concluyó: “Hay un montón de medidas, ¿tenemos que ir por más? Sin duda: las infancias necesitan ser cuidadas hoy, y ese es nuestro compromiso”.