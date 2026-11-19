“Esto vino muy bien porque contribuye al escenario de lo que vamos a estar debatiendo como resultado final, sobre la tarde de hoy, en una intención de sacar una resolución de poner un instrumento que se va a llamar ‘pasaporte de habilidades’”, anticipó el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, este miércoles al término de la XXVII Reunión Ordinaria de Ministros, Ministras y Altas Autoridades del Trabajo del Mercosur. Uruguay encabezó la actividad en el marco de su presidencia pro tempore del bloque, vigente desde junio de este año, y contó con la participación del presidente Yamandú Orsi.

Además, de acuerdo con la información que el MTSS compartió con la diaria, también lo hizo Luiz Marinho, ministro de Trabajo y Empleo brasileño; Mariana Pérez Espinosa, del Ministerio de Capital Humano argentino; diplomáticos y embajadores de Chile, Colombia, Panamá, Perú y Paraguay, y representantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la central sindical y las cámaras empresariales.

Según explicó Castillo, los encuentros presenciales se remontan a la presidencia pro tempore de Brasil y en cada reunión prevén “promocionar algún protocolo o convalidar algún derecho laboral” para que –ante el acuerdo entre el bloque sudamericano y la Unión Europea– sea posible “tener una suerte de sintonía” para “estar en mejores condiciones para competir, colocar los productos, defender la industria y generar más puestos de trabajo”. En este caso, señaló que el ‘pasaporte de habilidades’ permitirá que la persona migrante “no deje sus estudios o conocimientos atrás”, sino que “se le reconozca, en el país donde vaya, debidamente acreditados sus estudios, su profesión y sus conocimientos”.

Según Castillo, la propuesta fue recibida “muy bien” por empresarios y trabajadores, aunque “no es una sorpresa” en función del vínculo entre el MTSS y el tripartismo, que prioriza “colocar” los temas e “ir dando toda la información”. “En los últimos 15 años se ha triplicado la población migrante en nuestro continente, o sea que ya no es una cosa de algunos países y algunos lugares. Hay una suerte de intercambio constante, de búsqueda de mejores condiciones, de búsqueda de desarrollo personal y familiar. Uruguay es un país de migrantes y nos parece muy bien que acá estemos convalidando y, seguramente, insisto, estemos firmando hoy un acuerdo de todos los países del Mercosur”, señaló Castillo.

También mencionó que el Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional de la OIT “va a ser el organismo que va a estar registrando y midiendo de manera tal de que no haya distintas lecturas en torno al reconocimiento de títulos, conocimientos o experiencias”. Consultado por el mensaje de Orsi durante el encuentro, el jerarca indicó que el mandatario llamó a “incentivar y estimular estos ámbitos”, además de subrayar “la necesidad del debate y la discusión de cómo mejoramos las herramientas”. Asimismo, “retomó varias veces” los mensajes que dejó el papa León XIV en su visita a Uruguay –en el marco de una gira más amplia que incluyó Argentina y Perú–, asociados a la reivindicación del derecho al trabajo.

Colonia Shopping: “Los que no tengan ningún tipo de cobertura, entonces nos vamos a hacer cargo nosotros”.

Castillo también respondió consultas vinculadas al incendio registrado el miércoles 11 en el Colonia Shopping, con pérdidas que podrían ubicarse en el entorno de los 35 millones de dólares. Dijo que lo están “monitoreando cada día” y cada mañana la dirección del Banco de Previsión Social “remite un informe de cómo se están moviendo las consultas, sea de los trabajadores, las trabajadoras o los empleadores” y por el momento “no está habiendo una gran demanda”.

Según Castillo, existe un “compromiso de rápida reconstrucción o el armado de un shopping nuevo de esas características”, mientras que varios comercios colonienses alquilaron locales en el centro y por eso “no va a haber casi interrupción del período de trabajo”. “Hay trabajadores y trabajadoras que ya tenían el derecho al seguro de paro por el tiempo que trabajaban, y los que no tengan ningún tipo de cobertura, entonces nos vamos a hacer cargo nosotros, vamos a identificarlos a los efectos de buscar algún mecanismo que les permita algún medio de subsistencia”, anunció el ministro.