El periodista Leonardo Pérez será el nuevo director de Radios Públicas

Los trámites para su designación ya se iniciaron; Pérez, exdirector de contenidos y programación de TV Ciudad, sustituirá a Daniel Ayala, quien renunció a su cargo en febrero.

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Leonardo Pérez, periodista y exdirector de contenidos y programación de TV Ciudad, será el nuevo director de Radiodifusión Nacional del Uruguay (RNU), según informó Montevideo Portal y confirmó la diaria por fuentes del gobierno. Erika Hoffmann, presidenta del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan) y directora de Canal 5, confirmó a Búsqueda que se iniciaron los trámites para el nombramiento.

Pérez ocupará la vacante dejada en febrero por Daniel Ayala, quien renunció a su cargo por diferencias presupuestales con Hoffmann; Ayala pretendía un presupuesto mayor para las emisoras públicas.

El nombre de Pérez, según supo la diaria, surgió a propuesta de Presidencia de la República y fue comunicado al Sindicato Único de Trabajadores de las Radios del Estado esta semana. “Según se nos informó, Pérez ya se encuentra trabajando en el ámbito del Secan, y en los próximos días será nombrado oficialmente, asumiendo formalmente sus funciones como director de RNU”, anunció el sindicato en un comunicado, citado por Búsqueda.

Pérez trabajó también como periodista en las radios públicas y fue asesor de prensa del exvicepresidente Raúl Sendic.