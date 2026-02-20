En las últimas horas renunció a su cargo el director de Radios Públicas, Daniel Ayala, según consignó el periodista Jaime Clara en X y confirmó la diaria con fuentes del gobierno.

Ayala había puesto su cargo a disposición y estaba de licencia desde hace aproximadamente un mes por diferencias presupuestales con Erika Hoffmann, presidenta del Servicio de Comunicación Audiovisual (Secan) y directora de Canal 5.

Ante esto, el diputado del Partido Independiente, Gerardo Sotelo, anunció que hará un pedido de acceso a la información pública “para saber con qué criterios” se elaboró el presupuesto quinquenal del Secan y determinar si “le asiste razón al director de las Radios [Públicas] en reclamar mayores partidas”.

Este viernes, en diálogo con la diaria, dijo que más allá de la renuncia de Ayala, la semana que viene hará el pedido para conocer detalles sobre el presupuesto.

En una visita guiada para la diaria en agosto de 2025, Ayala expresó que cuando asumió el rol se encontró con que desde el Secan “hubo una succión de los recursos de las radios que se destinaron a la televisión. Se dio de baja una cantidad de contratos, pero además muchos de los contratos de quienes estaban acá terminaron trabajando en la televisión o en el área digital”.