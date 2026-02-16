Hace pocos días, la radio Carve informó que el director de las Radios Públicas, Daniel Ayala, “puso su cargo a disposición” y hace aproximadamente 20 días que está de licencia, debido a diferencias sobre el presupuesto que mantiene con Erika Hoffmann, presidenta del Servicio de Comunicación Audiovisual (Secan) y directora de Canal 5.

Ante esto, el diputado del Partido Independiente, Gerardo Sotelo, quien estuvo en el cargo de Hoffmann en el gobierno anterior, anunció en su cuenta de X que hará un pedido de acceso a la información pública “para saber con qué criterios se elaboró el presupuesto quinquenal del Secan y determinar si le asiste razón al director de las Radios [Públicas] en reclamar mayores partidas”.

En diálogo con la diaria, Sotelo –que todavía está preparando el pedido de acceso– dijo que quiere ver “hasta qué punto se está cumpliendo con la nueva estructura, aprobada en octubre de 2023 por el Parlamento”. “Que nos den la fundamentación de cómo fue la asignación de recursos. Porque lo que se plantea, hasta donde sabemos, es que hubo un reclamo de Ayala de que no ha recibido la partida suficiente como para desarrollar su actividad”, señaló.

Sotelo sostuvo que nunca es bueno que en el primer año de gestión, sobre todo ahora, que ya está el presupuesto quinquenal aprobado, “un jerarca renuncie porque dice que la parte que le toca no la considera adecuada”. “Es una señal bastante preocupante, pero veremos si tiene motivo o no el paso al costado o como quiera que se le llame, porque, más allá de que no lo hayan confirmado públicamente, todos sabemos que eso ocurrió”, agregó.

El diputado del Partido Independiente dijo que en la nueva administración hubo “muchos cambios que significan un corte” con algunas de las cosas que se estaban haciendo en el período anterior, pero subrayó que prefiere no detenerse en eso, ya que, “lamentablemente”, se cambian cosas simplemente para decir “ahora mando yo”.

“En realidad, en el caso de los medios públicos debería haber algunas líneas de acción y políticas de mediano y largo plazo. Pero los cambios en algunos casos no fueron tan dramáticos. Lo fundamental es que esta administración, como la anterior y como la que viene, está en su derecho de ensayar los cambios de programación que considere oportunos”, señaló.

A todo esto, consultada por la diaria sobre el pedido de Sotelo, Hoffmann contestó: “Cuando llegue el pedido lo responderemos como corresponde”, y prefirió no hacer más comentarios.