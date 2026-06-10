Comisiones investigadoras de ASSE: sin los votos en la Cámara de Diputados, el Partido Nacional también recurrirá a la Justicia

Tal como estaba previsto, los legisladores del Frente Amplio y Cabildo Abierto rechazaron la propuesta presentada por el Partido Nacional, que solo fue respaldada por el Partido Colorado, el Partido Independiente e Identidad Soberana.

Las 4.00 de este miércoles era el horario de cierre que algunos legisladores calculaban para la sesión del martes de la Cámara de Diputados, que empezó a las 16.00 y que tuvo como plato fuerte el debate en torno a las famosas comisiones investigadoras sobre la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), aunque, con el correr de las horas, la estimación disminuyó hasta cerca de la medianoche. Al cierre de esta sesión, se seguía debatiendo en el plenario de la cámara baja.

La sesión tuvo que ser suspendida momentáneamente por el presidente de la Cámara de Diputados, el nacionalista Rodrigo Goñi, cuando la discusión escaló hacia el reciente episodio de la camioneta Hyundai del presidente Yamandú Orsi, en el marco de un debate general sobre presuntas irregularidades en el actual gobierno y en el anterior.

La primera moción para crear una investigadora fue presentada por el Partido Nacional (PN), que proponía analizar la gestión de ASSE desde 2015 hasta la actualidad; el diputado nacionalista Federico Casaretto fue el miembro denunciante. La segunda moción, presentada por el Frente Amplio (FA), con el diputado Federico Preve como denunciante, pretendía investigar solamente la gestión del gobierno anterior –de la coalición–, de 2020 a 2024.

Por este tema hubo negociaciones entre el PN y el FA para tratar de unir ambas comisiones, pero no llegaron a buen puerto y días atrás el diálogo se dio por terminado. Tanto la coalición como el oficialismo llegaron a la sesión de este martes sabiendo que ninguno contaba con los votos para aprobar su respectiva investigadora. Con 48 bancas, el FA precisaba dos votos, mientras que la Coalición Republicana, con 47 bancas del PN, el Partido Colorado y el Partido Independiente, precisaba tres votos. Identidad Soberana, que tiene dos diputados, se mostraba dispuesto a acompañar la investigadora de la coalición, pero de todos modos su apoyo no era suficiente. Por su parte, Cabildo Abierto (CA), nuevamente determinante para inclinar la balanza hacia un lado o hacia el otro, no tenía previsto prestar sus dos votos para ninguna de las dos investigadoras.

En este escenario, sobre las 23.30 se sometió a votación la propuesta del PN, que a última hora incorporó “el procedimiento administrativo y las consecuencias de la decisión de la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, que determinaron la reducción de la sanción a una profesional de la salud condenada por el delito de homicidio culposo por mala praxis” como objeto de la investigación. Tal como estaba previsto, el FA y CA no acompañaron el planteo y la moción fue rechazada en el plenario de la cámara baja.

El miembro informante en mayoría de la investigadora impulsada por la coalición, el nacionalista Pablo Abdala, empezó el intercambio del tema señalando que no escapa a la consideración de nadie que iban a tener una sesión “de alto contenido político, que seguramente será de gran intensidad en el debate”. “La señal que le estamos dando a la opinión pública es que después de 40 días de expectativa, de negociaciones, de cabildeos y de intercambios que hemos venido sosteniendo entre todas las bancadas, llegamos a esta instancia con la incertidumbre en cuanto a qué es lo que va a terminar ocurriendo”, señaló.

Abdala dijo que, “si el final incierto es el que prevén”, es decir, que no haya votos para ninguna comisión investigadora, esto “será responsabilidad de todos”. No obstante, acotó que “será responsabilidad más de unos que de otros”, porque “cuando se dan estas situaciones, para llegar a acuerdos, hay que agrandar el objeto e incluir todo lo que todos los sectores parlamentarios” aspiran a que se incluya como objeto de investigación. “No es achicando que esto se va a solucionar”, agregó.

El diputado blanco preguntó por qué no solucionaron este tema como lo hicieron con el caso Cardama, en el que se dio una situación similar, pero salieron “hacia adelante, encontrando una solución”, al crear una comisión especial en la Asamblea General, y además “ampliando el objeto, incluyendo todo”, resolviendo investigar desde 2010 hasta la actualidad.

Más adelante, Abdala aseguró que el FA “no quiere investigar”, porque la comisión investigadora “termina no siendo funcional a su estrategia en todo esto, que es de opinión pública, basada en falsedades”. “Esto se inscribe en el tema de la ʻherencia malditaʼ, que no han parado de alimentar, con dudoso éxito, por supuesto, desde el punto de vista de la aprobación de la población, porque las encuestas lo único que registran es una caída sistemática de la aprobación de la gestión del gobierno y la popularidad del presidente de la República [Yamandú Orsi]”, finalizó.

Gallo y Danza

Por su parte, el diputado del FA Luis Gallo, miembro informante por la minoría de la investigadora impulsada por el PN, subrayó que la petición “no logra configurar una denuncia fundada”, sino que presenta “una serie de discrepancias de gestión y juicios de valor que no alcanzan el umbral mínimo de sospecha de ilicitud requerido”.

“La delimitación del objeto de investigación es una garantía fundamental del debido proceso, un requisito indispensable para la eficiencia de la labor legislativa. Una denuncia que carece de precisión técnica no es un simple error formal, sino una carencia sustancial que impide la formación de un juicio serio por parte de este cuerpo, tal como lo exige el artículo 10 de la Ley 16.698” (sobre comisiones parlamentarias), sostuvo el legislador frenteamplista.

Entonces, Gallo señaló que la denuncia de Casaretto conduce a concluir que “no satisface los requisitos exigidos para habilitar la conformación de una comisión investigadora”, porque presenta “un contenido de notoria amplitud, abarcando una multiplicidad de situaciones de diversa naturaleza, jurídica, administrativa, presupuestal y organizacional, sin una adecuada delimitación de su objeto”.

“Tal circunstancia no solo dificulta la determinación de los extremos a investigar, sino que compromete la viabilidad misma de la herramienta propuesta. Asimismo, corresponde destacar que la mayor parte de los hechos incluidos en la denuncia han sido previamente considerados en el ámbito parlamentario o por organismos competentes. Lo que torna improcedente su reconsideración mediante la vía excepcional como una comisión investigadora”, sostuvo.

Puso como ejemplo que “la cuestión relativa a la designación del presidente del directorio de ASSE [Álvaro Danza] y la eventual existencia de incompatibilidades fue oportunamente sometida a consideración de este Parlamento, que otorgó la correspondiente venia, sin objeciones”. “Posteriormente, el asunto fue objeto de análisis por los órganos competentes, concluyéndose la inexistencia de incompatibilidad, por lo que no corresponde reabrir una cuestión ya definitivamente considerada, más aún, cuando este tema fue objeto de dos interpelaciones, al Ministerio de Salud Pública y al Ministerio de Educación y Cultura”, finalizó.

Varela: “Uno debería preguntarse en algún momento qué obsesión tienen con Danza”

Minutos antes del inicio de la discusión en la Cámara de Diputados, Casaretto anunció que, en caso de que la investigadora impulsada por el PN no prospere –como todo indicaba–, el PN recurrirá a la Justicia. Consultado sobre qué se denunciaría en concreto, el legislador dijo que, entre otras cosas, va a estar sobre la mesa “la partida de cobro” de Danza, que para el PN “es indebida”, y las marcadas de tarjeta remotas.

Ante esto, Carlos Varela, coordinador de la bancada de diputados del FA, señaló en rueda de prensa que, así como consideran que no hay elementos de juicio para la comisión investigadora que impulsa el PN, “obviamente” también consideran que no hay elementos “para ir a la Justicia”.

Varela apuntó que en las últimas horas el diputado blanco Juan Martín Rodríguez “tildó de delincuente a Danza”, por lo tanto, “tiene la obligación de demostrarlo y la forma de demostrarlo es ir a la Justicia, que va a resolver, seguramente, que Danza no es ningún delincuente”. El diputado del FA sostuvo que se trata de “una barbaridad, porque están hablando de un ser humano que tiene familia, amigos, y una responsabilidad, que es un profesional”, y “no se puede decir cualquier cosa de cualquier persona, por más investidura política que uno tenga”.

“Uno debería preguntarse en algún momento qué obsesión tienen con Danza, y ya no desde el punto de vista político, sino humano. Lo que han hecho con Danza es increíble, pocas veces lo he visto en el Parlamento o a nivel del sistema político. Allá ellos, sabrán por qué lo hacen. Pero terminemos con esta historia, porque nosotros lo que queremos proteger no es a un hombre del FA o del gobierno, sino a un ser humano, que tiene vida”, finalizó.