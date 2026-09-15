Malvinas: Uruguay niega participación en proyecto para instalar un cable submarino entre las islas y Montevideo

Una investigación de eldiarioAR dio cuenta de la presencia de un buque holandés que ancló en la capital uruguaya unas cuatro veces entre 2025 y 2026, antes de partir hacia las islas.

A mediados de agosto y principios de setiembre de este año, el buque de investigación Fugro Supporter, de la empresa holandesa homónima, especializada en geodatos y estudios del lecho marino, ancló en Montevideo antes de partir hacia las islas Malvinas, de acuerdo con datos de la Administración Nacional de Puertos (ANP) consignados por eldiarioAR. En junio, el portal OpenFalklands informó que el buque estuvo en mayo cerca de la base militar Mare Harbour con el objetivo de instalar un cable submarino hasta Uruguay.

El medio argentino consignó que los registros de la ANP dan cuenta de que el buque salió de Malvinas el 10 de mayo y el 15 de agosto atracó en Montevideo, sin otro puerto intermedio. Previamente, según los datos de la ANP, la nave ancló en Montevideo entre el 26 y el 30 de abril de 2025, entre el 16 y el 19 de diciembre del mismo año, entre el 15 y el 19 de agosto de 2026 y el 1° y el 3 de setiembre de 2026.

Sobre esto, una fuente del gobierno dijo a la diaria que estas paradas son normales puesto que los barcos que van a Malvinas paran en la capital para “recargar combustible, cargar alimentos, limpiar barcos” y que “no hay nada raro en que un barco que va para Malvinas pare aquí; paran también en Brasil, en Santos”.

En medio del anuncio del presidente argentino, Javier Milei, sobre que su gobierno impulsaría sanciones contra empresas con proyectos de explotación petrolera en la zona de las Malvinas, la empresa holandesa Fugro expresó en un comunicado, consignado por elDiarioAR, que las actividades del buque “no estuvieron relacionadas de ninguna manera con la actividad hidrocarburífera”, sino que “su trabajo estuvo limitado al análisis del fondo del mar para un proyecto de telecomunicaciones no relacionado con la exploración de hidrocarburos”.

El sitio web de Malvinas ya citado indicó que, a partir de consultas con personas de la industria, un cable submarino entre la isla y Uruguay supondría unos 2.000 kilómetros de largo y costaría aproximadamente 115 millones de dólares. A su vez, estimó los costos de operación en tres millones y medio de dólares por año.

De todas formas, una fuente del gobierno dijo a la diaria que Uruguay “no tiene ni recibió ningún proyecto como el difundido que mencione o lo relacione con Malvinas”, por lo que desmiente “categóricamente la versión difundida”.

Este martes, el canciller de Argentina, Pablo Quirno, fue consultado por la prensa sobre el tema, pero se limitó a decir que desde su país están en “diálogo” con “todos los países que también apoyan el reclamo argentino en las Malvinas”. Desde la cancillería uruguaya dijeron a este medio que, de acuerdo con la información que tienen, el proyecto “no existe”.

Aun así, la institucionalidad encargada de gestionar iniciativas de este tipo y a donde llegan las solicitudes es a la Comisión Interinstitucional Asesora para el tendido, explotación y mantenimiento de cables submarinos de telecomunicaciones, creada en 2023 bajo la órbita del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM). La comisión está integrada por delegados del MIEM, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Ganadería, Agricultura y Pesca, Ambiente, la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones y la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información.

En ese sentido, un jerarca del MIEM dijo a la diaria que la comisión no recibió “ninguna solicitud para instalar ningún cable submarino con destino a Malvinas”, y que de hecho no hay “ningún trámite en curso que refiere a un tendido de cables submarino”.