El mensaje en cadena de Milei sobre las Malvinas fue motivo de críticas y desconfianza en Argentina

El presidente de Chile, José Antonio Kast, y el presidente de Argentina, Javier Milei, en un balcón del Palacio de La Moneda durante la ceremonia de bienvenida en Santiago, el 3 de setiembre.

El gobierno de Reino Unido ratificó su posición, según la cual las islas son británicas, y advirtió que sus Fuerzas Armadas están en alerta a toda hora.

La oposición argentina manifestó su descreimiento tras el discurso que dio el presidente Javier Milei en la noche del jueves, cuando en cadena nacional reivindicó la soberanía argentina sobre las islas Malvinas y anunció medidas para respaldarla.

Algunos cuestionamientos apuntan al momento que eligió Milei para hacer suya esta causa, que no ha estado presente en su agenda. El reclamo por las islas recibió un impulso cuando la selección argentina desplegó en el Mundial una tela pintada a mano con la consigna “Las Malvinas son Argentinas”, pese a que los hinchas no podían llevar carteles de ese tipo.

En cuanto al contexto exterior, el reclamo de Milei llega con cierto aval de su aliado más poderoso, Donald Trump, que en medio de su molestia con Reino Unido, que no apoya su bloqueo al estrecho de Ormuz, manifestó que estaría dispuesto a rever su posición sobre las Malvinas.

Los críticos señalaron las contradicciones en las que incurre el presidente argentino, que es un declarado admirador de Margaret Thatcher, primera ministra británica durante la guerra de las Malvinas. Además, públicamente, Milei ha defendido la “autodeterminación” de los habitantes de las islas, que en una consulta votaron a favor de la pertenencia a Reino Unido. Quienes defienden la soberanía Argentina sobre las Malvinas argumentan que ese tipo de pronunciamiento no tiene validez porque la población de las islas es implantada.

La senadora de La Libertad Avanza y exministra de Seguridad Patricia Bullrich fue consultada por el periodista Eduardo Feinmann sobre las críticas a Milei por la contradicción entre su discurso del jueves y su admiración a Thatcher. La dirigente argumentó que Milei admira la gestión económica de la ex primera ministra. “La mirada hacia Thatcher es una mirada acerca del cambio económico que Thatcher produjo en Inglaterra” y que “mejoró la vida de todos los ingleses”, dijo Bullrich. Afirmó que “otra cosa es Thatcher poniéndose al frente de la guerra”.

A Bullrich le respondió en su cuenta de X la diputada de izquierda Myriam Bregman. “Siempre se puede decir una brutalidad mayor”, dijo. “Thatcher fue una criminal que utilizó el triunfo pirata en Malvinas contra la clase trabajadora de su país. Existen las clases sociales, Patricia Bullrich Luro Pueyrredón. Ella gobernaba para la gran burguesía imperialista”, afirmó.

Otros recordaron también que el presidente argentino es un defensor del dictador chileno Augusto Pinochet, a quien reivindicó horas antes de su cadena de radio y televisión, cuando participó el propio jueves en el Foro de Madrid, un encuentro de líderes de ultraderecha que se celebró ese día en Santiago de Chile. Durante la guerra de las Malvinas, la dictadura chilena dio apoyo logístico al bando británico.

Los anuncios y los excombatientes

Jerónimo Guerrero, abogado del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (Cecim) de La Plata, criticó a Milei haciendo una referencia a Leopoldo Galtieri, que lanzó la guerra para recuperar las Malvinas cuando presidía la dictadura argentina, ya debilitada, en 1982. “Nosotros lo calificamos como un ‘galtierazo’, es un golpe sobre la mesa que pretende generar una cortina de humo frente a indicadores o dimensiones [...] sobre los cuales no le está yendo muy bien al gobierno”, dijo al diario La Voz del Interior.

“La verdad es que los anuncios no dejan de ser parte de esa cortina de humo. Veíamos que, por ejemplo, busca un endurecimiento de penas [para empresas que negocien con las autoridades británicas de las Malvinas] sobre una ley que ya existe y de la cual el Estado argentino no ha echado mano”, dijo. “Y no es una normativa liviana, es una normativa que prevé penas y sanciones ya de por sí muy duras”, agregó.

En su discurso, Milei dijo que “las Malvinas son argentinas por historia y por derecho, no hay discusión al respecto”. Anunció que el gobierno intervendrá contra los proyectos de explotación petrolera en esa zona y dijo que firmará un decreto de necesidad y urgencia para dar la orden a los organismos del Estado para que envíen a la cancillería la información necesaria para impulsar sanciones contra empresas con iniciativas de ese tipo.

También anunció un proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional que busca endurecer sanciones penales y administrativas para las empresas que brinden servicios a quienes realicen esas explotaciones de hidrocarburos. Dijo además que se creará un Consejo de Seguridad Nacional para definir la política de seguridad y que se construirá una base naval en la provincia de Tierra del Fuego.

El diputado peronista y excanciller Jorge Taiana recordó que cuando fue Ministro de Defensa, en 2022, su gestión inició “las obras de la Base Naval Integrada de Ushuaia [capital de Tierra del Fuego], que durante tres años fueron paralizadas por Milei y que hoy ante el creciente interés de la causa Malvinas el gobierno vuelve a reactivar”. Taiana concluyó: “No es estrategia geopolítica, es oportunismo electoral”.

Según informó Tiempo Argentino, el presidente del Cecim La Plata, Rodolfo Carrizo, dijo que este discurso “es la mayor expresión de hipocresía del presidente y su gabinete”. El dirigente manifestó: “Creo que a Estados Unidos siempre le interesó Malvinas. Es un lugar ultraestratégico y lleno de riquezas naturales”.

También Bregman vio la mano de Estados Unidos en el discurso de Milei. En su cuenta de X opinó: “Le hackearon las neuronas o Estados Unidos lo está usando como enviado para provocar a Gran Bretaña en su actual disputa entre piratas. Se lo escribieron en el Pentágono”.

Repuesta británica y de las petroleras

El gobierno de Reino Unido manifestó en sus redes sociales oficiales que “las Falklands son británicas porque los habitantes de las Falklands eligen ser británicos”. Agregó que “las declaraciones de Milei dicen más sobre la política interna de Argentina que sobre las islas”.

Más tarde, el ministro de Relaciones Exteriores, Ed Miliband, también en sus redes sociales, respondió: “La posición de Reino Unido sobre las Falklands es inquebrantable. Las islas son británicas y seguirán siéndolo porque esa es la posición abrumadora de los isleños”.

Según citó la BBC, un vocero del primer ministro Andy Burnham advirtió: “Nuestras fuerzas armadas están en alerta las 24 horas del día, los siete días de la semana para proteger al Reino Unido y nuestros intereses”.

También dos empresas que prevén explotar hidrocarburos en las Malvinas, sin contar con permiso de Argentina, respondieron. Las compañías Rockhopper Exploration, británica, y Navitas Petroleum, israelí, que impulsan el proyecto Sea Lion, muy cuestionado por excombatientes de Malvinas, se proponen comenzar a extraer unos 55.000 barriles diarios de petróleo, informó el diario Perfil. En un comunicado común, las empresas afirmaron que “los recientes acontecimientos no tendrán efectos materiales” en su proyecto y manifestaron que cuentan con licencias brindadas por el gobierno de las islas y con el apoyo de Reino Unido.

El canciller argentino, Pablo Quirno, afirmó que las compañías que participen de operaciones en Malvinas no podrán hacerlo en el yacimiento de Vaca Muerta, según citó La Nación. “Van a tener que decidir”, advirtió.

Mencionó una resolución de la Organización de las Naciones Unidas, según la cual ninguna de las partes en la disputa por la soberanía de las Malvinas debe tomar decisiones unilaterales y dijo que, por lo tanto, esas licencias brindadas por autoridades británicas son “ilegales”. Agregó que “Navitas ya está sancionada en Argentina”.

En la derecha británica también hubo repercusiones del discurso del jueves. Según informó Clarín, el ex primer ministro Boris Johnson dijo al diario Daily Mirror: “Milei es anglófilo y admirador de Thatcher. No creo ni por un segundo que quiera una confrontación con Reino Unido por esta cuestión. Pero también enfrenta una difícil campaña por la reelección y puede considerar necesario agitar el sentimiento popular apelando al tradicional nacionalismo”.

Aunque dejó claro que no confía en el gobierno de Burnham, del Partido Laborista, Johnson, del Partido Conservador, lo llamó a proteger los yacimientos petrolíferos de Sea Lion. Agregó que “parece imposible creer que Argentina pueda estar tan enloquecida como para volver a intentar tomar las Malvinas”, pero “existe claramente un riesgo mayor de que se produzca algún tipo de provocación, lo que podría desembocar en otro trágico error de cálculo argentino”.