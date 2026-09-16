Medidas para el fomento del riego y precio de los combustibles fueron los temas de la reunión de la ARU con Cardona

La ministra de Industria destacó que “no tuvimos problemas de abastecimiento y no ajustamos los precios”, lo que fue reconocido por la ARU.

Este martes la directiva de la Asociación Rural del Uruguay (ARU) recibió a Fernanda Cardona, titular del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), completando de esta manera otro capítulo de la serie de encuentros entre la gremial agropecuaria y referentes del gobierno.

Al culminar la reunión, la ministra indicó que conversaron sobre muchos temas: “El MIEM tiene nueve direcciones, así que hablamos de combustibles, de transporte, hablamos hasta del pórtland, y obviamente de los costos de energía”.

También integró la agenda el tema del riego en la producción agropecuaria, “que sabemos que es la oportunidad de crecimiento de Uruguay”. Cardona destacó la magnitud de los anuncios realizados vinculados al riego, que forman parte de un conjunto de acciones enmarcadas en una política pública que busca compatibilizar el desarrollo productivo con el cuidado del agua y de los ecosistemas, y en las que se potencia la articulación entre diferentes organismos del Estado, de acuerdo con sus competencias.

En este sentido, uno de los principales avances es la elaboración y aprobación de la Guía de Caudales Ambientales, una herramienta que permite considerar el régimen hidrológico natural y las necesidades de los ecosistemas en los procesos vinculados al uso del agua para riego.

Según Cardona, la ARU reconoció “la gestión inteligente de la realidad que ha hecho el gobierno, no solo a nivel internacional, sino a nivel del sector productivo”, dando por resultado que desde “hace tres meses que no ajustamos el precio de ninguno de los combustibles. No le trasladamos el ajuste (al alza del precio del petróleo) a la gente y no tuvimos ningún problema de abastecimiento”.

La secretaria de Estado agregó: “Por supuesto que a la ARU le preocupa el tema del gasoil. Pero este reconocimiento como integrante del gabinete y del Poder Ejecutivo es bienvenido”. No obstante, fue cautelosa con respecto a pronósticos sobre la evolución del precio del petróleo y, por ende, de los combustibles que se refinan en Uruguay.

Al respecto, informó que “por ahora estamos haciendo un seguimiento mensual junto con la presidenta de Ancap [Cecilia San Román]. Por ahora estamos bien, Ancap está cumpliendo con sus obligaciones, está pudiendo cumplir con la compra de petróleo y la refinación, y tiene caja para eso. Por supuesto tenemos que respetar –y lo dijimos desde el principio– que esto no puede terminar en números negativos para Ancap. Tenemos quesostener lo que logramos en 2025 con esta administración, que fue volver a poner los números positivos de Ancap y sostener esa estabilidad que tiene en cuanto a sus números”.