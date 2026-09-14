Fratti: la ganadería está en un momento “absolutamente excepcional”, pero “problemas sanitarios podrían complicar el panorama”

Tras reunirse en la Expo Prado con autoridades de la ARU, el titular del MGAP anunció la firma de un memorándum con el gobierno de India para abrir ese mercado a carne ovina y aceites uruguayos.

En el marco de la 121ª Exposición Internacional de Ganadería, Muestra Agroindustrial y Comercial Rural del Prado, este lunes directivos de la Asociación Rural del Uruguay (ARU) se reunieron con el titular del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Alfredo Fratti, y el subsecretario de esa cartera, Matías Carámbula.

Las máximas autoridades del MGAP estuvieron acompañadas por el director general de Servicios Ganaderos, Marcelo Rodríguez, el director general de Recursos Naturales, Gustavo Garibotto, y el asesor técnico Ruben Villaverde.

Según Fratti, esta instancia permitió que los participantes mantuvieran “un intercambio fructífero” sobre temas vinculados con la coyuntura del negocio ganadero, el comercio internacional, la sanidad animal y los recursos naturales.

Para el titular del MGAP, “estamos en un momento absolutamente excepcional, por lo menos para la ganadería”, en referencia al precio de los ganados y a los valores obtenidos por la carne que Uruguay exporta. Sin embargo, hay algunos problemas sanitarios que podrían complicar el panorama. Uno de ellos es la garrapata, un ectoparásito endémico en Uruguay, que representa uno de los desafíos sanitarios y estructurales más críticos para la ganadería nacional.

Al respecto, Fratti señaló que este fue uno de los temas de la reunión, en la que “se nos dijo que hay mucha gente que no ve que estamos evolucionando. Esta es la discusión. Explicamos las medidas que hemos tomado. Todas las decisiones que hemos tomado tienen como base fundamentos técnicos y no lo que opina el ministro. De hecho, hay cosas con las que yo no estaba de acuerdo, pero seguimos la recomendación de los técnicos. Y creo que venimos avanzando”.

Para Fratti, “es muy difícil que la gente entienda que cuando trabaja con una vaca está trabajando con un alimento, y con un alimento hay que tener más cuidado que cuando trabajamos con tierra, que no es alimento. Cuesta mucho entender esto y es normal que la gente apriete a los directivos gremiales porque creen que las medidas del ministerio son demasiado excesivas”.

En materia sanitaria también se abordó la cuestión de la mosca de la bichera, que, como sostuvo el titular del MGAP, para atacarla “hemos tomado un camino propio para no depender de otros países y pusimos a punto de que estamos avanzando”. Fratti anunció que “en esta semana vamos a firmar un memorándum con el embajador de India en Uruguay, en el stand del Ministerio de Ganadería acá en la Expo Prado”. La firma del documento obedece al interés de ese país en comprar carne ovina y aceites, incluido el aceite de oliva. “Lo que pretendemos con India, que es un enorme mercado, que tiene más población que China y al que le interesa la carne ovina, es que sea una nueva posibilidad. ¿Qué va a pasar? No sé, pero aspiro a que el año que viene no siga cayendo el stock ovino”, concluyó.

Por su parte, el subsecretario del MGAP, Matías Carámbula, evaluó que la reunión “fue muy buena”, y agregó que además se trató el tema de los planes de uso y manejo del suelo. Si bien la ARU formuló algunos planteos al respecto, según Carámbula, “tanto la ARU como nosotros reivindicamos esa herramienta, que también forma parte de la identidad de Uruguay en el mundo”.

Los planes de uso y manejo del suelo son instrumentos de planificación obligatorios exigidos por el MGAP para promover sistemas de producción agropecuaria sostenibles y evitar la degradación del recurso. Este instrumento busca -entre otros aspectos- controlar y reducir la pérdida de suelo provocada por la erosión hídrica, la degradación de los suelos imponiendo la rotación de cultivos y pasturas y fomenta el uso de sistemas como la siembra directa y la cobertura vegetal continua para evitar suelos desnudos en invierno y el aumento de gramíneas en verano.

Si bien el encuentro tuvo “una agenda abierta, en un clima muy bueno de diálogo, constructivo, fue una muy buena reunión”, Carámbula agregó que “también se abordaron “algunos temas vinculados a los planteos del desarrollo de la forestación”.

Consultado sobre si esta reunión fue una forma de ir limando y ajustando los borradores de los discursos del presidente de la ARU y del ministro en el acto de cierre de la Expo Prado, el subsecretario del MGAP reflexionó que “ahí se verá un poco cómo viene la mano. Es parte de la construcción de la política agraria en nuestro país. Veremos qué pasa el sábado que viene”.