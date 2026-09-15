En reunión con Oddone, la ARU reclamó que el sector tiene que “acceder más fácilmente a líneas de financiamiento para producir”

En el marco de la Rural del Prado, el ministro de Economía fue recibido por la gremial, que además le planteó la eliminación del subsidio al supergás que se paga con el precio del gasoil.

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, fue recibido este martes por la directiva de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), en el marco de la exposición Rural del Prado. Al culminar esa instancia de diálogo, Oddone se retiró sin brindar declaraciones, alegando cuestiones de agenda.

No obstante, el presidente de la ARU, Rafael Ferber, dio cuenta de los temas tratados y de la evaluación que la gremial hace de la reunión.

Ferber expresó que la reunión fue “sin dudas, una de las más importantes” y la calificó de “muy jugosa, muy centrada en competitividad”. El presidente de la ARU informó que también se abordaron “cuestiones particulares, como el 1% a los semovientes, el fideicomiso del gasoil y el subsidio del supergás, cosas que hacen a la productividad”.

La ARU rechaza el subsidio al supergás –que se carga al precio del gasoil– y exige que se elimine para, de esta manera, reducir los costos del sector productivo. Sostiene que el precio del gasoil está recargado de manera injusta para subvencionar el supergás y el boleto del transporte colectivo urbano.

Ferber destacó especialmente el tratamiento del acceso a crédito. Aseveró que el sector debe dar un salto cualitativo en la producción y que precisa “dar un salto de calidad en el apalancamiento en cuanto a préstamos, que el sector productivo paga siempre”. “Tiene que acceder más fácilmente a líneas de financiamiento para producir más y, por lo tanto, generar más trabajo en todo el país”, sostuvo. Según el presidente de la ARU, “se produce con base en el crédito, con base en el financiamiento, y eso es importante, es clave”. “Obviamente, el problema es del sector privado, pero es importantísima la regulación y también lo es el Estado, detrás de las condiciones” del financiamiento, puntualizó.

Con respecto a la competitividad, Ferber expresó que “hay un problema crónico”, que se explica por “muchísimos años de atraso cambiario palpable”, y agregó que “si todos estos años estuvimos diciendo que la tasa de la letra de regulación monetaria nos enfriaba la economía y nos provocaba un atraso cambiario fuerte, y hoy no lo está haciendo, también tenemos que decirlo. Hoy lo que tenemos es una acumulación crónica de años, diría que de 20 y pico de años, al respecto”.

Consultado sobre lo que la ARU espera del gobierno, Ferber enumeró algunos de los planteos –históricos unos, coyunturales otros–, aunque destacó “que desde el Banco Central haya regulaciones que permitan prestar más plata”. “Esperamos que los bancos privados y el Banco República, más allá de créditos puntuales de determinadas cosas, realmente pongan plata para apalancar la producción”, expresó, y mencionó la necesidad de que, ante la ocurrencia de fenómenos climáticos adversos, el acceso a fondos para sostener la producción sea más ágil.

Ferber anunció que este miércoles la directiva de la ARU se reunirá con el presidente de la República, Yamandú Orsi. Añadió que “también vendrán [el secretario de la Presidencia] Alejandro Sánchez y [los ministros de Economía y Finanzas] Oddone y [de Ganadería, Agricultura y Pesca] Alfredo Fratti. “Vamos a tener una reunión a fondo, y es muy probable que ahí vaya mucho por el puerto, vaya mucho por las relaciones laborales”, dijo.

Vale recordar que la ARU exigió al gobierno que ejerza su autoridad y garantice la normalidad operativa ante el conflicto en la terminal de contenedores del puerto de Montevideo. Advirtió que el sector sufre pérdidas de valor y sobrecostos logísticos, por ejemplo, por contenedores con carne enfriada que deben pasar a congelada al demorarse los embarques.