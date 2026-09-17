Durante la Asamblea de la ONU, Orsi se reunirá con empresarios de IA y participará en un encuentro promovido por Kast

El presidente uruguayo hablará en Nueva York el próximo jueves 24 y centrará su discurso en “la solución pacífica de la controversia”, el multilateralismo y “la defensa de las libertades”.

La próxima semana, desde el domingo 20 al sábado 26 de setiembre, el presidente de la República, Yamandú Orsi, viajará a Nueva York para participar en el 81º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

El jueves 24, el mandatario brindará su segundo discurso ante la ONU. La consigna propuesta para el debate general es “Restaurar la confianza y gestionar la transformación a fin de que las Naciones Unidas generen resultados para todos”. En 2025, en su mensaje en la Asamblea General, Orsi aseguró que “Uruguay está en condiciones inmejorables de ofrecerse al mundo como un anfitrión de negociaciones, como promotor de redes de diálogo y mediación que conduzcan a la construcción de la paz y prevención de conflictos”.

Este miércoles, consultado sobre su próximo discurso, el presidente dijo que lo tiene “casi” pronto, y adelantó que tendrá “temas que son comunes: la solución pacífica de la controversia, el multilateralismo como bandera, la defensa de las libertades o los regímenes democráticos”.

En paralelo, el presidente mantendrá en Nueva York una agenda de encuentros. Desde la cancillería informaron que, en el marco del grupo Urupabol –que integran Bolivia, Paraguay y Uruguay–, se reunirá con sus pares Santiago Peña (Paraguay) y Rodrigo Paz (Bolivia).

Asimismo, Orsi participará en una reunión promovida por el presidente de Chile, José Antonio Kast, sobre crimen organizado. En julio, en una reunión bilateral en Montevideo, Kast y Orsi dialogaron sobre la eventual adhesión de Uruguay al Compromiso Regional de Santiago “contra la delincuencia organizada transnacional”, que es impulsado por Kast.

Por otro lado, Orsi se reunirá “con un grupo de empresarios que tienen inversiones en Uruguay”, así como con empresarios vinculados al sector de la inteligencia artificial.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, participará en reuniones con pares de África y de Europa, en el ejercicio de la presidencia pro témpore de Uruguay de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. El canciller también tendrá un encuentro con el canciller de India, Subrahmanyam Jaishankar, con quien ya se reunió días atrás durante su participación en la cumbre de los BRICS.

Durante esa semana, Uruguay también traspasará la presidencia pro témpore del Consenso de Brasilia a Perú.