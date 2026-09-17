Presidente de Unasev explicó cambios sobre la preferencia de circulación en el tránsito propuestos por el gobierno

La modificación, que se discute en la Comisión de Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas de Diputados, postula que los vehículos que giren mantendrán la preferencia de paso únicamente en intersecciones señalizadas.

El presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), Marcelo Metediera, defendió el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo respecto de las opciones de giro para las calles preferenciales que estén debidamente señalizadas por carteles de “pare” o “ceda el paso”.

La iniciativa del gobierno consiste de un solo artículo, que agrega un solo párrafo al numeral 6° del artículo 17 de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial. Hoy por hoy, dicho párrafo establece que “el conductor de un vehículo que cambia de dirección o de sentido de marcha debe dar preferencia de paso a los demás”.

En una entrevista con Subrayado, Metediera sostuvo que la redacción actual induce a confusiones respecto de lo que establecen otros numerales, como el 3°, que establece que quienes se aproximen por la derecha en intersecciones no señalizadas tienen la preferencia de circulación, y el 4°, que dispone la no aplicación del criterio anterior para cruces con preferencia de paso.

Desde el Poder Ejecutivo entienden que la actual redacción deriva en “aspectos puntuales de interpretación” que se deben aclarar. De acuerdo con la exposición de motivos del articulado, las “diferencias en la interpretación de dicha norma [...] exponen al ciudadano a diferentes criterios de fiscalización”, por lo que su modificación es imprescindible para “dar garantía a todos los habitantes del territorio, independientemente de su lugar de circulación”.

Es así que la iniciativa, que fue aprobada por la Comisión Directiva de la Unasev el año pasado y se discute en la Comisión de Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas de la Cámara de Diputados, añade otro párrafo que establece que “mantiene la preferencia de paso el conductor que va a cambiar la dirección, únicamente respecto al otro conductor que enfrenta un cartel de PARE o CEDA EL PASO en la misma intersección”.

Metediera notó al citado medio que “hace muchos años” el debate en torno a la interpretación del mencionado artículo “está arriba de la mesa” y que preocupa a las direcciones de tránsito de las diferentes intendencias departamentales. “Es claro que no se puede cambiar una ley porque pase algo en algún lugar; el problema es que esto está nacionalizado: es todo el país el que tiene esta situación, entonces entendimos que era pertinente proponer al legislativo llevar adelante esta modificación”, argumentó.

Sin embargo, también existen otras interpretaciones sobre cómo debe ser solucionado el problema: en junio de 2025, el diputado colorado Mauricio Viera presentó un proyecto de ley que dispone una solución alternativa, con una modificación que enuncia que “el conductor de un vehículo que cambia de dirección o de sentido de marcha debe dar preferencia de paso a los demás, aunque el otro conductor enfrente un cartel de PARE o CEDA EL PASO”.

Justamente, y durante la comparecencia de Metediera para abordar la iniciativa la semana pasada, Viera, que integra la comisión, consideró que la propuesta del Ejecutivo implicaría “un cambio de paradigma muy profundo en el sistema de conducir uruguayo, que de alguna manera se daría de cara incluso con la comparativa internacional”. Afirmó que la modificación propuesta terminaría por cobrar un efecto contrario al esperado y postuló en su lugar que “la forma de quitar esas dudas” es “reafirmando el artículo 17 y no generando una vía escapatoria [y] aleatoria” respecto de “si hay cartel o no hay cartel”.

Por su parte, y desde el Instituto de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, entienden que la modificación es posible. Según explicó ante la comisión el integrante de la cátedra Andrés Mariño, las conclusiones respecto del proyecto de ley del gobierno “son favorables”, ya que “vienen a solucionar un problema en cuanto a la preferencia de quien tiene delante un cartel de ‘ceda el paso’ o ‘pare’ respecto de quien circula por la vía preferente, pero que al girar pierde la preferencia”. “Analizando esta modificación, consideramos que es acertada”, sostuvo el profesional, que la calificó como “un avance para la solución de los conflictos que da el tránsito”.