Bordaberry: “Muchas veces nos quejamos de los monopolios estatales y nos olvidamos de muchos monopolios privados”

En una mesa redonda sobre el proyecto de ley de competitividad, el senador colorado advirtió que “van a venir presiones” sobre los diputados para quitar el artículo de los importadores subsiguientes.

La Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo (IEEM), en pleno Parque Batlle, fue la sede donde este miércoles de noche se organizó una mesa redonda sobre el proyecto de ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida, presentado por el Poder Ejecutivo, que a fines de agosto fue aprobado por unanimidad en la cámara alta y resta que se trate en Diputados. Moderados por el profesor de Economía Política del IEEM Leonardo Veiga, los participantes fueron los senadores Pedro Bordaberry (Partido Colorado), Sergio Botana (Partido Nacional) y Eduardo Brenta (Frente Amplio).

“Lo primero que tenemos que decir es que la orientación de la ley es muy buena”, empezó señalando Bordaberry, que fue el encargado del puntapié inicial. Destacó que están buscando eliminar regulaciones y generar más competencia, y podrán discutir si lo logra o no el proyecto, “si son los mejores o los peores instrumentos”, pero “lo mejor de todo es que el sistema político uruguayo, manifestado en las opiniones del Senado”, estuvo de acuerdo con que la iniciativa es buena.

“Uruguay es un país en el que nos quejamos muchas veces de los monopolios estatales y nos olvidamos de muchos monopolios privados, o de algunos sectores que hemos generado que tengan la exclusividad”, subrayó Bordaberry. Puso como ejemplo que en el puerto de Montevideo “se están peleando dos empresas por el pontón para ver si pueden bajar los pasajeros”, entonces, “no generamos la competencia porque están discutiendo sobre el pontón”.

Bordaberry aclaró que uno de los aspectos que menos le gustan de la iniciativa es que contiene “una cantidad de artículos” que ponen en la ley cuestiones que hoy ya se pueden hacer sin necesidad de una ley o de un decreto; agregó que, incluso, “en algunos casos”, se podrían hacer con “un whatsapp”. Puso como ejemplo el artículo 38, que encomienda al Poder Ejecutivo, luego de la promulgación de la ley, a conformar un grupo de trabajo. “¿Necesitamos una ley para crear un grupo de trabajo?”, preguntó el senador colorado.

De todas maneras, Bordaberry subrayó que, como dijo Brenta el día que se aprobó el proyecto en la cámara alta, “el corazón” de la iniciativa, “la cosa buena”, es la relativa a la habilitación de los importadores subsiguientes de un mismo producto –se crea un procedimiento simplificado–, y auguró que “van a venir presiones” a los diputados para quitar eso.

Bordaberry subrayó que cuando se debatió el tema en la cámara alta hubo “lobby” en contra de esa iniciativa porque les comentaron: “Yo soy el que hace el trámite, logro la autorización en el registro, y resulta que viene otro e igual puede venderlo, y no es justo”. El senador recordó que al final se modificó para que el que hace el registro del producto por primera vez tenga “un año de ventaja en la competencia”.

“Yo no estoy de acuerdo [con ese cambio]; lo digo acá y en cualquier lado. Compitan, que es bueno competir, y ganá de la mejor forma”, señaló. Agregó que él propuso que “si hiciste el trámite, pagaste el registro y te costó dinero, cobrale una tasa al que quiera entrar y que te compensen por el trámite que hiciste; eso es de justicia para igualdad de la competencia”.

Botana: hay que “aprender un poquito de los chinos”

Por su parte, Botana hizo una reflexión general, en la que señaló “que es cierto que esto tiene 1.000 bemoles y 2.000 detalles”, pero subrayó “que todas estas protecciones que tiene Uruguay para diferentes sectores muchas veces fueron la manera de que esos sectores existieran en el país”. Agregó que para atraer a determinadas inversiones o actividades, “en algunos casos, el país tuvo que subsidiar, como con la forestación”.

Botana subrayó que “con el pan no se juega” y que deberíamos “aprender un poquito de los chinos”, que son “muy comunistas para todo, pero a la hora de la plata, más capitalistas que ninguno”. Sostuvo que esta ley “no determina la competitividad”, y puso como ejemplo que “solo el tema de los combustibles pesa más que toda esta ley, por los impuestos que pesan sobre los combustibles, y seguramente en buena medida por los costos de refinar en Uruguay”.

Más adelante, Botana dijo que Uruguay es un país caro, en parte, porque se mantiene “un sistema educativo carísimo y después la gente tiene que mandar a los gurises a la educación privada”. “Antes eso era una opción por la religión, por la filosofía o por los amigos. Pero ahora, si quiere un nivel educativo que les asegure a sus hijos un futuro con cierto nivel de ingresos, tiene que mandar a los gurises a la educación privada”, subrayó. Agregó que lo mismo sucede con la salud pública, en la que te atienden “a los tres meses y te operan a los dos años”, entonces, “tengo que contratar un sistema privado para que me preste el servicio”.

En tanto, Brenta subrayó que esta ley “viene de la mano de una realidad que tiene el país, una estabilidad macroeconómica, una inflación controlada y reglas de juego claras”, o sea que “hay una base sobre la cual uno puede trabajar estos temas vinculados a la competitividad del país”. El senador del oficialismo subrayó que el gobierno –tomando una metáfora futbolera iniciada por Bordaberry– con este tema “salió a jugar ofensivamente”, pero luego en el Parlamento se encontró “con una defensa fuerte que trancaba y trancaba en la mitad de la cancha”.

Brenta subrayó que el proyecto tiene un conjunto de elementos básicos que apuntan a mejorar la competitividad, y el primero es el “desempapelamiento”, que es “una cosa bien importante”, porque “le pone un revólver en la cabeza al Estado para responder en tiempo y forma”. Y “una ventanilla única para la apertura de empresas”, sin “la necesidad de ir recorriendo oficinas públicas para lograr certificados y papeles”, finalizó.