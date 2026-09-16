Presidente de la ANP dijo que el ente debe “encontrar una alternativa” que permita a Colonia Express operar en Montevideo

Pablo Genta agregó que el muelle en el que se sitúa la terminal fluvial está deteriorado, y que se precisa una solución “viable y segura” para que la empresa pueda hacer el trayecto que une Montevideo y Buenos Aires.

El presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Pablo Genta, dijo que el ente debe trabajar en “encontrar una alternativa que sea viable y segura” para posibilitar a la compañía de transportes fluviales Colonia Express atracar en el puerto de Montevideo y operar el trayecto que conecta la capital uruguaya con Buenos Aires.

Según informó el semanario Búsqueda, la compañía obtuvo la autorización del Ministerio de Transporte y Obras Públicas para operar la mencionada línea en julio de este año. Sin embargo, desde Colonia Express mencionan que ha habido dificultades en torno a la disponibilidad del muelle Maciel, utilizado para recibir el transporte fluvial de pasajeros, donde ya presta servicios la empresa Buquebus. Esa compañía –que ha operado la línea que conecta ambas capitales en solitario en las últimas décadas– es la propietaria del único pontón en el lugar, necesario para el traslado de vehículos hacia y fuera de los barcos.

El impás llevó a Colonia Express a impulsar una campaña digital de recolección de firmas en la plataforma change.org, en apoyo a la habilitación del trayecto. Hacia la tarde de este miércoles, la solicitud superaba las 12.000 adhesiones. En la petición, la empresa acusa la existencia de un “obstáculo” para la efectivización del servicio: “Necesitamos que las autoridades correspondientes nos habiliten para operar”, enuncia la misiva.

Consultado al respecto durante un desayuno organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing, Genta precisó que la terminal de pasajeros del puerto de Montevideo “es pública”, por lo que “la pueden utilizar otros operadores”, más allá de Buquebus. En ese sentido, acotó que tanto la empresa como el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) solicitaron a la ANP “definir los horarios en que podría operar y dónde podría operar”, y que se está actuando al respecto.

También el miércoles, y durante una entrevista con Radio Carmelo, el CEO de Colonia Express, Sebastián Planas, dijo que la empresa dialoga con la ANP en la búsqueda de “algún tipo de solución propia” que permita solventar la indisponibilidad del pontón, hecho que catalogó como “el gran problema”. “Estamos viendo si con eso avanzamos y podemos destrabar el tema”, sostuvo Planas, quien denunció, de todas maneras, que la situación “es grave” y constituye “una violación flagrante de los derechos civiles”. “El pontón no puede estar ahí en exclusiva para una sola empresa y que esa empresa haga lo que se le dé la gana con un pontón o con un muelle”, aseveró, en alusión a la postura de Buquebus.

Planas dijo, en ese sentido, que las negociaciones entre Colonia Express y el ente público pasan por “ver si a través de una rampa propia”, instalada en el barco de la empresa, “puede ser operativa la terminal de Montevideo”. Consultado acerca de cuáles son los plazos con los que se cuenta al respecto y si cree que podría alcanzarse una solución antes de que termine el año, dijo que eso depende tanto de la “voluntad” como de la “exigencia” de la compañía que preside, y remarcó: “La temporada es fundamental”.

Empero, desde la ANP comprenden que si bien el conflicto entre privados por el uso del pontón es un hecho, también es necesario reevaluar las condiciones de la infraestructura disponible. Según explicó Genta, el muelle atraviesa una “situación complicada”, con un “deterioro bastante avanzado”, algo que en el pasado demandó “algunas contingencias y elementos especiales que hubo que asumir en obras” llevadas a cabo tanto por el ente como por Buquebus, alternativas que hay que “analizar”.

De este modo, consideró que, “en definitiva, no es un tema de si una empresa deja o no deja a la otra, sino que es un tema de la situación del muelle”, para lo que es imprescindible “una alternativa” que habilite la operativa.