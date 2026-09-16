Parlamento suizo aprobó acuerdo de libre comercio de EFTA con el Mercosur

La Cámara de Diputados de ese país cambió la posición contraria que había tenido durante la votación en primera instancia, a partir de la incorporación de compensaciones económicas.

El Parlamento de Suiza concretó este miércoles la aprobación definitiva del acuerdo de libre comercio del Mercosur con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), bloque que integra ese país junto con Islandia, Noruega y Liechtenstein. Ambos bloques suscribieron el acuerdo en 2025, y el Parlamento uruguayo lo ratificó en junio de este año. Los parlamentos de Noruega e Islandia hicieron lo propio este año.

Este miércoles, la Cámara de Diputados de Suiza dio la aprobación definitiva al acuerdo, al que se había opuesto en una primera instancia. Según informó la agencia de noticias Efe, el cambio de posición se explica porque se aprobó en paralelo un paquete de apoyo económico de aproximadamente 550 millones de euros para el sector agrícola de ese país, que podría verse eventualmente perjudicado por la aprobación del acuerdo, ya que este elimina aranceles y obstáculos técnicos al comercio, al tiempo que promueve el comercio de servicios.

El acuerdo entra en vigor tres meses después de que al menos un país de cada bloque haya depositado el instrumento de ratificación ante el depositario, que en este caso es Noruega.