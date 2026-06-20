La cámara baja del Parlamento suizo rechazó el acuerdo entre el Mercosur y la EFTA

Resta que el tratado sea votado en la cámara alta. Según cancillería, una negativa definitiva no significa la caída del acuerdo, aunque sus términos no regirán para el país alpino.

La cámara baja de la Asamblea Nacional de Suiza, órgano legislativo del país, rechazó la concreción del tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, por sus siglas en inglés).

La EFTA está integrada por Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein, países que no integran la Unión Europea (UE) y, por lo tanto, no están comprendidos en el tratado de libre comercio entre el Mercosur y dicho bloque.

Los cuatro países acumulan una población de casi 14 millones de personas, con un producto interno bruto conjunto estimado en 4,3 billones de dólares, cifras que se verán alteradas si se confirma la no adhesión de Suiza.

Dentro del Mercosur, el acuerdo ya fue sancionado por los parlamentos de Brasil y Uruguay, que aprobaron el tratado en ambas cámaras esta semana. Asimismo, a principios de este mes, fue ratificado por el órgano legislativo noruego, el Storting.

Sin embargo, según informó el portal de noticias suizo Swissinfo, no alcanzó los consensos necesarios para su aprobación en la sesión del Consejo Nacional de Suiza, luego de que la totalidad de los representantes de los partidos Socialista y Verde decidieron no acompañar el tratado. También votaron negativamente varios integrantes del derechista Partido Popular de Suiza y el Partido del Centro.

De acuerdo con el citado medio, el proyecto de ley deberá ser tratado en el Consejo de los Estados, la cámara alta del Parlamento suizo y, de ser aprobado, volverá al Consejo Nacional, que tendrá la potestad de sancionarlo definitivamente.

Más allá del resultado que pueda tener en última instancia, fuentes de la cancillería uruguaya explicaron a la diaria que la negativa final del Parlamento suizo no significa la caída total del acuerdo, sino que simplemente implica que sus términos no apliquen para el comercio que los países del Mercosur celebren con el país alpino.