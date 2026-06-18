Diputados dio sanción definitiva al acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y EFTA

La diputada frenteamplista Cecilia Badín destacó que el tratado demuestra que “el Mercosur puede constituirse en una plataforma que amplifica la capacidad negociadora de cada uno de sus miembros”.

La Cámara de Diputados dio sanción definitiva este miércoles al acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, por sus siglas en inglés). A diferencia del Senado, que lo aprobó por unanimidad, en la cámara baja fue rechazado por las diputadas de Identidad Soberana, Nicole Salle y María Rosa Benítez –suplente de Gustavo Salle–.

Por diferencia de apenas unas horas, el Senado Federal de Brasil fue el primero en ratificar definitivamente el acuerdo, que había sido aprobado primero en Diputados y ahora pasó a la promulgación del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

El acuerdo permitirá el intercambio del Mercosur con Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein, que no integran la Unión Europea (UE). La población de estos cuatro países es de casi 14 millones de personas, pero en conjunto acumulan un producto interno bruto de 4,3 billones de dólares. El tratado abarca diversas disciplinas además del comercio, como inversiones, propiedad intelectual, contratación pública, defensa de la competencia, reglas de origen, defensa comercial, medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio, solución de controversias y un capítulo específico sobre comercio y desarrollo sostenible.

Una vez que entre en vigor, los países de EFTA liberalizarán de manera total e inmediata los productos industriales, incluida la pesca, y el Mercosur tiene un plazo de 15 años para hacerlo. Además, el EFTA brinda cuotas de acceso exclusivo para el Mercosur: Suiza, Noruega y Liechtenstein brindan 3.665 toneladas de carne bovina libres de arancel y 2.090 toneladas de miel en esas condiciones, mientras Suiza y Liechtenstein dan una cuota de cinco millones de litros de vino tinto para el Mercosur.

Además, está previsto que una comisión mixta integrada por representantes de ambos bloques supervise la implementación del tratado, lo que “constituirá el ámbito natural para la negociación de futuras profundizaciones”, dijo Badín.

Las proyecciones elaboradas por Uruguay XXI y la Asesoría de Política Comercial del Ministerio de Economía y Finanzas estiman un incremento estructural de entre un 20 y un 40% en el comercio bilateral a mediano plazo, “apalancado en la radicación de nuevas inversiones”, indicó en sala Badín. El diputado colorado Conrado Rodríguez señaló que actualmente hay 45 empresas de países de la EFTA radicadas en Uruguay, de las cuales 35 son de origen suizo. En esa línea, destacó que el acuerdo “va a ayudar a que, efectivamente, por ejemplo, Suiza u otros de los países de la EFTA puedan establecerse con mayor profundidad en nuestro país en distintas áreas”.

La diputada nacionalista Adriana Peña señaló que, en el marco del acuerdo, “cada país puede comprar, vender y hacer un convenio económico con nosotros en forma independiente”, a diferencia de lo que ocurre con el acuerdo con la UE. “Esa es la importancia del EFTA”, valoró.

Respecto a las cuotas sin aranceles, Rodríguez manifestó “preocupación” por eventuales dificultades del Mercosur para distribuirlas, como ocurre con las cuotas que otorgó la Unión Europea. “Ahí es donde nuestra diplomacia, nuestra cancillería, nuestros ministerios de Economía, de Ganadería, Agricultura y Pesca tienen que estar muy finos para poder defender el interés de los uruguayos y poder lograr tener la mejor cuota dentro de esa cuota de 3.600 toneladas de carne bovina”, señaló.

Badín sostuvo que el tratado “demuestra, a su vez, que el Mercosur puede constituirse en una plataforma que amplifica la capacidad negociadora de cada uno de sus miembros”. Consideró que “negociar respaldado por el peso demográfico y el volumen económico del bloque es lo que permite a la diplomacia uruguaya dialogar en condiciones de igualdad con países de mayor tamaño” y “lograr la apertura de mercados históricamente proteccionistas”.

“Desde Identidad Soberana no votamos en contra del comercio, votamos en contra del modelo de inserción subordinada, donde Uruguay y el Mercosur quedan otra vez en el lugar de proveedores de materia prima, sellando nuestro destino y condenándonos a un modelo reprimarizador”, dijo Salle al rechazar el acuerdo.