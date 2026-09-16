Bebidas estimulantes: Preve advirtió que “no hay una percepción de riesgo” y que el “poder del lobby es muy fuerte”

De cara al proyecto de ley que busca prohibir su venta a menores de edad, el diputado frenteamplista indicó que buscarán ampliarlo para regular los envases y elementos vinculados al marketing e implementar campañas de información.

LLa diputada del Partido Nacional por el departamento de Soriano, María Fajardo, presentó un proyecto de ley para prohibir la venta de “bebidas energizantes” a menores de edad. El diputado frenteamplista Federico Preve, integrante de la Comisión Especial de Adicciones que lo trató la semana pasada, dijo a La mañana de la diaria que “hay una problemática muy importante” con este tipo de productos que en el contexto internacional se denominan “bebidas analcohólicas suplementadas” por estimulantes como taurina y cafeína, entre otros.

Preve sostuvo que el principal problema es que “no hay una percepción de riesgo” en lo que calificó como una “disociación” y una falta de conocimiento respecto de que “puede causar daño en la salud”, sino que los consumidores creen que son bebidas carbonatadas comunes como cualquier refresco. “Son bebidas con potencial dañino para la salud, con un potencial adictivo y un consumo de alcohol asociado mucho mayor cuando se consume con este tipo de bebidas”, afirmó.

El legislador, médico de profesión, explicó que el alcohol, tras un pico inicial de estímulo, “va dando sueño”, mientras que estas bebidas producen el efecto contrario y mantienen a sus consumidores “alerta”. “La evidencia muestra que cuando se consume una bebida de este tipo –bebidas analcohólicas suplementadas o bebidas energizantes, para que se entienda– con alcohol, hay intoxicaciones alcohólicas con mucho más grado de alcohol”, dijo sobre la combinación.

Al mismo tiempo, indicó que se “consume más en adolescentes”. Según Preve, “prácticamente” 8 de cada 10 han consumido este tipo de bebidas y “más de la mitad” las consume con alcohol, al tiempo que las campañas de marketing que promocionan estos productos “están asociadas con mejores rendimientos deportivos, mejores rendimientos en el trabajo o en la educación, y eso no es así”. En sentido inverso, dijo que los suplementos contenidos en estas bebidas, al margen de su potencial adictivo, pueden causar insomnio –que a su vez produce “problemas de atención”–, temblores, taquicardia y arritmia.

Sobre el proyecto de ley de Fajardo, dijo que es necesario ampliar el articulado y “no solamente ir por una medida prohibicionista de la venta” –lo que entiende “correcto” porque “aumenta la percepción del riesgo”, ya que “está prohibida por algo”–, sino también regular los envases para que incluyan “información como que contiene exceso de cafeína o sustancias de potencial dañino para la salud”, elementos vinculados al marketing para que “no se asocie con mejoras del rendimiento deportivo o cognitivos” y, con todo, elaborar algo “un poco más integral” que se vea acompañado por campañas para que “la gente que consuma lo haga con información”.

Preve reparó en que, en el marco de la Fórmula 1, la escudería más importante pasó de ser la de Marlboro, una marca estadounidense de cigarrillos, a la de Red Bull, una marca de bebidas estimulantes, lo que evidencia “la fuerza de ese marketing”: “Yo lo conceptualizo con el tabaco hace 30 o 40 años y hoy las bebidas energizantes, como para rápidamente tener una noción –simbólica por lo menos– de la fuerza y la potencia que tiene esta industria”, indicó. Dijo que el “poder del lobby es muy fuerte” porque hacen inversiones en la región y los legisladores ya recibieron “llamadas, solicitud de reuniones y demás” por este tipo de iniciativas legislativas.

El acceso del Casmu al Fondo de Garantía

El Poder Legislativo aprobó extender por otros dos años la intervención del Casmu y su acceso al Fondo de Garantía para la Reestructuración de Pasivos de las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva. Para Preve, la decisión trajo “tranquilidad para los usuarios y trabajadores” de la mutualista y, en el marco de la negociación, “la conformidad es parcial con la solución”. No obstante, permitirá que el Casmu “se estabilice desde el punto de vista financiero y tenga un horizonte de mediano plazo razonable para continuar dando atención de calidad”.

Un porcentaje del monto solicitado quedó condicionado a un plan de capitalización de los socios capitalizadores del Casmu, lo que suscitó el rechazo de varios grupos médicos, como el Sindicato Médico del Uruguay. Preve sostuvo que en ese punto hay “algunas diferencias” porque “los médicos que son capitalizadores del Casmu, por un lado, son los trabajadores” y “no es que se sientan dueños de la empresa”.

En su visión, existía el riesgo de que los trabajadores buscaran empleo en otra mutualista en función de los descuentos a sus salarios. Finalmente, se acordó que el aporte fuera un 8% del total en cuatro años “sujeto a una asamblea” en la que los profesionales decidirán qué hacer, lo que arrojó un promedio de 100 dólares por mes. “Para algunos puede ser poco, para otros puede ser mucho hablando en términos del salario médico, y una de las condiciones que nosotros propusimos –no quedó escrito–, pero es que el que gana más debería aportar más”, señaló en función de las “inequidades” entre salarios. Si efectivamente aportan, “podrán acceder además a 12 millones de dólares adicionales en el Fondo de Garantías”.