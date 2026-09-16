Intendentes evalúan cambios a la caminería rural: “Si es forestal tendrá que pagar una tasa en función de un pesaje”, dijo Enciso

El presidente del Congreso de Intendentes señaló que las cargas forestales “muchas veces, para esquivar una balanza, pasan por los caminos secundarios, que están hechos, hace 80 o 100 años, con balasto”.

Con respecto a la Rendición de Cuentas, el Congreso de Intendentes no tiene “mayores objeciones o puntualizaciones que hacer”, expresó su titular, Carlos Enciso, este martes en la comisión del Senado que tiene a estudio el proyecto presupuestal. Por eso, el intercambio con los legisladores derivó en otros temas, como el desgaste de la caminería rural.

Según consta en la versión taquigráfica de la sesión, Enciso contó que actualmente se está analizando junto con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) la posibilidad de “encapsular algunos recursos” para “cambiar el estándar del relevamiento” que han hecho las intendencias sobre “un porcentaje de caminería que es necesario y urgente pasar a otra modalidad”. Dijo que se trata de entre 100 y 120 kilómetros por departamento, en los que “ya es inviable seguir en el estatus de caminos departamentales”.

Enciso señaló que el Congreso de Intendentes ya le informó a la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, que para esto “habría un componente de fideicomiso”, que se nutriría de “una parte de las multas no cobradas en el exterior”, aportes del propio Congreso de Intendentes y recursos que puedan adelantarse desde el gobierno nacional. “También podrían estar allí algunos temas vinculados a, como se dice, ‘el que use, pague’, pero no indiscriminadamente”, apuntó.

Este concepto, también definido como “el que rompe, paga”, ha sido puesto sobre la mesa en el último tiempo por dirigentes del Partido Nacional. Además de Enciso, se ha pronunciado en ese sentido el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, quien ha apuntado directamente contra el sector forestal.

Lo que se está manejando, según comentó Enciso en la comisión, es que pague aquel que transite por determinado eje vial y con determinada carga. “Si es forestal, tendrá que pagar una tasa en función de un pesaje y un arco que especifique, por ejemplo, que a la ida va con 40.000 kilos –perfecto– y a la vuelta viene vacío; en este último caso, casi no pagaría”, apuntó. “Hemos hablado con las gremiales sobre este tema y estamos en vías de concretarlo, pero la posibilidad de tenerlo nos va a llevar algunos meses”, agregó.

Enciso: “Nunca se dio un debate sobre reforzar los presupuestos”

En la comisión, el senador nacionalista y exintendente de Cerro Largo Sergio Botana dijo que actualmente la intervención de las intendencias es como “el que se compra una camisa que se puede poner una vez sola”, dado que se están gastando entre 15.000 y 20.000 dólares por kilómetro para “hacer un camino bien arreglado”, pero “a los cuatro meses no queda ni la memoria de que estuvieron las máquinas ahí, pues se fue todo en las ruedas de los camiones”.

Botana planteó empezar a utilizar base de tosca, “con buen desagüe y con dos o tres capas de tratamiento”. “De ese modo pasamos de cinco años y a cifras absolutamente alcanzables. Empezaremos por las troncales de los departamentos y después nos vamos metiendo, pero cambiamos la matriz y dejamos de tirar la plata”, afirmó. Sin embargo, advirtió que “para eso hay que tener un recurso”.

En ese marco, Enciso hizo énfasis en “algo que el sistema político históricamente no previó”, esto es, “la presión que iba a ejercerse en las caminerías secundarias por la producción de la madera, por ejemplo, entre otras producciones”. Señaló que, a través de “inversiones importantísimas”, como rutas nuevas e incluso un tren de carga, “el país les solucionó la sacada de la celulosa a las empresas multinacionales”, pero “nunca se dio un debate sobre reforzar los presupuestos”.

“¿Cómo llega la madera a esas plantas?”, preguntó el titular del Congreso de Intendentes, y contestó: “Por dentro de los departamentos a los que muchas veces las empresas ni siquiera tributan, a través de ejes viales y ejes forestales de paso y de uso”. Mencionó que los camiones forestales “muchas veces, para esquivar una balanza, pasan por los caminos secundarios, que están hechos hace 80 o 100 años con balasto”.

“Para aguantar ese peso no solo hay que cambiar el estándar e invertir 300.000 o 400.000 dólares en promedio para construir una carpeta asfáltica que aguante algunos años”, apuntó Enciso. Recalcó que “muchas veces se trata de grandes transportistas y de grandes productores forestales o empresas que traen la madera a sus plantas”. Sin embargo, “esa discusión nunca se dio”.