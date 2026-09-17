Bañados de Carrasco: “Todo lo que se va a autorizar va a ser en el resguardo del desarrollo ambiental”, aseguró Bergara

Sobre el proyecto privado que se presentó para la zona, el intendente de Montevideo dijo que no implica torres de edificios ni un barrio privado, sino “edificios bajos y viviendas de distinto nivel” junto con “parques públicos”

Este jueves, Panorama informativo de la diaria Radio recibió al intendente de Montevideo, Mario Bergara, y el tema central de la charla fue la solicitud de la comuna capitalina para que la Junta Departamental de Montevideo (JDM) postergue el tratamiento del Programa de Actuación Integrada (PAI) Complementario vinculado a los bañados de Carrasco, motivado por un proyecto inmobiliario en la zona.

Según el jerarca frenteamplista, el territorio atraviesa “una situación bastante degradada” y varias “dificultades en materia ambiental”. “Pusimos hace poco, en coordinación con la Intendencia de Canelones, una ‘bioguarda’ en el arroyo y es muchísima más basura que la que esperábamos la que se está frenando allí, con residuos de todo tipo, y un problema también de ‘mancha urbana’ –como dicen los arquitectos, de expansión– que ya existe porque hay al menos tres asentamientos en esa zona”, señaló.

Bergara explicó que la declaración implica una autorización para que la IM lleve adelante un estudio que indicará “qué se puede hacer y qué no” en ese territorio, además de incluir “un montón de condicionantes que la propia IM formula” para tener resguardos desde el punto de vista ambiental. En paralelo, la IM impulsa otro plan –en este caso, un Plan Parcial– vinculado al uso de suelos, pero ya no solamente en las 228 hectáreas abarcadas por este proyecto, sino “en una zona muchísimo más amplia y aledaña a los bañados de Carrasco”.

“A raíz de toda esta discusión que se ha venido dando, pero también porque aparecen dos elementos supervenientes que impactan sobre esto, es que nosotros decidimos solicitarle a la JDM una pausa y que ponga en suspenso el análisis de esta solicitud”, explicó el intendente. En primer lugar, mencionó el decreto del Ministerio de Ambiente (MA) que determinó la zona como de protección ambiental y, por otro lado, la reglamentación del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial sobre los “usos preferentes de herramientas como el PAI Complementario”, ya que establece que, “preferentemente”, no habría que utilizarlo para desarrollos inmobiliarios.

De esta manera, al margen de su solicitud para pausar el análisis del tema, la IM decidió llevar adelante el mencionado Plan Parcial sobre la zona aledaña porque “no necesita la validación” de la JDM. Se trata de un análisis técnico que “va a llevar cerca de un año” e implica “la evaluación de todo el territorio” para determinar “las posibilidades del uso del suelo”.

Sobre los cuestionamientos de vecinos y organizaciones sociales, señaló que “opiniones hay de todo tipo”, pero existieron instancias de intercambio donde jerarcas de la IM explicaron “el alcance de lo que está hoy sobre la mesa” y los resguardos ambientales incorporados. Explicó que “son muchas las dimensiones que hay que tomar en cuenta” y enumeró la ambiental, la urbanística y la económica, pero reafirmó que “son opiniones que se toman en consideración”.

“El proyecto hoy no es lo que está bajo estudio o bajo escrutinio. La propuesta de ese proyecto es lo que gatilla este proceso de análisis”, indicó. Con todo, dijo que lo que está sobre la mesa “no es el proyecto sí o no”, sino que lo que están implementando son los análisis sobre el uso del suelo para ver “cuánto se permite de desarrollos de un tipo o de otro”. Una vez que se determine, “pueden aparecer proyectos de toda índole”, aclaró Bergara.

En el plano ambiental, al margen de las salvaguardas, la IM también incorporó los contenidos del decreto del MA como “prerrequisitos de cualquier proyecto” y, en esa línea, “no puede haber contradicción” porque no se aceptarían iniciativas que contravengan esos puntos. “Nadie está más preocupado de los temas ambientales que la IM”, existe una “estrategia” al respecto y “todo lo que se va a autorizar va a ser en el resguardo del desarrollo ambiental del departamento”, aseguró el intendente frenteamplista.

Aunque todavía no se realizó el estudio, la idea del desarrollador no implica torres de edificios ni un barrio privado, sino “algunos edificios bajos y viviendas de distinto nivel” que varían en sofisticación, ya que “solo con viviendas de alta gama el proyecto no se sostiene”, sostuvo Bergara. El planteo original también incluye “varias zonas de parques públicos y parque lineal al borde de los bañados” para que la ciudadanía pueda utilizarlos.

IM comprobó satisfacción con nuevo sistema de residuos

Un tema prioritario para la población montevideana es la gestión de los residuos, que esta administración abordó con un nuevo sistema de recolección de contenedores intradomiciliarios e intraprediales en sustitución de –parte de– los ubicados en la vía pública. Bergara dijo que el objetivo es lograr un cambio “en casi medio millón de hogares en Montevideo”, para lo cual, hasta ahora, avanzaron “aproximadamente un 10%”.

A través de un monitoreo de opinión en los barrios que ya implementaron el nuevo sistema, “los resultados son abrumadores”, aseguró. “85% de las personas se declaran ‘satisfechas’ o ‘muy satisfechas’ con el cambio y 91% dicen que ven su cuadra y su barrio más limpios. El impacto del cambio del sistema de recolección está dando sus frutos; ahora lo que nos queda por delante es acelerar este proceso”, señaló.

A estos efectos, Bergara indicó que a raíz de este esquema surgió una empresa nacional interesada en desarrollar ese tipo de contenedores, que se presentó a la licitación. Señaló que se retiraron “alrededor de 1.000” contenedores de la vía pública sobre un total aproximado de 11.800, al tiempo que el objetivo es “retirar algo más de 7.000” que “podrán ir a reforzar algunas zonas donde el nuevo sistema no pueda implementarse”.

“En Montevideo hay unos 550.000 hogares, y el sistema de contenedores intradomiciliarios e intraprediales va a alcanzar aproximadamente a unos 490.000. O sea que quedan unos 60.000 hogares –en el municipio B hay algunas zonas, y algo en Pocitos y Punta Carretas en el Ch– que no tienen las condiciones para recibir este sistema integral”, dijo Bergara. Allí se intensificará el pasaje de camiones y se mantendrán los contenedores públicos.