Asociación de Funcionarios de la INDDHH rechazó dichos de Marcos Israel y reclamó “imparcialidad” del directorio

Señaló que una institución “no debería convertir una posición política en una categoría sospechosa ni presentar como amenaza totalitaria a organizaciones sociales que critican el Estado de Israel”.

La Asociación de Funcionarias y Funcionarios de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) emitió un comunicado este miércoles en el que manifestó preocupación y rechazó la intervención de uno de los directores de la institución, Marcos Israel, en la Asamblea Nacional de Derechos Humanos realizada en Maldonado el 28 de agosto.

En esa instancia, más de 20 grupos de la sociedad civil cuestionaron la decisión de la INDDHH de crear un grupo de trabajo para tratar el antisemitismo en Uruguay, lo que generó que Israel manifestara, entre otras cosas, que “los nostálgicos de los 60, de la revolución de los 60, quieren otra oportunidad” y “están usando el antisionismo como palanca para otra vez traer vientos de totalitarismo”. “Es una vergüenza para Uruguay que exista un movimiento antisionista en este país”, afirmó entonces. La semana pasada unas 30 organizaciones sociales exigieron la “destitución” de Israel por “su mirada sesgada, sionista y sus ataques a la libertad de expresión.

La asociación consideró como “grave” que un director de la INDDHH califique como “vergüenza” que existan organizaciones que sean críticas del sionismo en Uruguay, y también cuestionaron que Israel “identifique el antisionismo con el antisemitismo”.

Subrayan que “resulta aún más grave que [Israel] asocie esas posiciones con la intención de una supuesta ‘revolución sesentista’ que, tras la causa Palestina, pretende traer ‘vientos de totalitarismo’ al país”. En ese sentido, señalaron que una institución pública de derechos humanos “no debería convertir una posición política en una categoría sospechosa ni presentar como amenaza totalitaria a organizaciones sociales que critican el Estado de Israel”.

A su vez, consideraron que es “inadmisible” que Israel, quien “impulsó” el grupo de trabajo sobre antisemitismo en Uruguay, “termine convirtiendo ese espacio de trabajo en un ámbito que valide su posición sobre el tema”.

El lunes, Israel fue entrevistado por radio Carve, se refirió a la asamblea y aseguró que “no es la primera vez que [las organizaciones] hacen una proclama con tintes antisemitas”, que si bien otras veces las ha “dejado pasar”, en esa ocasión “no estaba dispuesto a dejar pasar otra vez en este contexto de antisemitismos que vive el Uruguay”.

El director de la INDDHH calificó los cuestionamientos de las organizaciones como “una proclama antisemita” que “no fue agradable escuchar”. “Esta gente que hizo esto evidentemente tiene una visión, una ideología subyacente totalitaria, porque son actitudes, tanto la de irse como decir las cosas que dijeron, que van en el mismo sentido de una reserva ideológica de totalitarismo, que es preocupante”.

“Hay organizaciones en este país que todavía mantienen las ideas que nos llevaron en los 60 y los 70 a lo que nos llevaron, es decir, el levantamiento armado y después un golpe de Estado. Por eso digo que va más allá del antisemitismo; el antisemitismo es una herramienta de agitación, pero atrás de eso hay otras cosas”, sostuvo.

En ese marco, la Asociación de Funcionarios de la INDDHH apuntó en el comunicado que ve con preocupación las declaraciones de Israel en la prensa, “que refuerzan la deslegitimación de las organizaciones sociales que se expresaron en la asamblea y que manifiestan su posición personal, aun cuando tiene prohibido por ley hacerlo sin autorización previa del Consejo Directivo”.

“Reclamamos que quienes integran la INDDHH actúen con la imparcialidad que su función exige, y no desde posiciones que erosionan la legitimidad de la institución”, concluyen.