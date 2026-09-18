Turismo: los ingresos “deberían subir 42%” o los costos “bajar 30%” para volver a la rentabilidad prepandemia, según Ceres

En un informe realizado junto con la Cámara Uruguaya de Turismo se señala que las oportunidades están en “aumentar la inversión de la promoción con foco en la diversificación” y dejar de “esperar a que a Argentina le vaya bien”.

El Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social presentó en la noche de este miércoles un trabajo realizado en conjunto con la Cámara Uruguaya de Turismo sobre la realidad del sector en Uruguay. Bajo el título “Acciones hacia el impulso en un contexto de baja rentabilidad”, el informe destaca que en lo que va de 2026 las actividades turísticas explican el 6% del producto interno bruto y señala que este peso es “similar al tamaño de las actividades primarias y del sector forestal”. Los empleos vinculados al turismo son 122.300, lo que representa 7,3% del total.

Con relación a las “oportunidades de empleo en portales y medios digitales de búsqueda laboral” vinculadas a “turismo, hotelería, gastronomía, recreación y eventos”, se destacó la existencia de “menores oportunidades de empleo en 2026”. Las oportunidades entre enero y agosto de este año en comparación con el mismo período del año pasado son menores: decrecieron 23%.

En el informe se apunta que “la baja del primer semestre es explicada por la menor llegada de argentinos”; en concreto, se señala que en este período cayó 13% el turismo emisivo del país vecino. En ese sentido, se detalla que “Uruguay se encareció con respecto a Argentina”, mientras que la “actividad económica argentina creció poco” y el “salario argentino en dólares creció, pero en términos reales creció poco”.

En términos generales, la caída de ingresos de extranjeros en el primer semestre representó una caída de 12% con respecto al mismo período de 2025. En comparación con el promedio de 2016-2019, en tanto, la caída fue de 3%.

El gasto de los visitantes extranjeros no residentes también registró una caída en el primer semestre con respecto a 2025: en este caso fue de 0,7% en dólares y de 12% en términos reales. Con respecto a 2017, la caída fue de 37% y de 27% en comparación con el promedio de 2016-2019.

En comparación con el período previo a la pandemia, delimitado entre 2016 y 2019, se detalla que “para volver a la rentabilidad que se tuvo en el período prepandemia, los ingresos deberían subir 42%, los costos bajar 30%, o una combinación de ambas”.

En el reporte también se midieron las inversiones aprobadas en turismo por parte de la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones. En el “período de mayor rentabilidad” del turismo, ubicado entre 2011 y 2018, las inversiones aprobadas ascendieron a un promedio anual de 172 millones de dólares. Asimismo, en el período de menor rentabilidad, entre 2019 y 2026, las inversiones aprobadas por año fueron en promedio de 39 millones. “La decisión es racional: menor rentabilidad, menos inversión”, señala el informe.

En cuanto al presupuesto del Ministerio de Turismo, el informe marca que el “porcentaje del total del gasto público cae desde 2011” y “es menos de la mitad que 15 años atrás”. En ese sentido, apunta que “no habría cambios significativos” en 2026, aunque para 2027 se quitarían unos 650.000 dólares. Luego de una inversión de 17 millones de dólares en 2025, se proyecta que la cartera llegará a una inversión de 18 millones de dólares en 2026.

Avances y cambios necesarios

“El sector privado tiene la responsabilidad de invertir, innovar, brindar un buen servicio y ser competitivo”, afirma el informe a modo de conclusión. En esa línea, sostiene que además resulta “indispensable que el sector público impulse mejoras en la competitividad en cuanto a costos internos”, como son las tarifas públicas, impuestos y regulaciones. Afirma que es importante que se “invierta más en promoción”, algo que “termina impulsando también la inversión privada en promoción”.

En cuanto a los avances en el último tiempo, el informe destaca la instalación del “Régimen de Incentivo a la Conectividad Aérea Internacional”, recientemente reglamentado por el Poder Ejecutivo. Esto conlleva la creación de un fondo conjunto de hasta 2,5 millones de dólares anuales, “financiado en partes iguales entre el Ministerio de Turismo y Aeropuertos del Uruguay”. El incentivo implica la “devolución en efectivo”, a las aerolíneas, “de unos 30 dólares por cada pasajero extranjero adicional” como “bonificación extra por la creación de nuevas rutas”.

También se destaca la aprobación de “la exoneración total del IVA para turistas no residentes en servicios gastronómicos, alquiler de vehículos sin chofer y servicios para fiestas y eventos durante toda la temporada 2027”, como la reciente “aprobación de la Ley de Competitividad y Reducción del costo de vida”.

Con miras al futuro, el informe marca que “es posible colocar al turismo como prioridad con acciones rápidas y efectivas”. En la misma línea, marca que las “oportunidades” están en “aumentar la inversión de la promoción con foco en la diversificación”. Asimismo, subraya que “es posible crecer por acciones internas”, en oposición a “esperar a que a Argentina le vaya bien”.