La Junta Departamental de Montevideo trató la primera Rendición de Cuentas de la gestión de Bergara

El proyecto presupuestal fue aprobado solamente con los votos del FA; “el verdadero ajuste lo hicimos recortando los gastos de funcionamiento mediante eficiencia”, destacó la edila Gimena Urta.

La Junta Departamental de Montevideo trató este jueves la Rendición de Cuentas correspondiente al año 2025, que abarcó los últimos seis meses de la administración de Mauricio Zunino –quien reemplazó a Carolina Cosse a mediados de 2024– y los primeros seis meses de la actual gestión, encabezada por Mario Bergara. Al cierre de esta edición, luego de más de diez horas de debate, la votación todavía no había finalizado. No obstante, dada la mayoría del Frente Amplio en la Junta Departamental, la aprobación del proyecto presupuestal se daba por descontada.

En la exposición de motivos, la Intendencia de Montevideo señaló que la Rendición de Cuentas debe interpretarse “en el marco de una coyuntura que combinó estabilidad de precios con una desaceleración de la actividad económica”, lo cual “exigió una gestión prudente de los recursos públicos para sostener la capacidad de respuesta de la intendencia y preservar su solvencia financiera”.

La comuna capitalina señaló que la disminución del déficit del ejercicio 2025 con respecto al de 2024 fue “el resultado de la aplicación de un control exhaustivo del gasto, marcado también por la disminución de ingresos y la implementación de un conjunto de medidas de ordenamiento financiero y de mejora de la eficiencia en la gestión”.

Según el resultado del último año, la Intendencia de Montevideo cerró con un déficit operativo de 593 millones de pesos. Los ingresos de origen departamental y nacional ascendieron a 33.757 millones de pesos, que fueron destinados a financiar “las principales erogaciones del ejercicio, incluyendo las retribuciones personales, los gastos de funcionamiento, las inversiones ejecutadas con recursos propios y las transferencias realizadas a la Junta Departamental, totalizando egresos por 34.040 millones de pesos”. Por otro lado, se registró “un ingreso por concepto de diferencia de cambio ganada” equivalente a 582 millones de pesos sobre el resultado del ejercicio.

En sala, la edila frenteamplista Gimena Urta dijo que la Rendición de Cuentas “refleja un año dividido en dos períodos de gobierno departamental”, aunque de “una misma fuerza política”. “Recibimos una intendencia que es verdad que arrastraba un déficit importante heredado de 2024”, reconoció, pero destacó que, a partir de las medidas dispuestas por la actual administración, se logró bajar el déficit operativo “casi un 75% en un solo año”. “Eso no es casualidad, es respeto por el dinero de los montevideanos y montevideanas”, manifestó.

“El verdadero ajuste lo hicimos recortando los gastos de funcionamiento mediante eficiencia: menos alquileres de autos, servicios profesionales y gastos de oficina. Porque no hay recetas mágicas, se trata de gestionar de la manera más eficiente, pero sin olvidarnos de lo más importante: los montevideanos y montevideanas”, agregó Urta.

Asimismo, Urta resaltó que al cierre del quinquenio la Intendencia de Montevideo “habrá cancelado el 40% de su endeudamiento vigente, bajando el endeudamiento del 32% al 19%”.

Desde la oposición, en tanto, la edila nacionalista Laura Soto reconoció la “reducción significativa del déficit”, pero sostuvo que se trata de “un resultado relativo”. “Es simplemente un resultado menos malo que el ejercicio anterior y, por lo tanto, lo percibimos como un resultado tramposo”, expresó.

El también edil nacionalista Juan Ignacio Abdala consideró que la Rendición de Cuentas “es la manifestación de un año perdido para Montevideo”. En ese marco, cuestionó el ajuste del gasto por el lado de las inversiones, “que se desplomó, batiendo todos los récords, en un 32,56%”.

Por otro lado, el edil nacionalista Nicolás Botana cuestionó los montos destinados a inversiones, ya que “hay muchisimas cosas que no mejoran la cifra de los vecinos”. “De cada 100 pesos que gasta la intendencia, 87 pesos se van sin que nadie los termine viendo. Solamente 11 pesos se van en el pozo y en la vereda que hay que arreglar”, añadió su correligionario Gabriel Cunha.

En respuesta, el edil frenteamplista Gonzalo Zuvela dijo que a la oposición “no les viene bien ninguna medida que tome el gobierno del Frente Amplio”. Porque “si gastamos todo lo presupuestado, no les gusta cómo lo hicimos”, y “si gastamos más de lo que presupuestamos, no les gusta porque lo derrochamos”. A su vez, “si gastamos de menos, no les gusta porque dejamos de usar plata ya asignada para los montevideanos”. “A mí se me complica para interpretarlos”, comentó.