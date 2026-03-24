Al mediodía de este martes, en la sala Ernesto de los Campos del Palacio Municipal, el intendente de Montevideo, Mario Bergara, presentó el resultado del balance fiscal de la comuna capitalina correspondiente a 2025. Fue negativo: 18 millones de dólares de déficit. Sin embargo, en comparación con los números heredados, la cifra supone una reducción de 70%, que fue valorada de manera positiva por el jefe departamental. “Creo que es una buena noticia que nos posiciona con mucho optimismo para el futuro”, afirmó el exministro de Economía y Finanzas en rueda de prensa.

En 2024, la Intendencia de Montevideo cerró el año con un déficit de unos 60 millones de dólares. El entonces intendente Mauricio Zunino –también economista– había sostenido que el estado financiero de la comuna capitalina seguía “siendo manejable”, si bien el pasivo se había multiplicado por ocho en comparación a 2023. Bergara, próximo a asumir, había dicho en una entrevista que los números estaban “fuleros” y representaban una “situación financiera difícil”.

Consultado este martes sobre las razones detrás de la disminución del déficit, Bergara dijo que en los primeros meses de la actual administración hubo “variantes en cuanto a ajustes en la gestión”, así como también “todo un paquete de medidas de ordenamiento financiero que, como dijimos en su momento, no era simpático ni para empresas ni para trabajadores, pero que evidentemente dio en buena medida su fruto”. Bergara asumió en julio del año pasado.

En el presupuesto quinquenal elaborado por la comuna capitalina, que fue aprobado la semana pasada en la Junta Departamental, se prevé que entre 2026 y 2030 habrá “resultados corrientes superavitarios” que permitirán “una gestión financiera sostenible y compatible con los compromisos asumidos por la Intendencia de Montevideo”.

En ese sentido, Bergara sostuvo que la baja “sustantiva” del déficit “da mucha tranquilidad” a la actual gestión. “Era la plataforma que buscábamos para poder afrontar con confianza, con compromiso y con entusiasmo todas las políticas futuras que tenemos que llevar adelante”, expresó, en referencia tanto al presupuesto quinquenal como a las cinco iniciativas que próximamente se enviarán a la Junta Departamental para financiar, con recursos extrapresupuestales, obras de saneamiento, limpieza, calles, veredas y un plan de revitalización de la Ciudad Vieja, los cuales requieren una mayoría especial. Para estos proyectos se solicitarán alrededor de 300 millones de dólares adicionales.

Asimismo, Bergara apuntó que la cifra de 18 millones de dólares “es un déficit similar al que estructuralmente tiene” la Intendencia de Montevideo. Con respecto a la distribución del gasto, en la presentación realizada este martes por parte de las autoridades de la comuna capitalina se marca que los recursos asignados a la Junta Departamental y el funcionamiento de la comuna capitalina se mantuvieron estables entre 2024 y 2025; en cambio, el gasto destinado a inversiones descendió y, en contrapartida, aumentó el gasto destinado a retribuciones.