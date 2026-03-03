Junto con su equipo de gobierno, el intendente de Montevideo, Mario Bergara, presentó este martes en la Junta Departamental las principales características de los cinco planes que la comuna capitalina pretende llevar a cabo en este período con recursos por fuera del presupuesto. Se trata de áreas clave para la actual administración: limpieza, saneamiento, veredas, calles y un plan de revitalización para la Ciudad Vieja. Según Bergara, son temas que “están en el centro de las preocupaciones” de la ciudadanía.

En total, los cinco planes requieren un financiamiento de 299,7 millones de dólares. Cada uno de ellos deberá ser aprobado en la Junta Departamental por una mayoría especial (21 en 31); el oficialismo precisa por lo menos cuatro votos de la oposición.

En este escenario, el intendente aseguró este martes en el hemiciclo del cuerpo legislativo que el ejecutivo departamental está dispuesto a discutir con los ediles y los alcaldes de la oposición eventuales modificaciones en cualquiera de las cinco iniciativas. “No son proyectos acabados”, afirmó.

Las obras de saneamiento abarcan el colector de Punta Carretas

El plan de saneamiento es el que se lleva la mayor parte de los recursos: 84 millones de dólares, 28% del total. Bergara explicó que el planteo es continuar con el Plan de Saneamiento Urbano, cuya etapa seis ya está finalizando. El objetivo planteado para la fase siete, señaló, es poder dar saneamiento a “alrededor del 96,2% de la población” de la zona urbana de Montevideo.

“Nos queda poca población por brindarle el servicio de saneamiento y no nos podemos dormir en los laureles; queremos seguir avanzando para tener los buenos guarismos que, despegado del resto del país, Montevideo tiene en esta materia”, afirmó, y puntualizó que la de Montevideo es la única intendencia del país que “es responsable del saneamiento en el departamento”, tarea que en los restantes 18 departamentos le corresponde a OSE.

Entre los ejes principales de este plan se incluye la extensión de la red de saneamiento “en zonas como Villa Don Bosco, Carrasco Este, Villa García, Instrucciones y Lezica Sur”, según consta en la presentación que la comuna capitalina hizo este martes en la Junta Departamental.

Otro elemento incluido en el plan de saneamiento es la rehabilitación del colector en Punta Carretas, por una suma de diez millones de dólares. Bergara señaló que esto va a permitir “mejorar la dilución inicial de los vertimientos y disminuir el riesgo del impacto de la pluma contaminante en las playas”.

El plan de limpieza, en tanto, tiene un costo de 60 millones de dólares, 20% del total. Con estos recursos, la Intendencia de Montevideo tiene previsto adquirir, entre otras cosas, 254.000 contenedores intradomiciliarios, 19.000 contenedores intraprediales y 1.000 contenedores para la vía pública, conforme al programa de sustitución gradual de los actuales contenedores que está llevando adelante la actual administración. También se prevé la compra de 49 camiones recolectores y 25 camiones eléctricos.

Bergara puntualizó que, en materia de limpieza, “el grueso de la tarea está incorporado en la formulación del presupuesto”. El plan presentado este martes, sostuvo, supone simplemente “un 10% de lo que el presupuesto ya considera”.

La apuesta por dar “un salto cualitativo” en la Ciudad Vieja

Los planes de reparación y construcción de veredas y calles tienen un costo de 65 y 50 millones de dólares, respectivamente, que representan 22% y 17% del total. Con el primer proyecto, la intendencia tiene previsto “intervenir casi la cuarta parte del total de veredas de Montevideo”, según señaló Bergara. En metros lineales, se calculan aproximadamente 843.000 metros. “Es un programa ambicioso”, afirmó.

El intendente señaló que uno de los objetivos es “construir veredas en donde no hay”, sobre todo, en asentamientos y barrios periféricos. “No es lo mismo para la gente y para los chiquilines ir por lugares oscuros y llenos de barro que ir por lugares iluminados con vereda y calle; [esto] tiene una lógica de justicia social”, expresó.

Con respecto a las calles, la comuna capitalina está proyectando la realización de “35 obras de reconstrucción parcial y total en una extensión de 55.000 kilómetros lineales”, apuntó Bergara.

Por último, para el plan de revitalización de la Ciudad Vieja, la Intendencia de Montevideo solicitará a la Junta Departamental un monto adicional de 40,7 millones de dólares, 14% del total. La iniciativa tiene como cometido central “realizar y promover inversiones que revitalicen y potencien la dimensión residencial, la dimensión de espacio público, la dimensión cultural y la dimensión patrimonial”, indicó Bergara.

“Entendemos que es imprescindible dar un salto cualitativo en Ciudad Vieja, que haga del casco histórico un espacio mucho más disfrutable para montevideanos y montevideanas, uruguayos y uruguayas, y para los turistas que nos visitan sistemáticamente”, agregó.

La intendencia no presentó un plan específico sobre movilidad dado que el financiamiento de la reforma prevista para el sistema de transporte metropolitano está siendo gestionado por el gobierno nacional.

La propuesta de Bergara y la respuesta de la oposición

Al final de la presentación, Bergara se refirió a la cuestión de los cuatro votos que la comuna capitalina precisa de la oposición. “Venimos a esta junta no solo porque todos sabemos que estos financiamientos, que atraviesan el período de gobierno, requieren un apoyo con mayorías especiales; no es solo por eso, es porque estamos convencidos de que todos queremos avanzar en estas cosas”, manifestó.

El intendente aseguró que los 299,7 millones de dólares que se solicitarán “no amenazan ni de cerca ni de lejos la sustentabilidad financiera de la intendencia”. “Existe el panorama financiero que puede dar perfectamente soporte a este proceso; el nivel de endeudamiento de Montevideo es bajo”, afirmó.

Asimismo, en referencia a algunas de las críticas que han formulado algunos ediles de la oposición, expresó: “Se reclama que Montevideo tiene que tener más inversión, pues acá está el instrumento”. “Tenemos que acelerar los procesos de inversión y estas propuestas tienen ese objetivo: acelerar el desarrollo del departamento mediante inversiones que consideramos sustantivas”, añadió.

Dicho esto, Bergara propuso a los ediles de la Junta Departamental abrir un espacio de intercambio por un período de tres semanas (desde este martes hasta el 24 de marzo) con el propósito de mejorar los cinco planes, antes de que la comuna capitalina remita formalmente las iniciativas al cuerpo legislativo. “Los plazos importan, porque tenemos que terminar de dar forma a estos programas y terminar el diálogo también con organismos multilaterales”, señaló.

En rueda de prensa, el edil del Partido Nacional Rafael Seijas valoró la presencia de Bergara en la Junta Departamental como paso previo al envío de los cinco planes, pero cuestionó los tiempos de discusión propuestos. “Nosotros, como bancada de la Coalición Republicana, hoy en día estamos estudiando a fondo el presupuesto quinquenal”, señaló, y mencionó que la aprobación del presupuesto –algo que se da por descontado ya que alcanza con los votos del Frente Amplio– está prevista para el 20 de marzo.

“Nosotros después del 20 de marzo estamos dispuestos a empezar a conversar y estudiar los distintos proyectos, no antes”, sentenció Seijas. Asimismo, el edil nacionalista destacó el hecho de que “lo que está pidiendo el señor intendente, con la sumatoria de los préstamos, es casi la mitad de lo que gasta la intendencia en un año”.