La presentación del presupuesto que el viernes hicieron las autoridades de la Intendencia de Montevideo (IM) en la comisión especial de la Junta Departamental dejó sensaciones disímiles en el oficialismo y la oposición.

Para el edil del Frente Amplio (FA) Gonzalo Zuvela, coordinador de la bancada oficialista, la exposición de la secretaria general de la IM, Viviana Repetto, y de la directora de Recursos Financieros, Laura Tabárez, delineó “un presupuesto austero y equilibrado”, en el que “más de 50% de lo proyectado será destinado a los departamentos de limpieza y movilidad”, esto es, “las cosas más graves que los habitantes de Montevideo ven que hay que solucionar”, según señaló a la diaria.

Por su parte, el edil del Partido Nacional (PN) Gabriel Cunha dijo a la diaria que en “la composición del gasto” del proyecto elaborado por la comuna capitalina se observa “un continuismo” con relación a la anterior administración. “Desde el punto de vista de la inversión, la intendencia sigue una misma lógica, hasta el punto de que en el último año terminan destinando un porcentaje menor en inversión”, apuntó.

Según Cunha, la IM “ha tenido los niveles de déficit que ha tenido en los últimos años justamente por no tocar los temas estructurales, que van por el lado de los gastos tan altos de remuneración y de funcionamiento”.

En la misma línea, el único edil del Partido Colorado (PC) en la Junta Departamental, Federico Paganini, dijo a la diaria que el presupuesto “continúa la baja que viene haciendo el Frente Amplio de la inversión en Montevideo, y lo lleva a un 13%, bajando incluso la inversión del período pasado”.

Si bien valoró de manera positiva algunos aspectos del proyecto, como que se otorguen mayores recursos a los departamentos de Desarrollo Ambiental y de Movilidad, Paganini señaló: “No vemos con buenos ojos tampoco que no se haya recortado el presupuesto de Cultura, porque es un departamento que tiene casi la misma cantidad de funcionarios que Desarrollo Ambiental”. Esto, puntualizó, “no es en desmedro de la cultura”, pero “los gobiernos departamentales tienen prioridades esenciales”.

El PC definirá si acompaña o no el presupuesto una vez que hayan comparecido ante la comisión especial de la Junta Departamental las distintas delegaciones de la IM, lo cual se prevé para principios de marzo.

La discusión que se viene

En cualquier caso, dada la mayoría del FA en la Junta Departamental (17 en 31), la aprobación del presupuesto es un hecho. La negociación política real entre el oficialismo y la oposición se dará cuando la comuna capitalina presente los cinco proyectos que pretende llevar a cabo con financiamiento extrapresupuestal, lo que exige una mayoría especial en el legislativo departamental (21 en 31). Se trata de cinco áreas clave para la actual administración: limpieza, saneamiento, calles, veredas y un plan para la Ciudad Vieja.

En entrevista con la diaria Radio, el intendente de Montevideo, Mario Bergara, adelantó que estos cinco proyectos se enviarán a los partidos políticos con representación en la Junta Departamental “en pocas semanas”, y manifestó su optimismo al respecto: “No vemos sentido de que haya un bloqueo político para hacer algo que [durante la campaña electoral] todos dijimos que había que hacer”.

En Montevideo, a diferencia de lo que ocurrió en Canelones, los antecedentes no son los mejores para el FA. En abril de 2022, el oficialismo obtuvo solo dos de los tres votos que necesitaba para conformar una mayoría especial y aprobar un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo para financiar un plan de limpieza y saneamiento; el PC votó dividido y el PN, en contra. Ahora el ejecutivo liderado por Bergara precisa cuatro votos de la oposición.

Zuvela señaló que, cuando comience la discusión en torno a estas cinco iniciativas, se sabrá “cuál es la oposición que nosotros tenemos realmente en Montevideo”. En ese sentido, abogó por “una oposición constructiva, que acompañe, porque estas cosas son realmente las que necesitan hoy los montevideanos y las montevideanas”.

El edil frenteamplista advirtió que a la limpieza “hay que meterle un montón de dinero”; asimismo, reconoció que “las veredas de Montevideo tienen un atraso importante” y apuntó que las calles de la capital necesitan un nivel de inversión “en consonancia” con la reforma que para el área metropolitana está diseñando –en conjunto con las intendencias de Montevideo, Canelones y San José– el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

“Cuando eso entre, vamos a ver la oposición que realmente tenemos; es decir, si es una oposición que va a acompañar lo acompañable o si, en realidad, lo que van a hacer es que ʻcuanto peor, mejorʼ, porque se posicionan mejor para las próximas elecciones”, resaltó Zuvela, quien aseguró que, hasta ahora, “hay buenas señales en cuanto a que no toda la oposición piensa que ʻcuanto peor, mejorʼ”.

Consultado al respecto, Paganini expresó: “Todo lo que sea para solucionar los problemas esenciales que tiene Montevideo, nosotros lo vamos a estar acompañando”. De todos modos, puntualizó que esto no significa acompañar “cosas que no son acompañables”.

El PN, en tanto, solicitará formalmente en los próximos días una reunión con Bergara para discutir, en primer lugar, asuntos vinculados al presupuesto. Cunha mencionó, como “un tema que no es menor”, que existe “un recorte a ciertas alcaldías de Montevideo para la ejecución, que van a tener que ejecutar plata a través del gobierno de la intendencia”, con lo cual “pierden potencialmente autonomía”. “Casualmente, no son todas las alcaldías y están las dos del Partido Nacional; entonces, ahí hay ciertas señales sobre las que tenemos que conversar ahora”, señaló.

El PN está elaborando un documento con propuestas para la reunión con Bergara. “El partido está en una lógica diferente a la que ha tenido en otros años, que es la de que nosotros queremos construir Montevideo”, destacó el edil nacionalista. “Lo que necesitamos es tener una postura propositiva donde también quede clara cuál es la visión del Partido Nacional sobre Montevideo”, recalcó.

A modo de ejemplo, Cunha mencionó el tema de la recolección de basura. “Yo creo que [el director de Desarrollo Ambiental, Leonardo] Herou ha tenido una muy buena experiencia en Canelones, pero que también hay cosas que no son aplicables en Montevideo, o que son perfectibles”, expresó.

Con relación a la postura de la oposición sobre los proyectos que precisan financiamiento extra, el edil del PN dijo que el FA “necesariamente va a tener que hablar con el Partido Nacional”. Y afirmó: “No va a poder resolverlo, como se ha resuelto otras veces, con ediles díscolos”.

La definición sobre este tema, sostuvo Cunha, “va a tener que ser en conversación con el partido, y ahí la orgánica del partido es importante; por supuesto, con la bancada de ediles, que estamos muy unidos, pero también con la departamental del partido, encabezada por Martín [Lema]”. Apuntó, además, que en la Junta Departamental el PN y el PC están trabajando “en clave de coalición”.