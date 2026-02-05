A fines de enero, la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) de Montevideo rechazó el preacuerdo con la administración capitalina. El intendente de Montevideo, Mario Bergara, visitó la diaria Radio y dijo que la noticia llegó tras meses de diálogo.

“Recibimos la contrapropuesta porque Adeom tuvo que informar esto al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)”, detalló. La cartera convocó a una instancia del diálogo para el 11 de febrero y, desde la perspectiva de Bergara, el nuevo borrador implica “volver al punto inicial, e incluso más allá de lo que era la propuesta de Adeom”, y, partiendo “desde el mismo lugar donde todo empezó”, van a “llegar más o menos al mismo punto”.

“En la formulación del presupuesto, que lo tuvimos que presentar el 8 de enero –después del preacuerdo, antes de la asamblea–, ya habíamos incorporado las cláusulas acordadas en ese preacuerdo”, indicó, por lo que el plan financiero “queda balanceado” y “no hay márgenes para moverse”. El panorama venidero es que ambas partes se vuelvan a encontrar en el MTSS, pero desde la intendencia tienen claro que “los márgenes de maniobra desde el punto de vista de la administración son prácticamente nulos”.

Sobre los contenidos, el jerarca indicó que la contrapropuesta pide “bastante más” en términos de salarios que lo acordado inicialmente. El sindicato solicita que el incremento se adelante a octubre de 2026 y establecer como base para la negociación “un salario que en aumento salarial neto alcance los 40.000 pesos ”. Bergara aseveró que la iniciativa original implicaba “aumento real en el salario base”, un “cronograma comprometido de presupuestaciones, promociones y concursos de ascenso”, recursos para “tratar un tema que crecientemente cobra importancia que es el de la salud mental”, por lo que lamentó que el planteo actual sea “volver al punto cero”, con un aumento de salario base que es “casi el triple de lo que se había acordado” y “es el 4% o muy cercano”.

“Todos deseamos que haya un convenio. Creo que es lo mejor para los trabajadores y para la administración”, expresó. La afirmación descansa en que el convenio otorga “pautas, reglas de juego y certezas” para las partes, con la salvedad de que tiene que ser “cumplible” y descartan “firmar una cosa que después no se pueda cumplir”. Por otro lado, desde el punto de vista político, se refirió a que la evolución de su aprobación se asocia “más a otros temas”, como la recolección de residuos, que “al relacionamiento específico entre la administración y el sindicato”.

El proyecto de movilidad metropolitana

Consultado sobre el proyecto de movilidad metropolitana que incluirá modificaciones en Montevideo, Bergara dijo que “avances en el análisis técnico y en recibir opiniones hay”, pero el proyecto es “muy ambicioso y muy complejo”, por lo que implica decisiones técnicas y económicas, porque “va a tener impacto en los comercios y eso es algo de lo cual el proyecto se tiene que hacer cargo”. También existe una carga política vinculada a “los tiempos que esto va a llevar” y “los tiempos que va a implicar de alteración en la movilidad y en los negocios”.

“Ni que hablar que estamos ya con la mayor parte de los elementos sobre la mesa y hay que tomar definiciones que tienen un componente político, y en este contexto, donde participa el gobierno nacional y las intendencias de Montevideo y Canelones, ni que hablar que la palabra del presidente es importante”, acotó. Yamandú Orsi estará en China hasta el sábado 7 de febrero y se espera que, tras su retorno al país, se vuelvan a discutir decisiones nodales como la posibilidad de implementar o no un túnel en 18 de Julio.

Avenida Italia, por el contrario, es “claramente” el aspecto “más despejado”. “La perspectiva es la de tener un carril preferencial de transporte colectivo con ómnibus articulados”, indicó. Agregó que “va a ser por el carril central”, pero “manteniendo las lógicas de que siga habiendo una ciclovía”, y a pesar de que “el dibujo todavía está para afinarse” se yergue como “el tramo que reviste menos dificultad para la definición”. Finalmente, en 8 de Octubre “se están valorando alternativas” y “no está pensado un túnel”, por lo que la medida a implementar deberá ser superficial y aún se debate el impacto en el tránsito particular, ya que “no tiene calles paralelas que lo acompañen durante el tramo, sino que son calles que van entrando y saliendo”.

“En algún lado hay que tener un esquema de intercambiador. En general, no hay mayor discusión de que eso pueda hacerse en la zona de Tres Cruces”, adelantó el intendente. “No hay mayor conflicto en cuanto a que todos estamos viendo que eso es razonable”, agregó.

Se distribuyeron unos 8.000 contenedores intradomiciliarios

La administración encabeza un plan de recambio de contenedores que inició en el Cerro, siguió en Capurro y está previsto que se extienda por La Teja, Malvín y Carrasco. Bergara acotó que “se han distribuido ya unos 8.000 contenedores intradomiciliarios y hay que agregar alrededor de 6.500 hogares que han recibido contenedores intraprediales”, lo que se sumó al esfuerzo por consolidar el retiro de contenedores en la vía pública, unos 11.000, con el objetivo de reducirlo “prácticamente a la mitad”.

Evaluó que “la gente lo recibe muy bien” y también se da un “cambio de mecanismo” que “tiene impactos rápidos” y ayuda a generar “una cultura vinculada a los residuos de parte de los vecinos y vecinas mucho más consistente con las necesidades de la ciudad”. “Estamos convencidos de que continuar con esta línea de trabajo es fundamental” y “es lo que está incorporado en la formulación del presupuesto”, aseguró.

Financiamiento: la administración tiene “avanzados al menos cinco paquetes”

Bergara adelantó que una de las posibilidades para materializar los proyectos es acceder a financiamiento externo, lo que requiere un pasaje satisfactorio por la Junta Departamental de Montevideo con mayorías especiales. “Tenemos avanzados al menos cinco paquetes –que tienen que ver con limpieza, saneamiento, calle, veredas y otro con la Ciudad Vieja–; estamos definiendo la magnitud, los montos y hacia qué organismo internacional o qué mecanismo de financiamiento va a calzar cada uno”, sostuvo, a pesar de que la disponibilidad de los entes “es clara”.

Para conseguir los votos, valoró que “el proceso es fundamental” y van a enviar “extraoficialmente a las distintas bancadas y a los municipios, por supuesto, propuestas sobre cada una de estas cosas, y recibir opiniones y sugerencias sobre el contenido”. Con esa idea en mente, desde la administración están “totalmente abiertos a ese tipo de diálogo” y son “optimistas” en cuanto a que “en campaña electoral todos los partidos dijeron ‘hay que hacer calle, vereda, limpieza, saneamiento’”.

“Nosotros vamos a hacer una propuesta de toma de financiamiento sobre la base de un diagnóstico que es que la intendencia tiene un nivel de deuda muy bajo, muchísimo más bajo que las demás intendencias del país con relación a los ingresos, que es lo que importa. Por lo tanto, hay un margen importante para tomar financiamiento sin cuestionar ni de cerca temas de sustentabilidad financiera”, cerró.