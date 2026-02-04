El presidente de la República, Yamandú Orsi, disertó este miércoles ante autoridades y estudiantes de la Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín, en el marco de la misión oficial que encabeza en el país asiático, donde en esta jornada se firmaron 20 acuerdos en materia de innovación y desarrollo que involucran a la Universidad de la República y otras instituciones. En su discurso, el mandatario bregó por el multilateralismo y la cooperación internacional, en un contexto en el que se está “viviendo una tormenta feroz en la geopolítica internacional”.

En su presentación ante el auditorio universitario, Orsi dijo que proviene “de un país abierto al mundo” por “necesidad y convicción”, y que el “futuro del mundo nos obliga a entendernos, a conocernos, a respetarnos, aunque seamos distintos”. En ese sentido, afirmó que “las universidades son uno de los pocos lugares donde todavía se puede pensar a largo plazo, sin dejarse abrumar por las urgencias del momento”.

Orsi recordó que hace 13 años el expresidente José Mujica plantó un árbol en el predio de esa universidad, y que él –entonces intendente de Canelones– lo presenció. “Hoy vine a regarlo y abonarlo, literal y simbólicamente, para que crezca fuerte, sano y frondoso, como queremos que sea la relación bilateral entre China y Uruguay, con raíces fuertes que permitan a ese abeto y a esa relación mantenerse firmes cuando las ráfagas de viento y la inclemencia del clima azoten; y vaya si estamos viviendo una tormenta feroz en la geopolítica internacional”, comparó el mandatario.

Por otra parte, el presidente recalcó “con orgullo” que en los 38 años de relaciones bilaterales “cada uno de los presidentes que han estado al frente de mi país, de distintos partidos, ha hecho la visita [a China], que no es por cumplir, sino para profundizar cada vez más”. En esa línea, Orsi comparó los “ingredientes” que comparten las relaciones bilaterales con las interpersonales, “principalmente la confianza mutua, que no se decreta, también se cultiva y se riega”. También recalcó la importancia de la interacción académica entre ambos países, que “está en la base de la construcción de respeto y confianza”, y destacó la presencia de los rectores de la Universidad de la República y la Universidad Tecnológica, Héctor Cancela y Valeria Larnaudie.

Sobre el contexto internacional, Orsi remarcó que “Uruguay ha decidido jugar un rol proactivo y constructivo en favor de la paz y el desarrollo sostenible”. “No tendremos importantes capacidades militares y económicas, pero poseemos un capital de estabilidad política y económica, inclusión social y búsqueda de acuerdos internos que creemos que pueden ser de utilidad en una región y un mundo cada vez más polarizados”, afirmó. En ese sentido, destacó que este año Uruguay estará ejerciendo la presidencia del Consenso de Brasilia, de la Celac, del Mercosur y del G77+China. “Todo eso el mismo año”, enfatizó.

Desde esos organismos, el objetivo es que Uruguay ayude “a construir puentes entre nuestros vecinos y en las naciones en general, en particular, en el Sur global”, sostuvo Orsi. Asimismo, señaló que la visita a China “es una muestra de nuestra apuesta por la cooperación y por el multilateralismo, porque los grandes desafíos de nuestro tiempo no respetan fronteras: el cambio climático, la pandemia, la inseguridad alimentaria, la pérdida de biodiversidad, la inestabilidad financiera, los conflictos armados, el crimen organizado son problemas que trascienden fronteras”, y “frente a ellos la respuesta no puede ser el aislamiento ni los unilateralismos sin reglas”, enfatizó.

“A pesar de todos los ataques que viene sufriendo, creemos en la importancia de un orden internacional basado en reglas, en el derecho internacional, en el respeto entre los estados grandes y pequeños”, expresó Orsi, y agregó que, en este marco, “el relacionamiento entre Uruguay y China tiene una importancia estratégica”. “China, por su escala, su historia, su capacidad científica y tecnológica, tiene hoy una responsabilidad global. Uruguay, desde su tradición diplomática, puede aportar previsibilidad, compromiso con el multilateralismo y una cultura de diálogo”, consideró.