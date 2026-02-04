La misión oficial en China continúa; este miércoles tuvo un nuevo capítulo con la firma de 20 acuerdos en materia de innovación y desarrollo científico y tecnológico. También en esta jornada la delegación de representantes del gobierno y del sector privado visitó la Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín, donde el presidente de la República, Yamandú Orsi, plantó un árbol.

Ese centro educativo había sido visitado en 2013 por el entonces presidente José Mujica, quien también plantó un árbol en esa oportunidad y brindó un simposio titulado “Uruguay desde una perspectiva latinoamericana”, según recordaron desde Presidencia. En ese momento, Mujica bregó por “más estudiantes chinos en nuestras universidades” y más uruguayos en ese país.

Los acuerdos firmados en esta jornada comprenden al Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, la Universidad de la República, la Universidad Tecnológica, el Instituto Nacional de Carnes y la empresa Morseloy, junto con universidades e instituciones chinas.

El canciller Mario Lubetkin afirmó que los memorandos de cooperación firmados abarcan temas como el agua, el arte o la seguridad alimentaria, y que “la presencia para la firma de esos acuerdos de miembros del gobierno, de rectores de universidades públicas junto con intendentes de partidos de gobierno y oposición”, así como “numerosos empresarios privados, líderes sindicales y directores de institutos de investigación”, expresan “una presencia potente de Uruguay en esta importante visita del presidente Orsi a uno de los principales países del mundo”.