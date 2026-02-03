El gobierno uruguayo firmó en las últimas horas una serie de acuerdos con el gobierno chino, en el marco de la misión oficial que llevan adelante las autoridades nacionales encabezadas por el presidente Yamandú Orsi en ese país. Tras reunirse con el mandatario chino, Xi Jinping, Orsi habló con la prensa y calificó los avances como “parte de un proceso” que “empezó hace 38 años”, cuando se establecieron las relaciones bilaterales, y relativizó la necesidad de alcanzar un tratado de libre comercio: “Si termina en un tratado de libre comercio yo creo que a esta altura no es lo más importante”.

“Como les dijimos a las autoridades chinas, cada uno de los presidentes desde aquella época hasta acá han concurrido y han profundizado la relación, que hoy es alianza estratégica integral y que se profundiza y va teniendo nuevos elementos”, sostuvo Orsi, en alusión a los 38 años de relacionamiento entre los países. Entrevistado por Canal 5 y Canal 4, el presidente afirmó que “lo más evidente y lo que se refleja materialmente mejor es que [China] es nuestro principal socio comercial”, pero también destacó el intercambio científico y tecnológico. “Uruguay compra, por ejemplo, automóviles eléctricos de origen chino, o sea que es un proceso que no se detiene y habla de una actitud similar, desde aquella época hasta acá, de libre comercio, de apertura y de intercambio cada vez más profundo”, sostuvo.

Consultado sobre si uno de los objetivos del gobierno es abrirle las puertas del mercado chino a la carne aviar uruguaya, Orsi afirmó que “es la idea”. “Hace años que estamos atrás de eso como país; por supuesto que en mi departamento, Canelones, es algo de lo que hace tiempo se habla”, señaló, aunque advirtió que “es un compromiso complejo, porque después hay que poder responder” a la demanda. Por otra parte, resaltó que “se trabaja también en la posibilidad de que China compre caballos para distintas actividades deportivas, algo novedoso”.

En cuanto a la exportación de leche al país asiático, que en los últimos años se ha visto resentida por decisiones comerciales de Nueva Zelanda, Orsi indicó que en estos días se va a establecer “un vínculo entre la empresa Conaprole y una empresa china de una provincia del interior”, y dijo que espera que puedan mejorarse las condiciones para la compra de leche uruguaya. “No pedimos tanto” como arancel 0, afirmó, “pero por lo menos empezar a buscar alternativas”.

Díaz: si se abren más mercados “luego hay que producir para abastecer” la demanda

El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, quien forma parte de la delegación oficial en China, fue entrevistado este martes por Desayunos informales de Teledoce, donde se refirió a la reunión bilateral entre Orsi y Xi Jinping. Al respecto, dijo que “hubo un intercambio bastante extenso y muy bueno sobre la actualidad del mundo moderno, la posición de ambos países a favor del multilateralismo, la defensa de la Carta de Naciones Unidas, y todo lo que tiene que ver con los aspectos comerciales y el relacionamiento comercial”.

“De lo que se habló hoy es de esa relación que ya está afianzada: cómo desarrollarla, cómo profundizarla, sobre todo en las diferentes líneas estratégicas que tienen que ver con la ciencia, la tecnología, la producción de alimentos, etcétera. Otro tema que estuvo presente fue el tema del agua”, informó Díaz, tanto en lo que respecta al “consumo humano como al riego”. Por otra parte, el jerarca aseguró que quedó expresado el “apoyo de China en la asunción de la presidencia de Uruguay del G77+China y de la Celac [Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños]”.

Díaz afirmó que si bien es un objetivo del gobierno seguir abriendo mercados en el gigante asiático, se ha “hablado con los empresarios que luego hay que producir para abastecer esos mercados, porque Uruguay también tiene un tema de escala y obviamente tendrá que aumentar muchísimo la producción para poder cumplir con esos mercados que seguramente van a demandar en mayor cantidad”. El jerarca negó que se haya conversado sobre la posible compra de equipamiento para las Fuerzas Armadas.

Consultado sobre el fragmento de la declaración firmada en conjunto en el que Uruguay “reafirma su adhesión al principio de una sola China” y que “Taiwán forma parte inalienable del territorio chino”, y puntualmente sobre cómo impactaría esto en el caso de que haya una eventual invasión de China a ese país, Díaz respondió que esta declaración no cambió la postura de nuestro país en esta materia y que la posible invasión “es una cuestión hipotética” que “no pasó hasta ahora y esperemos que no pase”. “La postura uruguaya ha sido la misma durante muchos años, incluso el presidente [Luis] Lacalle [Pou] en 2023 firmó una declaración muy similar”, aseguró Díaz.