El presidente de la República, Yamandú Orsi, y una delegación del gobierno y el sector privado continúan el viaje oficial por China, en el marco del cual en la mañana del martes en China –medianoche del lunes en Uruguay– el mandatario se reunió con su par chino, Xi Jinping, y se firmaron 11 acuerdos bilaterales. En esta jornada se conmemoran 38 años del establecimiento de relaciones diplomáticas con el país asiático.

Expectativas empresariales

La delegación que acompaña a las autoridades nacionales está integrada en buena medida por representantes del sector empresarial. Uno de ellos es el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Julio César Lestido, quien, entrevistado por Canal 5, recordó que los gremios tradicionalmente acompañan a los gobiernos en este tipo de viajes, y señaló que uno de los objetivos es “conocer lo que está pasando en cada mercado” y “apoyar a los empresarios” que quieran iniciar negocios con ese país.

Por su parte, el presidente de Conaprole, Gabriel Fernández, apuntó que China llegó a representar 25% de las exportaciones de la empresa láctea, pero que, desde que en 2024 Nueva Zelanda hizo un acuerdo con arancel cero disminuyeron “sensiblemente” las ventas a ese mercado. “La idea es ver cómo podemos revertir eso y volver a tener otro peso dentro del mercado chino”, dijo el empresario a Canal 5.

Desde 2013 el país asiático es el principal socio comercial de Uruguay, tendencia que en 2025 se consolidó. Por lo tanto, uno de los objetivos de la misión es profundizar los lazos en el campo comercial ya existente, pero también avanzar en nuevas áreas, como la tecnología, la innovación y la logística.

Uruguay y China firmaron 11 acuerdos bilaterales

Por su parte, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Alfredo Fratti, uno de los jerarcas que integran la delegación oficial, mencionó que ambos países firmaron cuatro acuerdos vinculados al sector agropecuario. Uno de ellos permitirá la exportación de productos avícolas hacia el gigante asiático. En concreto, el ministro mencionó “todo lo que es garras y demás”.

Otro de los acuerdos que suscribieron ambos países favorecerá la venta de nueces pecán; un tercer acuerdo está vinculado al procesamiento de los cálculos biliares, cuyo kilo, apuntó Fratti, ronda los 250.000 dólares. Este producto es utilizado en China en la medicina tradicional. El titular del MGAP dijo que, en este caso, el acuerdo también incluye “la posibilidad de que se instale una agencia en Uruguay que procese esos cálculos biliares, los nuestros y los de Argentina y Brasil; habrá que ver si se concreta, pero lo que sí está concreto es que vamos a acceder a este mercado con cálculos biliares”.

Por último, Fratti dijo que se firmó “un acuerdo de cooperación en pesca”, con el objetivo de concretar “la posibilidad de tener barcos de investigación en Uruguay que nos permita tener un estudio propio de qué es lo que está pasando con la riqueza acuífera”.

El presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), Rafael Ferber, dijo que las oportunidades en China “están por todos lados”, según declaraciones consignadas por Canal 5. Ferber dijo que las gremiales agropecuarias están alineadas con el gobierno “en muchos temas”, como, por ejemplo, “en el rumbo de apertura de mercados”.

Según el presidente de la ARU, hoy es “el día clave” de la visita oficial a China para el sector agropecuario uruguayo. Entre otras cosas, mencionó la posibilidad de “seguir habilitando determinados cortes que faltan en carne roja, como lengua, glotis”, y dijo que “también falta habilitar plantas para estómago”. “Hay muchísimas cosas y a veces uno no ve venir cuál es la más importante”, apuntó.

Además de los acuerdos vinculados al agro, ambos países firmaron otros sobre inversión y cooperación industrial, sobre cooperación ambiental, para facilitar el comercio, para la implementación de la Iniciativa para el Desarrollo Global, para la cooperación en ciencia, tecnología e innovación, sobre cooperación en gestión de emergencias, sobre cooperación en el campo de la propiedad intelectual, sobre la cooperación entre medios de comunicación y think tanks del Sur global y la secretaría de Comunicación.

El presidente de la República, Yamandú Orsi, el 2 de febrero, en la Gran Muralla China. Foto: Camilo dos Santos, Presidencia de la República

“Reconocer lo mucho que podemos hacer”

En la jornada del lunes, la comitiva visitó dos sitios emblemáticos del país asiático: la Gran Muralla y la Ciudad Prohibida. A su paso por la Ciudad Prohibida, el antiguo palacio imperial en el centro de Pekín, Orsi dejó una nota, que difundió el portal de Presidencia, en la que escribió: “Es un honor poder ser parte de esta experiencia única. Recorrer este magnífico lugar nos hace reconocer lo mucho que podemos hacer y la humildad que necesitamos para lograr la verdadera armonía. Gracias”.