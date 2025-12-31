El Ministerio de Comercio de China anunció este miércoles que desde el 1° de enero hasta el 31 de diciembre de 2028 aplicará una medida de salvaguardia de aranceles adicionales del 55% a las importaciones de carne vacuna de países como Brasil, Argentina, Uruguay o Estados Unidos que superen cierta cantidad de toneladas traducidas en cuotas específicas por país.

Esta acción se debe a que una investigación comenzada a finales de 2024 y solicitada por asociaciones ganaderas chinas determinó un “daño grave” a la industria ganadera nacional, según informó la agencia Efe. En el comunicado difundido por la cartera china se señala que las importaciones de carne vacuna se incrementaron significativamente en los últimos años, lo que condujo a dificultades en el sector doméstico. Esto llevó a las autoridades asiáticas a tomar medidas de protección temporal de acuerdo a la normativa china y de la Organización Mundial del Comercio.

En cuanto a las cuotas específicas para cada país, para Uruguay será de 324.000 toneladas, Brasil tendrá 1.100.000 toneladas y Argentina un límite de aproximadamente la mitad, de acuerdo a lo que informó la agencia AFP. En tanto, Australia afrontará una cuota estimada de 200.000 toneladas y Estados Unidos una de 164.000 toneladas.

Los países en desarrollo cuya cuota individual no ascienda al 3% del total de importaciones y cuyo peso agregado se mantenga inferior al 9% quedarán por fuera de estas medidas.

Fratti: “Uruguay sale muy bien parado si tenemos en cuenta a nuestros vecinos”

En diálogo con la diaria, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, opinó que la medida es “una muy buena noticia para Uruguay”, teniendo en cuenta que la cuota establecida para el país es superior al promedio de la cantidad de exportaciones: “Nosotros en 2024 y 2025 no llegamos a 200.000 toneladas”, dijo Fratti, que mencionó que esta cifra representa casi 50% de lo que se produce.

“Es muy difícil que pasemos esa cantidad de toneladas que nos han asignado; además, para 2027 tienen aumento de casi 10.000 toneladas y otro tanto para 2028”, agregó.

Con esta acción “Uruguay sale muy bien parado si tenemos en cuenta a nuestros vecinos; Australia y Nueva Zelanda tienen la mitad de cuota que nosotros y esto se debe a las relaciones diplomáticas y personales que hemos mantenido tanto con el embajador de China en Uruguay como con la máxima autoridad de China”, manifestó el ministro; agregó que “esto es claramente una decisión política”.

El ministro reveló que “cuando China estableció la salvaguarda, no sabíamos qué era lo que podía pasar”. Agregó que “hace tres o cuatro días el embajador [de China en Uruguay] tuvo la gentileza de visitarnos en el ministerio para decirnos que estaba terminado el estudio de la salvaguarda y que igual iban a escuchar lo que opinaban los países; que él consideraba, por la información que tenía, que el país no iba a ser perjudicado, y creo que esto es lo que está confirmando este anuncio del Ministerio de Comercio chino”.

Consultado sobre el porqué de la determinación de esa cantidad para Uruguay, Fratti manifestó que no tenía ninguna comunicación al respecto, pero que “si uno mira la historia de Uruguay, tomaron los números como si fuera un promedio de los últimos cuatro años tomando los dos años de mayor exportación”, que fueron en 2021 y 2022, cuando el total de ventas a ese país fue cercano a 350.000 toneladas, añadió.

“Me parece que esto estratégicamente es muy beneficioso para las futuras relaciones diplomáticas, que desde mi punto de vista están en el mejor nivel”, valoró el ministro; “nos abre todo un camino, porque creo que tenemos posibilidades, o China me parece que estratégicamente nos está viendo como un socio importante no en volumen, pero sí comercialmente y como entrada al mercado”, sumó.

A su vez, Fratti aludió a cuando las autoridades chinas detectaron residuos de medicamentos contra la garrapata en un contenedor con carne uruguaya, que devolvieron: “En la medida en que estamos adoptando medidas importantes y duras a la interna, ellos lo aceptaron de buen grado y por eso no nos han devuelto más contenedores y no nos han cortado las exportaciones; hasta ahora han tenido una consideración especial”.

Por otro lado, el titular de la cartera mencionó el viaje oficial a China que el presidente de la República, Yamandú Orsi, hará en febrero y consideró que será “sumamente oportuno para seguir avanzando en otros temas, más pequeños pero de singular importancia, como puede ser el cálculo biliar [bovino, valorado especialmente en China], la pesca y otros temas que tenemos en carpeta y que seguramente van a estar tratados en este viaje”.