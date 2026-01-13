La aprobación del intendente de Montevideo, Mario Bergara, se ubicó en 31% en diciembre, según una encuesta de Equipos Consultores publicada por la Intendencia de Montevideo (IM). Por otro lado, 33% la desaprueba, 30% no la aprueba ni la desaprueba y 6% optó por no responder. Estos datos dejan al seregnista con opiniones divididas prácticamente en tercios y un saldo neto de -2.

El porcentaje de aprobación marca una caída en los avales de la población de cara a su administración, que pasaron del 49% en agosto –la primera medición que tuvo el jerarca– al 40% en octubre hasta colocarse en la cifra actual. Ambas caídas fueron por un total de nueve puntos porcentuales. Bergara, sin embargo, permanece por encima de la aprobación que tuvo su antecesor más inmediato antes de dejar el cargo, Mauricio Zunino, que había sido de 28%.

Al desagregar por el voto en las últimas elecciones municipales y departamentales de 2025, el sondeo reveló que entre los propios adherentes a Bergara se mantiene una aprobación total que supera la mitad y asciende a 51%, mientras que entre votantes de otros candidatos frenteamplistas es del 40%. Distinto es el escenario entre las personas que optaron por candidatos coalicionistas, ya que 71% desaprueba, 18% aprueba y 11% no aprueba ni desaprueba la gestión.

La consultora también desglosó las cifras de acuerdo con variables vinculadas al género y a la edad. En lo que respecta a la primera, consignó que mientras que 34% de los hombres aprueba y 38% desaprueba, entre las mujeres los dos grupos llegan a un 29%. Por otro lado, en cuanto a los grupos etarios, los mayores de 65 años son los que más aprueban, con un 35%, mientras que entre los adultos de 50 a 64 años aparece la mayor desaprobación, con 37%. Los jóvenes de 18 a 29 años, por su parte, son los más neutrales: quienes no aprueban ni desaprueban llegan al 46%, mientras que el 25% rechaza y el 28% avala.

Por último, vinculado a aspectos socioeconómicos, la mayor aprobación a Bergara aparece entre personas que han alcanzado un nivel educativo terciario o superior –con el 37%–, mientras que los que más desaprueban alcanzaron primaria o menos, con un 38%. En suma, el informe consignó que 33% de las personas de nivel socioeconómico alto y medio alto avalan la gestión, pero 34% la desaprueba, y si bien una fracción idéntica del nivel socioeconómico bajo también la reprueba, los avales ascienden hasta el 37%.

El funcionamiento de la comuna

Al margen de la figura de Bergara, el informe también sondeó la opinión de los ciudadanos sobre el funcionamiento de la Intendencia de Montevideo (IM). En ese sentido, ante un 32% que lo aprueba se impone una fracción del 42% que lo rechaza y también aparece un 23% que no lo aprueba ni lo desaprueba, lo que arroja como resultado un saldo neto de -10.

Las cifras consignaron un deterioro, dado que en la medición anterior la aprobación fue del 39% y en agosto fue del 34%. El nivel similar anterior más inmediato remite a junio, cuando solamente el 28% aprobó y el 48% reprobó, consolidando un saldo neto de -20.

A su vez, el relevamiento se centró en aspectos específicos que atañen a las funciones de la comuna. Entre los mejor valorados aparecen áreas como el estado de parques, plazas y otros espacios públicos, las acciones culturales y el saneamiento o la iluminación. Entre los peor evaluados por los montevideanos están el tránsito, con una desaprobación total del 60%; la limpieza de la ciudad, que desaprueba un 58%; la recolección de basura, rechazada por el 53%; y la reparación de las calles, que no tiene el aval del 40%.

Respecto de la medición anterior, la aprobación de la recolección de basura, que tuvo un repunte en octubre, perdió pie y bajó hasta el 28% en esta última medición. Casi de forma idéntica la aprobación al tránsito se desplomó del 24% al 17% y la desaprobación trepó diez puntos porcentuales.