La Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) se reunió, a través de su Mesa Ejecutiva, y definió la plataforma que llevará adelante para intentar instalar una nueva negociación tripartita con la Intendencia de Montevideo. La decisión fue tomada luego de que la asamblea de trabajadores rechazara el preacuerdo alcanzado con la comuna capitalina el pasado 24 de enero.

El presidente de Adeom, Julio Cameto, explicó este martes a la diaria que en la reunión del Ejecutivo, celebrada este lunes, después de varias horas se resolvieron los puntos que son parte de la nueva propuesta, la cual fue enviada a la directora nacional de Trabajo, Marcela Barrios, a la espera de que la Dirección de Trabajo convoque tanto a Adeom como a la intendencia, para establecer las bases de una nueva negociación.

Entre los ejes principales que integran la nueva plataforma está el salario, y para ese punto se solicita adelantar a octubre de 2026 el incremento salarial y “establecer como base para la negociación un salario que en aumento salarial neto alcance los $40.000, a fecha de hoy”. También se reclama “establecer una partida en base al superávit que estima la Intendencia de Montevideo que va a tener en el quinquenio”, y que “el ajuste del 100% del IPC sea sobre el rango medio del IPC futuro”, señaló el dirigente.

Además, agregó que el sindicato de trabajadores solicita “que el aumento global sea superior al descrito en el preacuerdo, repartido inversamente a los grados del Sistema Integrado de Carreras y Remuneraciones (SIR) existentes. Asimismo, platea que para el escalafón Profesional y Científico el aumento sea aplicado a los grados comprendidos entre SIR 14 y SIR 18”.

La incorporación de una cláusula en la que la administración se comprometa a que en la reestructura de partidas sectoriales nadie pierda ingresos, agregar la compensación unificada al sueldo e ingresar las partidas al sueldo base son parte de los ejes presentados en cuanto al salario a negociar.

Con referencia a los recortes de personal, Adeom expresa que “se toma como base para volver a la normalidad las jornadas anteriores a setiembre 2025”, y que “no se aplicarán recortes sin una negociación previa, comunicada al menos con un mes de anticipación”.

Acerca de la contratación de nuevos funcionarios, el gremio reclama el ingreso de la misma cantidad de personas y en las mismas carreras que las bajas jubilatorias durante el quinquenio, y que, a su vez, se realicen ingresos por llamados abiertos.

La presentación de un cronograma concreto de fechas de llamados para ingresos en los distintos escalafones es otro de los pedidos de Adeom, al igual que “establecer un ámbito bipartito, con participación de los trabajadores, que tenga fecha de finalización, para elaborar los dimensionados de los departamentos, divisiones, servicios y unidades de la intendencia”.

Con relación a la carrera funcional, el sindicato pide “que se deje por escrito el compromiso de la administración de realizar llamados a concurso durante el quinquenio, para cubrir los interinatos y asignación de funciones existentes”, indicó Cameto. Además, que se elaboren llamados internos y externos para el correr de 2026 para choferes, profesionales, etcétera, para cubrir los faltantes de cada servicio municipal.

En lo que respecta a las presupuestaciones, la organización sindical solicita que se presupueste en noviembre próximo a quienes no fueron presupuestados/as en la última tanda y que la intendencia cumpla con las condiciones de presupuestación. Además, también “presupuestar en agosto 2027 los ingresados hasta diciembre 2026, presupuestar en noviembre de 2029 a los ingresados hasta diciembre de 2028 y también presupuestar en 2026 a los gestores culturales que vienen concursando por el cargo hace años”.

Cameto indicó que pretenden que “la primera presupuestación de esta administración sea en junio del 2026 para todos los funcionarios ingresados hasta diciembre de 2024 que cumplan con las condiciones, para que puedan también participar de las promociones previstas para el año 2027”. Asimismo, “el ascenso y promociones para todos los cargos municipales en 2027 y otra en el año 2029”.