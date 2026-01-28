En una asamblea que se extendió por casi nueve horas, los trabajadores de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) rechazaron este miércoles el preacuerdo que la dirección del sindicato había alcanzado en negociaciones con la Intendencia de Montevideo, con 244 votos. En tanto, 174 lo respaldaron. En los próximos días se declarará en preconflicto.

En negociaciones que llevaron varias semanas, el 24 de diciembre, las partes habían alcanzado un preacuerdo en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en una instancia que había contado con la presencia y la firma del ministro de la cartera, Juan Castillo. En esa oportunidad, el presidente del gremio, Julio Cameto, y la secretaria general, Silvia Tejera, también participaron en las conversaciones.

Tras el resultado de la asamblea, la diaria dialogó con el presidente de Adeom, quien manifestó que el Ejecutivo del sindicato puso en consideración lo firmado como preacuerdo, que estaba sujeto a ser ratificado o no. “En la asamblea los compañeros por mayoría negaron la firma de dicho preacuerdo. Es decir, volvimos a foja cero”, explicó. Agregó que durante la asamblea se presentaron 18 mociones, que el propio Ejecutivo analizará este jueves, en una reunión que se desarrollará a las 10.00.

El dirigente señaló que esta sesión del Consejo Ejecutivo “ordenará esas 18 mociones” para posteriormente informar a las autoridades de la intendencia “las debidas formalidades”. “Se enviarán las mociones para construir un nuevo marco de negociación. Además, se construirá un nuevo plan de lucha, y en los próximos días Ademom se declarará en preconflicto”. Comentó además que la declaración de preconflicto “fue aprobada por mayoría”.

Consultado acerca de si el Consejo Ejecutivo de Adeom esperaba que la asamblea rechazara el preacuerdo, respondió que “fue un proceso de entre seis y siete meses de construcción de la plataforma con diversas reivindicaciones, con asambleas territoriales. En el medio hubo que sufrir recortes, que eso también complicó y complejizó el ámbito de discusión. Los trabajadores estábamos bajo la presión de un recorte, y a su vez negociando un futuro económico”. En ese sentido, agregó que “fue contradictorio prometer tener un aumento salarial y, por otra parte, sacrificar ingresos. Fue complejo poder negociar bajo esa realidad. Ese proceso pasamos en la última asamblea del 27 de noviembre, que nos mandó a llevar diferentes mociones adelante. Luego, algunas mociones contemplaban lo presentado en la última asamblea, otras no. Obviamente, el preacuerdo fue redactado y definido por la administración. Por lo tanto, había elementos que contemplaba y elementos que no. Entonces, no se define como predecible el rechazo, sino como el análisis de todos los trabajadores”.

Cameto recordó que días atrás se desarrolló un plenario de delegados. “Se acompañó con la debida información que nos proporciona la administración para tratar de generar conciencia y una lectura, para resolver entre todos. Es decir, no había una posición de certidumbre de que sería aprobado o rechazado”, comentó.

“Nuestra misión como representante, en este caso, el rol de presidente, es llevar a los trabajadores y estar de acuerdo o no, eso es. Es la realidad. Y bajo la realidad salió el resultado de la votación”, dijo.

Señaló que, tras la asamblea, “tiene absoluta tranquilidad”. “El rol que tienen los dirigentes de Adeom es llevar adelante una negociación con base en el marco de las mociones, en este caso, lo que marque la asamblea. Y tenemos que darle respuesta a los compañeros y a los trabajadores [...] Estamos de acuerdo con sacrificar determinados elementos que teníamos como lucha. Era sí o no. Los compañeros decidieron que no”.

Sostuvo, además, que tiene “absoluta tranquilidad” porque la asamblea fue “en el marco de la transparencia y de lo democrático”, y afirmó que “es un instrumento democrático. La votación fue en tranquilidad, serenidad. Ahora queda seguir construyendo y trabajando en unidad. Nosotros salimos convencidos de que el camino es la unidad. No hay diferencia entre trabajadores; podemos estar de acuerdo o no, [pero] se terminó la asamblea. La fraternidad: nos abrazamos y a trabajar todos juntos por la idea de la mayoría”.

Acerca de qué sucederá si la Intendencia de Montevideo decide no negociar un nuevo convenio colectivo, comentó que “no tenemos miedo de no tener convenio colectivo. Lo ideal es tenerlo. Es parte de las negociaciones”. Y concluyó: “Eso no quitará desde el lado de Adeom el intentar seguir sosteniendo el diálogo con la administración”.