La Intendencia de Montevideo (IM) entregó este viernes contenedores intradomiciliarios a “casi 2.400 hogares” en el barrio Capurro. Con esta cifra, la comuna llegó a “más de 8.000 hogares”, dijo a la diaria Leonardo Heoru, director de Desarrollo Ambiental de la comuna.

La entrega de contenedores y composteras se enmarca en un nuevo sistema de gestión de residuos, que busca mejorar la limpieza de la ciudad y disminuir a la mitad los contenedores en la vía pública. “Eso nos va a permitir aumentar la frecuencia de recolección. Nuestro objetivo es que los que queden se vacíen todos los días”, señaló el jerarca.

La Intendencia de Montevideo entrega contenedores a vecinos del barrio Capurro, el 30 de enero. Foto: Guillermo Legaria

“La recepción de los vecinos es muy positiva”, valoró, y aclaró que existen dudas en cuanto al funcionamiento de las composteras, pero que “todo el mundo se engancha con la idea de compostar”.

La compostera es opcional, aunque desde la comuna se incentiva a que todos la usen. “Hacemos una charla tipo taller, a veces yo, a veces Chiara [Fioretto], la directora de limpieza. Tenemos grupos de Whatsapp barriales, donde mandamos videos manuales y recepcionamos consultas”, comentó Herou, quien apuesta a la “cercanía” con los vecinos.

“Todo lo reciclable se levanta y se lleva a las plantas de clasificación”, agregó.

Vecinos tras recibir contenedores en el barrio Capurro, el 30 de enero. Foto: Guillermo Legaria

Tras esta jornada en Capurro, el jerarca anunció que continuarán por los barrios La Teja, donde entregarán unos 3.000 contenedores; Malvín, donde se brindarán 4.000, y Carrasco, con 2.000 contenedores.

Herou dijo que se prevé llegar a 230.000 hogares. De esa cifra, 55.000 tendrán doble contenedor y compostera, mientras que al resto se le entregará un contenedor intradomiciliario y, “si quieren”, la compostera. Esto, explicó, se debe a las características de los barrios y de las viviendas, porque “no todas tienen espacio para dos contenedores”. Igualmente, los equipos para reciclar van a estar en lugares públicos y “vigilados”, señaló.