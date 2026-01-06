La tradicional feria de la Vía Blanca, que se desplegó entre la noche del lunes y la madrugada del martes desde Larravide hasta Propios, siempre por la avenida 8 de Octubre, dejó, aparte de las compras a último momento de los regalos por el Día de Reyes, un saldo de 8.130 kilos de residuos, según informó la Intendencia de Montevideo (IM), una vez finalizado el operativo especial de limpieza. En la feria de Paso Molino, en tanto, la comuna capitalina recolectó 3.940 kilos de residuos.

En rueda de prensa, el director de Desarrollo Ambiental de la IM, Leonardo Herou, dijo que en la mañana de este martes terminó “el proceso de las fiestas”, lo cual permitirá “recuperar las mejores condiciones” en materia de limpieza en las calles de Montevideo, “como teníamos a principio de diciembre”. “Y en el marco de este proceso, [nos permitirá] seguir cambiando y seguir avanzando con lo que para nosotros es la clave: ir eliminando los contenedores de la vía pública”, añadió.

El retiro de los contenedores públicos, y su reemplazo por contenedores intradomiciliarios, forma parte del plan de limpieza que fue presentado por la actual gestión, encabezada por el intendente Mario Bergara, en agosto del año pasado. El programa ya está en marcha: en noviembre, la IM entregó contenedores intradomiciliarios a unas 850 familias del Cerro, lo cual permitió la correspondiente eliminación de unos 30 contenedores instalados en la vía pública. También se han entregado este tipo de recipientes en la zona de Prado Norte.

“En enero vamos a estar avanzando bastante. Vamos a entregar [contenedores intradomiciliarios] en Capurro a más de 2.000 familias, vamos a estar entregando más de 3.000 en La Teja y ya sobre fines de febrero en Malvín y en Carrasco”, apuntó Herou, quien en este período dejó la subsecretaría del Ministerio de Ambiente para asumir el desafío de la limpieza en la capital.

“Yo diría que en 40 días vamos a estar sumando cerca de 12.000 hogares con contenedores intradomiciliarios, y eso significa eliminar una cantidad importante de contenedores de la vía pública”, resaltó el jerarca.

Herou indicó que el objetivo de la comuna capitalina para el quinquenio es eliminar, “como mínimo, la mitad de los contenedores de Montevideo”. “Eso nos va a permitir atender mejor los que queden y en el resto del departamento, con estos contenedores intradomiciliarios o intraprediales, mejorar notoriamente la limpieza, [algo que] ya se ve en los barrios que se ha instalado”, afirmó.

Por otra parte, Herou señaló que la IM continúa avanzando en la reinstalación de las papeleras en la vía pública. Dijo que esto es algo que “viene bien” en la avenida 8 de Octubre. “Ya estamos avanzando hacia otras zonas, pero controlándolo de cerca y buscando lo que hemos dicho siempre, que las papeleras sean una solución y no un problema. Para eso se requiere que estén instaladas, pero además todo el programa de comunicación, de fiscalización y, sobre todo, de vaciado, así que en ese proceso estamos con un control muy de cerca”, agregó.