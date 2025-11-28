El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó una Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión por 500 millones de dólares, destinados a la transformación del sistema de transporte metropolitano de Montevideo, como parte de la propuesta de movilidad que impulsa el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

El programa de crédito implica establecer un sistema eléctrico de bus de rápido tránsito para una alta capacidad en dos corredores troncales, que serán en Avenida 8 de Octubre y Avenida Italia, e incluirá una terminal intercambiadora en Tres Cruces como punto de conexión entre ambos corredores, según indicó un comunicado del BID.

Un documento elaborado por el BID de setiembre de este año que vincula al proyecto incluye detalles de los dos corredores con una línea A y B. La línea A tendría el trayecto desde Zona América hasta Ciudad Vieja, se desarrollaría en la traza de Ruta 8, Camino Maldonado y Avenida 8 de Octubre. La línea B conectaría El Pinar hasta Ciudad Vieja, en la traza de Avenida Giannattasio y Avenida Italia.

Además, el proyecto incorpora estaciones, carriles exclusivos segregados, pasos a desnivel en cruces principales y un tramo subterráneo en la avenida 18 de Julio, que dispondrá de seis paradas soterradas con salidas a calzada, con una frecuencia “en ambos sentidos cada tres minutos, permitiendo [en el tramo 18 de Julio] disminuir tiempos de traslado de todo el recorrido de 22 a sólo siete minutos”, se explica en el documento.

Como primera etapa, el BID aprobó una operación individual inicial de diez millones de dólares para “fortalecer la contratación de servicios de infraestructura y de transporte, y a mejorar la coordinación interinstitucional y las capacidades técnicas de las instituciones responsables”, indicó el organismo.

A su vez, el financiamiento inicial “apoyará la elaboración de los proyectos necesarios para licitar las obras e intervenciones previstas”, con el fin de lograr una documentación que defina la estructuración del proyecto, dice el comunicado.

El BID apunta a que el programa respaldará la mejora de la movilidad del área metropolitana y “beneficiará directamente a 1,3 millones de habitantes”, “quienes contarán con nuevos servicios de transporte y espacios públicos renovados”, señalaron.

Por otra parte, el documento de la propuesta del BID refiere a que el túnel en Avenida 18 de Julio comprenderá un desarrollo urbano en la zona, tal como el ensanche de veredas –en el que se ubicará en la acera sur el ingreso a las estaciones subterráneas–, espacios para usos peatonales, superficies seguras y accesibles, y espacios de permanencia, sombra y servicios, incluyendo ciclovías, infraestructura ecológica y equipamientos de escala barrial y metropolitana.

Lucía Etcheverry: “En este gobierno se definió que un hito importante era transformar el transporte público en el área metropolitana”

La ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, habló sobre el apoyo de financiamiento que el BID aprobó y dijo que “tiene requerimientos muy exigentes a los efectos de ir acompañando lo que las decisiones del proyecto después devienen en las inversiones”.

Respecto del avance del proyecto de movilidad, Etcheverry aseguró, en declaraciones recogidas por Presidencia, que finalizaron los cateos en Avenida 18 de Julio y las muestras “están con la firma que licitó [el BID], se están haciendo los análisis correspondientes y esperamos tener en las próximas semanas los resultados”.

A su vez, la ministra expresó que hay otros estudios a tener en cuenta que son “también de ingeniería, de la red semafórica, de la simulación del tránsito particular, de cómo se desarrollan todas las frecuencias del transporte público, el tiempo de viaje en distintos días a lo largo y ancho” de los departamento de Montevideo, Canelones y San José para pasar a tomar decisiones sobre el proyecto.

La jerarca puntualizó que los estudios serán en parte para afinar “los pliegos, la planificación de las obras, y todos los planes de contingencia para que el proyecto se cumpla con seguridad y seriedad”.

Etcheverry comentó que auguran tener “un proyecto definido sobre fin de año”. “En este gobierno se definió que un hito importante era transformar el transporte público en el área metropolitana”, dijo sobre el proyecto.