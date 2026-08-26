“El único manual” en política internacional “es que los principios y la ética son lo que no se negocia”, dijo Oddone

“Es la primera vez que me toca hablar en una actividad de este tipo, así que sabrán comprender que no soy la persona más ducha”, dijo el ministro de Economía, Gabriel Oddone, que habló en el comité de base Los Malvines, ubicado sobre la calle Michigan del barrio Malvín. Tras la presentación del músico Jorge Nasser, decenas de militantes esperaban a Oddone, el único político anunciado en los pasacalles del barrio que invitaban a la actividad por el Día del Comité.

El ministro subió al pequeño escenario solo con el termo y el mate, que no volvió a tocar durante los 42 minutos que habló, de pie, mientras poco a poco se enfriaba la tarde. “Estamos en un gobierno, que orgullosamente integro, [en el] que estamos enfrentando una serie de desafíos, pero, a pesar de todo, creemos que estamos caminando por el rumbo correcto y en la dirección correcta, y eso es lo que pretendo transmitirles, lo que pretendo reafirmarles”, inició Oddone pasadas las 15. En primer lugar, recordó los tres objetivos “que son el centro de la política económica”: “Poder hacer cosas para que la economía crezca más, promoviendo inversión privada y pública; lograr que la materia de protección social se mueva hacia las personas más desfavorecidas, y, finalmente, proveer recursos, siempre insuficientes, para fortalecer el sistema de seguridad”.

Antes de continuar sobre las prioridades, se detuvo en transmitir la importancia de que “todos entendamos el mundo en el que estamos”. “Estamos navegando con cartas de navegación que no conocemos”, afirmó. Durante los últimos 80 años, explicó que no se había asistido a “resoluciones unilaterales de un país sobre otro” ni “a la idea de que estamos en una confrontación entre dos potencias hegemónicas, una en desarrollo y una en declive”. En ese marco, dijo que “las sugerencias, presiones, o como quieran llamar, de las potencias sobre los países de todo el hemisferio sur son totalmente diferentes a las que hubo antes”.

El ministro señaló que “hacer política internacional en un contexto como este no tiene nada que ver con lo que aprendimos en los últimos 70 años”, pero aseguró: “Estamos aprendiendo, y estamos cometiendo errores, por supuesto, pero estamos aprendiendo”. Sostuvo que “el único manual” para navegar este contexto “es que los principios y la ética son lo único que no se negocia”. “Todo lo demás, para un pequeño país de tres millones de habitantes que está relativamente solo en América Latina en su orientación de gobierno es aprender y ser muy pragmático”, señaló. “El mundo hoy es así: estás con nosotros o no estás con nosotros. Tenés que optar. Y nosotros lo que intentamos es justamente no jugar a ese juego, y no jugar a ese juego es algo muy difícil de hacer”, indicó.

No hay “recursos suficientes” para “la expansión de gasto que muchos frenteamplistas desearían”

Oddone señaló que, aunque “la inversión pública en Uruguay es crucial”, representa el 20% de la inversión total del país. Por ello, el foco del gobierno para acelerar el crecimiento está puesto en la inversión privada. Sostuvo que el país debe asegurar que el sector privado tenga “condiciones de rentabilidad para hacer la inversión”, aunque reconoció que eso supone una situación “absolutamente injusta” con las empresas locales.

El ministro enfatizó en la importancia de la estabilidad macroeconómica en la decisión de inversión de los privados, ya que un escenario de inflación baja, como el de Uruguay, permite a las empresas “poder calcular mejor lo que ganan hacia adelante y eso es lo que nos permite que haya un horizonte de inversiones más favorable”. Al mismo tiempo, “es crucial para las personas más vulnerables”, que son tomadoras de precios, destacó. A su vez, explicó que “también tenemos que tener estabilidad fiscal”, aunque a veces suene “como un capricho del ministro de Economía”.

Señaló que, si Uruguay tuviera el riesgo país de 2019 o 2022, “habría pagado este año 63 millones de dólares más de intereses de deuda de lo que pagó”, es decir, “el doble del dinero que le estamos pudiendo poner a la infancia”. El ministro dijo que, “tarde o temprano”, un déficit elevado “termina como terminó Argentina: la tasa crece, un día no te presta más nadie, un día tenés que empezar a emitir moneda, un día terminaste con una inflación muy elevada, que afecta a los más pobres, y al final terminás con tipos de cambio múltiples y destrozaste la economía. Y, cuando hiciste todo eso, hay unas elecciones y gana alguien que no quiere ninguno de nosotros que gane”.

Hacia adelante, Oddone afirmó que “tenemos que salir de la zona de confort”. Sin mencionar “ningún colectivo en particular”, señaló que “la sociedad uruguaya tiene que ser consciente de que hay un conjunto de cosas que ha venido haciendo durante 30, 40, 50 años [y] que llegó el momento de introducir cambios drásticos”. En ese marco, destacó el avance del proyecto de ley de competitividad y reducción de costo de vida, que será tratado este miércoles en el plenario del Senado.

Sobre el final, el ministro defendió que la Rendición de Cuentas apunta a “fortalecer el crecimiento, generar recursos para la protección social y para la seguridad”, en un contexto de “no tener mayorías parlamentarias y de restricción fiscal”. Enfatizó que “la situación fiscal que heredó el gobierno no es una situación fiscal holgada” y recordó a los presentes que el gobierno anterior “asumió en 2020 haciendo un compromiso de hacer un ajuste fiscal”. “Recordarán los 900 millones de dólares de baja del gasto que el señor [Ernesto] Talvi prometió en 2017. Bueno, no solamente no ocurrió eso, sino que el gasto público creció de manera muy importante”, dijo. Por lo tanto, señaló que hay un “escenario de bastantes restricciones” para asignación de recursos, por ejemplo, a la educación, que reconoció que es “absolutamente insuficiente y tenemos que trabajar en ello”. Reconoció que no hay “recursos suficientes como para poder generar la expansión de gasto que, seguramente, muchos militantes frenteamplistas desearían”.

Los dos puntos de IVA se recuperarán “lo antes posible”

Al término de su intervención, el ministro respondió preguntas variadas del público. Una de ellas fue cuándo se recuperarán los dos puntos de devolución del IVA en las compras con tarjetas de débito, que el gobierno de Luis Lacalle Pou redujo. Oddone dijo: “Lo antes posible. No mañana”. Afirmó que “es un compromiso”, en el que se trabajará “ni bien podamos asomar la cabeza en materia fiscal”. Auguró que “2027 va a ser un año positivo por muchas razones”. “Porque la economía va a haber ingresado a una fase de mayor crecimiento, pero sobre todo porque vamos a mejorar la situación fiscal”.

En rueda de prensa, dijo que “el año que viene fiscalmente deberíamos mejorar y, además, deberíamos ingresar en una senda de crecimiento, si el mundo nos acompaña”. Sostuvo que la sequía generará “un segundo trimestre complicado”, pero “seguimos creyendo que, a lo largo de la segunda mitad del año, se va a recuperar y eso se va a consolidar en 2027”.

Otra de las preguntas del público fue: “¿Está de acuerdo con políticas de gravar a los que tienen más?”. A lo que el ministro respondió: “Absolutamente, no puedo estar más de acuerdo con eso”. La pregunta continuaba mencionando la propuesta del PIT-CNT de gravar al 1% más rico y, en ese punto, Oddone explicó su “matiz”. “Yo no estoy en contra de gravar el patrimonio de quienes tienen más”, reiteró. No obstante, llamó a no perder “de vista lo que se puede hacer y lo que es factible hacer”. En referencia al impuesto global a las corporaciones transnacionales introducido en el presupuesto nacional, señaló que “cuando hay un marco internacional que permite implementar un impuesto que es justo, que es progresivo, pero que es factible porque está blindado, lo hacemos”. Por el contrario, “lo que no podemos hacer es pararnos un día a decir ‘le voy a cobrar un 1% al uno más rico’, porque lo que ipso facto ocurre es que esas personas, que son las más preparadas para moverse entre jurisdicciones, se van”.