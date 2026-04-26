Este sábado, en el Club Español, se realizó un congreso de la lista 71 (Montevideo), la principal del Herrerismo, dentro del Partido Nacional (PN). En el evento, la lista renovó a sus autoridades y el diputado Juan Martín Rodríguez fue elegido como su presidente. El acto estuvo marcado por discursos con fuertes críticas al gobierno y al Frente Amplio (FA), y también centrados en las elecciones de 2029.

Ya electo, Rodríguez tomó el micrófono y primero le agradeció por su “gran tarea” a Valentina Arlegui, ex directora general de secretaría del Ministerio de Trabajo, quien fuera la presidenta de la lista 71 hasta este sábado. Metiéndose de lleno en su discurso, el diputado dijo que en el Herrerismo entienden que la actividad política se practica de forma proactiva, por eso, en el sector no son “reactivos” a los otros. Subrayó que deben tener la responsabilidad, la obligación y el temple de ser los que proponen, los que marcan el camino y señalan “el destino”.

“Los que defendemos las ideas de la libertad, de la prosperidad, de la honestidad, de la dignidad y de la seguridad; ideas que no son incompatibles, porque es legítimo reclamar seguridad, que las vecinas y los vecinos de todo el Uruguay puedan salir a la calle tranquilos con sus gurises y llevarlos a la escuela”, destacó.

Según el diputado, “hay una serie de personas que han tomado la calle”. Dijo que “es tan legítimo y tan compatible reclamar seguridad, dignidad y prosperidad como reclamarle al Estado que se haga cargo de esas personas, y que no tengan que estar donde no tienen que estar”. Porque “es muy lindo” decir que “vivir en la calle no es un derecho”, pero el tema es “qué están haciendo para que eso no sea un derecho y para que la gente viva como tiene que vivir, de forma digna y honrada”.

Rodríguez sostuvo que desde el PN deben devolverle la confianza a la gente, “no en la política ni en los políticos”, sino “en el sistema, en la democracia”. Porque cuando la lógica de los gobernantes es “como te digo una cosa, te digo la otra; no vamos a subir impuestos, y después te los subo; vamos a crear [puestos de] policías, y después lo que hago es llenar vacantes; lo que tenemos es, como respuesta de la gente, la antipatía, el hastío y sentirse defraudada”.

“A mí que no me vengan con que el ministro [de Economía, Gabriel] Oddone es el salvador del FA. Oddone es tan cómplice como el resto del FA, porque nos mintió el año pasado, cuando fue al Parlamento y nos dibujó una realidad mágica: nos dijo que Uruguay iba a estar fantástico. Y si hay alguien que sabía que eso no iba a pasar, era él, y le mintió a la gente, le dijo que el país iba a crecer. Pero la verdad es que ningún número le da la razón a Oddone. No corre más eso de policía bueno y policía malo: son todos malos y cómplices, y tienen que hacerse cargo de esa realidad”, subrayó.

Teléfono para Lacalle Pou

En otro pasaje de su discurso, el novel presidente de la 71 afirmó que ya están pensando en la elección de 2029, “porque hay un gobierno que ya tiró la toalla”. “Y no vamos a aceptar que siga pasando el tiempo y no hagamos nada. El gobierno ya se entregó, estuvo un año esperando planes que no son planes; estuvo un año prometiéndonos cosas que no van a llegar”, acotó.

Siguiendo con el discurso enfocado en 2029, Rodríguez dijo que, “llegado el momento”, van a tener a “un gran capitán, un gran candidato”, porque se van a encargar “de decirle a Luis Lacalle Pou que tiene la responsabilidad histórica de encabezar esta columna que les devuelva a los uruguayos la confianza en el sistema democrático”. “Miren que en Uruguay capaz que las cosas se demoran, pero también pasan, y si este gobierno, que ya defraudó a sus votantes, se termina, y llega Lacalle Pou y no somos capaces de darles respuesta a los verdaderos problemas de la gente y cumplir con lo que nos comprometimos, estamos a un período de un [candidato] antisistema”, advirtió.

Insistiendo con la candidatura de Lacalle Pou, Rodríguez dijo que se niega “a esperar de brazos cruzados, dos años y medio, o vaya a saber el tiempo” que tendrán que esperar, “para que Luis acepte el desafío”, aunque no tiene dudas de “cuál va a ser su respuesta”. “Nosotros vamos a dedicarnos estos próximos años, 2026, 2027 y 2028, a construir la verdadera alternativa que se merece este país”, agregó.

El FA te escucha (y el Herrerismo también)

Por su parte, el líder del Herrerismo, el exsenador Luis Alberto Heber, recordó que, en anteriores gobiernos del FA el expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera salió con aquello de “la otra campana”, e iban a “todos los actos a donde iba” el entonces presidente Tabaré Vázquez para dar su “versión de los hechos”. “No estoy planteando la imitación, pero estamos en plena movilización del partido, yendo al interior. Quiero que a esa gira, que es orgullosamente blanca, porque estamos festejando los 190 años [del PN], le pongamos ingredientes de actualidad, que me preocupan mucho, para dar la versión del Partido Nacional sobre lo que anuncia el gobierno que va a ser ‘El FA te escucha’ o no sé qué”, señaló, en referencia al programa de recorridas del oficialismo.

Heber dijo que es necesario hacerlo ahora porque es un momento “de crisis de la representación democrática” en Uruguay, porque “hay mucha gente en el conglomerado del FA que acepta las reglas democráticas pero que no cree” en ellas. “Dicen que los plebiscitos no están grabados en piedra... ¿Cómo que no están grabados en piedra? Entonces, ¿a santo de qué se consulta al pueblo para tomar una decisión? Cuando decide el pueblo, es palabra santa”, subrayó.

Heber aseguró que en el FA “lo que no ganaron en la cancha, lo quieren ganar en la liga”, y buscan la forma de tratar de licuar “lo que es nuestro”. “Miren que no podemos permitir que toquen nuestros ahorros, no son del Estado, sino de cada uno de ustedes”, advirtió, en relación a los posibles cambios que, en el marco del Diálogo Social, se proponen para las AFAP. “Estamos en lucha, compañeros y compañeras. Este congreso es la partida de un trabajo político que será la otra campana, en los barrios de Montevideo, para poder decir nuestras verdades”, finalizó.