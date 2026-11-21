En un comunicado, los trabajadores manifestaron que la empresa “usa el seguro de paro como herramienta para manejar su economía” y también como una “eficaz arma de extorsión para llegar a sus objetivos de ajustes”.

El viernes, el Sindicato de Trabajadores del Frigorífico Carrasco (Sitfrica), propiedad de la multinacional brasileña Minerva Foods, se declaró en conflicto y ocupó las instalaciones hasta aproximadamente las 16:00. El frigorífico se ubica en Paso Carrasco, en el departamento de Canelones.

La planta está sin actividad desde fines de octubre y principios de noviembre del año pasado. Según dijo a la diaria el presidente del sindicato, Fabián Ávila, los trabajadores recién han cobrado el seguro de paro correspondiente a julio, agosto y septiembre, pero “el siguiente proyecto de ley” para extender el subsidio, “que es por dos meses, octubre y noviembre, va atado a que la empresa lleve algo consistente” al Poder Ejecutivo, algo que aún no ha ocurrido.

Además, el sindicato reclama que los trabajadores tienen licencia para tomar en diciembre. En este punto, se pide que la empresa llegue con “algo concreto” a los encuentros con el gobierno, porque “son tan pillos” que en el sindicato tienen dudas si prevén “liquidar por horas” la licencia y sin “ninguno de los beneficios”.

Como tercer punto, el sindicato espera que la empresa presente “una fecha de apertura o un plan de trabajo”. Ávila señaló que, sin respuestas a ninguno de los tres puntos, todo permanece “en una nebulosa”. En el sindicato están “convencidos” de que el gobierno no extenderá el subsidio “más que hasta diciembre”.

Este viernes, antes de levantar la ocupación, los trabajadores recibieron una llamada del ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, para transmitirles que debían retirarse. “Lo que se hizo fue estirar lo más posible para que no nos desalojaran a las 11 o 12 de la mañana, para dar tiempo de generar el hecho político”, expresó Ávila.

Ya hay agendadas varias reuniones para la semana que viene, tanto bipartitas como tripartitas, que contarán con la presencia de representantes del PIT-CNT y de la Federación de Obreros de la Industria Cárnica y Afines.

A través de un comunicado, Sitfrica afirmó que la situación del frigorífico afecta a “casi 600 familias” y la empresa “no avanza”, sino que “especula con la necesidad de los trabajadores”. Los trabajadores reclaman respuestas sobre lo que ocurrirá con sus puestos laborales, la fecha en la que se volverá al trabajo, el mecanismo previsto para otorgar licencias y un “cronograma real de reactivación de la planta”. “Minerva usa el seguro de paro como herramienta para manejar su economía. También como su eficaz arma de extorsión para llegar a sus objetivos de ajustes: despidos y rebajas de salarios”, manifestó el sindicato.

Una estrategia conocida

Ávila subrayó la incertidumbre que genera la situación, así como la falta de consistencia entre las distintas posturas que ha adoptado la empresa. Mencionó que, cuando se originó la situación, los trabajadores fueron enviados al seguro “sin jornales” y se esgrimió como argumento la falta de ganado, algo que desmintió.

A lo largo de las reuniones, según el dirigente sindical, Minerva Foods afirmó que haría un “frigorífico sin faena” –en relación a una planta de ciclo dos, una propuesta que en su momento tensionó las relaciones entre los distintos sectores de la empresa–, pero los trabajadores lograron “aguantar”. Luego hubo un cambio de postura, ya que anunciaron que sí habría faena, aunque estaban estudiando los mercados y el ganado era muy caro, apuntó Ávila. “La otra amenaza: despidos. Después, en esta última reunión, dijeron que sí tienen la idea de continuar con la faena y que no va a haber despidos”, señaló, en referencia a lo “inconsistente” de la situación.

Según Ávila, se trata de una estrategia que la multinacional aplicó “en todos los frigoríficos”, que consiste en tener a los trabajadores “un año en stand by” para, con el “desgaste” acumulado, presentar un nuevo convenio colectivo “a la baja”. Esto último también ha sido señalado por el exdirigente sindical y senador del Frente Amplio Óscar Andrade.