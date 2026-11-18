La iniciativa busca ampliar las oportunidades de comercialización y fortalecer el intercambio entre productores del litoral.

La Central Hortícola del Norte (CHN), ubicada en la intersección de las rutas 3 y 31, en Salto, busca consolidarse como un mercado regional para la producción hortofrutícola del litoral. En ese camino, productores de Artigas y Bella Unión avanzan en la organización necesaria para comenzar a comercializar sus productos en el predio, una iniciativa que apunta a ampliar las oportunidades de venta y fortalecer el intercambio entre departamentos.

La CHN surgió con el objetivo de mejorar las condiciones de comercialización, logística, almacenamiento y agregado de valor de la producción hortifrutícola al norte del río Negro.

La región concentra cerca del 40% de la producción hortícola del país y cuenta con una importante presencia de micro, pequeños y medianos productores. Su creación respondió a una demanda sostenida de productores y organizaciones gremiales de Salto, que desde comienzos de la década de 2010 reclamaban infraestructura adecuada y mejores condiciones para ordenar la actividad.

En junio, la gobernanza de la CHN mantuvo una reunión con el intendente de Artigas, Emiliano Soravilla, y autoridades departamentales para coordinar la instalación de un espacio exclusivo destinado a productores artiguenses dentro de la central.

La propuesta busca facilitar su llegada al mercado salteño y posicionar a la institución como un punto de referencia para la comercialización de la producción del litoral.

En diálogo con la diaria, el director de Desarrollo Social de la Intendencia de Artigas, Djelil Brysk, destacó la oportunidad que representa esta iniciativa para los productores del departamento y de la región. “Celebramos la oportunidad que nos brinda la gobernanza de la Central Hortícola del Norte de Salto, de tener la puerta abierta para que los productores de la región puedan comercializar los productos de sus cosechas y, a su vez, adquirir productos de Salto y de otros departamentos”, señaló.

Brysk explicó que la intendencia ya cumplió con las gestiones que estaban a su alcance y que se realizaron reuniones con integrantes de la Mesa de Desarrollo para acercar a los productores a esta posibilidad de comercialización.

No obstante, indicó que existen dos realidades diferentes entre los horticultores de la ciudad de Artigas y los de Bella Unión. En el primer caso, si bien se ha registrado una mejora en la actividad, la producción continúa siendo de pequeña escala y los productores todavía se encuentran en un proceso de recuperación tras las últimas tormentas.

“Están trabajando de una manera muy buena, pero los productores nos plantearon que primero pretenden reorganizarse. Cuando entiendan que están en condiciones de comenzar con este proceso, se estarían presentando en la CHN”, explicó.

La situación en Bella Unión, en cambio, muestra avances más concretos. Según Brysk, los productores están trabajando en la organización logística para poder incorporarse a la central. Incluso, ya hubo una primera experiencia individual: un productor decidió comenzar por su cuenta, concurrió a la CHN y obtuvo comentarios muy positivos sobre la posibilidad de comercializar allí.

El jerarca recordó, además, que algunos productores de Bella Unión ya cuentan con puestos propios en la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, en Montevideo, por lo que la incorporación a nuevos espacios de comercialización requiere planificación y un proceso de organización.

De cara al próximo año, Brysk manifestó su optimismo respecto de la posibilidad de que tanto productores de Bella Unión como de la ciudad de Artigas comiencen a utilizar las instalaciones de la central. “La idea es seguir avanzando en la organización y, llegado el momento, volver a conversar con las autoridades de la CHN para comenzar a trabajar en el lugar”, concluyó.