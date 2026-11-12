Citrus: termina la zafra en Salto y crece la incertidumbre entre los trabajadores por la pérdida de puestos laborales

Con el cierre de las exportaciones a Estados Unidos y una actividad que comienza a concentrarse en el mercado interno y Brasil, los trabajadores del citrus de Salto empiezan a transitar los meses de menor actividad.

Noviembre marca el comienzo de una etapa delicada para los trabajadores del citrus en Salto. Con la zafra llegando a su fin, la actividad disminuye progresivamente y vuelve a instalarse una preocupación que se repite cada año: cómo sostener los ingresos durante los meses que separan una temporada de cosecha de la siguiente.

El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Citrus de Salto, Marcelo Di Paola, dijo a la diaria que durante setiembre y octubre se concretaron las últimas exportaciones de la temporada. Actualmente, algunos packings continúan trabajando con encargues destinados a Brasil, con envíos de uno o dos contenedores por semana. Sin embargo, las exportaciones hacia Estados Unidos finalizaron hace más de un mes.

En este contexto, una de las principales herramientas para los trabajadores será el régimen especial de subsidio por desempleo para el sector citrícola, que ya fue aprobado por el Parlamento. Según explicó Di Paola, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social remitió el pasado 3 de noviembre la reglamentación al Banco de Previsión Social.

El dirigente recordó que el año pasado, a raíz de las heladas registradas en julio, la zafra se interrumpió prácticamente cuando todavía quedaba actividad por delante. En condiciones normales, la cosecha se extiende hasta octubre, pero el fenómeno climático adelantó su finalización y dejó a numerosos trabajadores en una situación compleja.

En algunos sectores había empleados que acumulaban una importante cantidad de jornales, pero que habían pasado a trabajar apenas cuatro horas diarias. Ante esa realidad, el sindicato planteó que el subsidio representara el 80% del salario, debido a que los montos que percibían los trabajadores resultaban muy bajos.

Para mejorar las condiciones de acceso y el monto del beneficio, se acordó elevar de 90 a 120 los jornales exigidos, una modificación que permitió mejorar la cobertura de quienes habían visto reducida su actividad. Este año, en cambio, se volvió al régimen especial de 90 jornales, que había estado vigente durante más de una década.

Menos puestos de trabajo y más tecnología

Más allá de la finalización de la zafra y de las dificultades propias de los meses de menor actividad, el sindicato observa con preocupación otro fenómeno que viene modificando la realidad del sector: la incorporación de tecnología en las empresas y su impacto sobre el empleo.

Di Paola señaló que se está registrando una disminución de la cantidad de trabajadores, en parte como consecuencia de la incorporación de nuevas máquinas y herramientas en los procesos productivos.

La situación también está vinculada con los cambios en los tiempos de cosecha destinados a la exportación. Mientras que anteriormente ese período se extendía durante unos ocho meses, actualmente se concentra en aproximadamente cinco. Esta reducción tiene un impacto directo en los trabajadores de los packings, que cuentan con menos meses de actividad.

De esta manera, el sector enfrenta un doble problema: por un lado, la pérdida de puestos de trabajo como consecuencia de la automatización y, por otro, la reducción del tiempo durante el cual se necesita mano de obra.

“Hay variedades que se siguen cosechando para el mercado interno o para Brasil”, explicó Di Paola, al referirse a la continuidad de algunas actividades una vez finalizada la principal etapa exportadora.

Uno de los ejemplos que genera incertidumbre entre los trabajadores es la adquisición de un nuevo calibrador por parte de una de las empresas. Se trata de una máquina que permite clasificar los cítricos según su tamaño, peso, color y calidad, agilizando el proceso de selección y empaque de la fruta.

La incorporación de este tipo de tecnología puede significar una reducción de personal en determinados sectores. Si bien en algunas ocasiones los trabajadores son trasladados a otras áreas de la empresa, la posibilidad de que se pierdan puestos laborales genera preocupación por lo que pueda suceder en la próxima temporada.

La próxima zafra comenzaría en abril

Mientras los trabajadores comienzan a transitar los meses de menor actividad, las expectativas están puestas en el inicio de la próxima cosecha, previsto para mediados de abril, siempre que las condiciones climáticas acompañen y no se produzcan fenómenos que alteren el calendario habitual.

En cuanto al balance de la temporada que termina, Di Paola sostuvo que fue una de las mejores zafras de los últimos cinco años. En ese resultado incidieron, entre otros factores, los buenos precios que se registraron en el mercado estadounidense durante parte del período.

Además, las perspectivas productivas para el próximo año son alentadoras, ya que se espera una cosecha algo mayor.

Sin embargo, detrás de las expectativas de una buena producción persiste una preocupación que va más allá de la cantidad de fruta que pueda cosecharse: cuántos trabajadores serán necesarios para llevar adelante la actividad y qué sucederá con aquellos puestos laborales que la incorporación de tecnología y la reducción de los períodos de exportación ponen en riesgo.

Para los trabajadores del citrus, el desafío vuelve a ser atravesar los meses sin cosecha con ingresos suficientes, pero también conocer qué lugar tendrán en un sector que comienza a transformar sus formas de producción.