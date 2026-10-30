Productores de la colonia 18 de Julio de Salto avanzan hacia la agroecología

La Sociedad de Fomento Rural Colonia 18 de Julio impulsa la reconversión agroecológica de los productores familiares de la zona, a partir de una experiencia que comenzó con el proyecto Innova Ecovida, promovido por la Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR). La iniciativa permitió que tres productores hortícolas comenzaran a incorporar nuevas prácticas de producción y que, a partir de sus resultados, otros productores siguieran el mismo camino.

El presidente de la Sociedad de Fomento Rural (SFR) Colonia 18 de Julio, Diego Pereira, explicó a la diaria que la organización presentó el proyecto a sus socios y que tres de ellos resultaron beneficiarios. A partir de entonces, dos técnicos provenientes del sur del país, propuestos por la CNFR, hicieron un diagnóstico de los predios y comenzaron a trabajar con los productores en la incorporación de prácticas agroecológicas.

Pereira destacó que uno de los principales logros fue la transformación de los sistemas de producción de quienes participaron en la experiencia. “Lo que se intentó hacer, y creo que se logró, y no es un dato menor, fue que productores hortícolas convencionales se pasaran a la producción agroecológica; es decir, producir mucho más sano de lo que los productores lo venían haciendo”, señaló.

El proyecto original Innova Ecovida finalizó en 2024. Sin embargo, la experiencia continuó extendiéndose entre los productores de la colonia, a partir de los conocimientos adquiridos por quienes participaron en la primera etapa.

Actualmente, diez de los 40 productores familiares de la colonia 18 de Julio trabajan en la reconversión agroecológica de sus predios. Según Pereira, los tres productores que iniciaron el proceso fueron fundamentales para que otros se animaran a incorporar las nuevas prácticas y adaptarlas a sus propios sistemas de producción.

La producción hortícola de la zona incluye tomate cherry y redondo, morrón, zapallito, zucchini, frutilla, pepino, chaucha y berenjena. Los cultivos se desarrollan bajo diferentes sistemas de protección, como invernáculos, macrotúneles y microtúneles –estos últimos se utilizan especialmente para la producción de frutillas–.

La experiencia, explicó el presidente de la SFR, demuestra que es posible producir con un menor uso de agroquímicos sin resignar rendimiento y, en algunos casos, incluso obteniendo mejores resultados que con los métodos convencionales.

Colonia 18 de Julio, en Salto. Foto: Ariel Volpi

“Estamos demostrando que tenemos un producto más sano y que los productores van a tener un gasto mínimo en agroquímicos. Se producía lo mismo que en la producción convencional y, muchas veces, mejor. Por un lado, se está ahorrando y la producción es mejor; no estamos dependiendo tanto del precio”, afirmó.

Una vez finalizado Innova Ecovida, la SFR inició contactos con la Intendencia de Salto para explorar la posibilidad de dar continuidad a la iniciativa y extenderla a más productores. Según Pereira, las conversaciones avanzaron durante un tiempo, pero se interrumpieron debido a los problemas ocasionados por las inclemencias climáticas.

Si bien existe interés de funcionarios de la comuna, hasta el momento no se ha comenzado a trabajar en una nueva etapa del proyecto.

La propuesta de la SFR apunta a que la intendencia pueda brindar asistencia técnica a cargo de un profesional que mantenga contacto directo con los productores y los acompañe en sus predios durante el proceso de reconversión.

También se espera contar con algún apoyo en insumos, de modo que quienes todavía trabajan con sistemas convencionales tengan la posibilidad de probar nuevas prácticas. Pereira considera que el acompañamiento inicial es fundamental para que los productores se animen a hacer el cambio, aunque entiende que, una vez comprobados los resultados, pueden continuar por sus propios medios. “Cuando se ve el resultado, el productor se larga solo y ya no es necesario que se siga la asistencia”, sostuvo.

Comercialización y competencia en el mercado

La SFR cuenta con un puesto en la Central Hortícola del Norte, gestionado por los productores. Allí comercializan parte de la producción de la colonia, en un mercado en el que los precios están condicionados por la oferta y la demanda.

Pereira señaló que, si bien los productos agroecológicos se caracterizan por un menor uso de agroquímicos, esa diferencia no siempre se traduce en precios de venta más bajos. La competencia con la producción convencional y las condiciones del mercado dificultan que los consumidores puedan acceder a estos alimentos a un menor costo.

En ese escenario, la apuesta de la SFR es consolidar un modelo productivo que permita reducir los gastos en insumos, mantener o mejorar los rendimientos y ofrecer alimentos producidos con prácticas más saludables.

La experiencia de los diez productores que actualmente avanzan en la reconversión constituye el punto de partida para ampliar el alcance de la agroecología en la colonia 18 de Julio, con la expectativa de sumar a más familias productoras y fortalecer una alternativa que combina el cuidado de la producción, el ahorro de costos y la calidad de los alimentos.