La iniciativa, impulsada junto a la Delegación Uruguaya de Salto Grande, busca fortalecer emprendimientos colectivos, promover la autonomía económica y generar espacios de encuentro y participación en el medio rural.

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La Fundación Desarrollo Regional Salto Grande realizó este viernes la entrega de certificados a cinco colectivos de mujeres rurales seleccionados en el llamado “Ser en Red”, una iniciativa que busca reconocer, acompañar y fortalecer experiencias de trabajo asociativo en distintas localidades del departamento. La actividad se desarrolló en el marco del Mes Emprendedor y contó con el apoyo de la Delegación Uruguaya ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.

El llamado constituyó la primera experiencia de estas características impulsada por la Fundación, que procuró identificar grupos de mujeres que desarrollan actividades productivas, recreativas y comunitarias, así como brindarles herramientas e insumos para potenciar sus proyectos.

La instancia contó con la participación del presidente de la Fundación, Eduardo Bandeira; los delegados uruguayos ante Salto Grande, Nicolás Urrutia y Elbio Machado; integrantes del directorio y las coordinadoras Andrea Malvasio y Andrea Zunini, además de las representantes de los colectivos seleccionados.

Durante la apertura, Zunini destacó “la satisfacción de la institución por concretar este primer llamado, que puso el foco en el trabajo que realizan las mujeres rurales”. Bandeira, por su parte, felicitó a las participantes y valoró “el compromiso demostrado por los grupos”, señalando que “la iniciativa tuvo una respuesta que superó las expectativas”.

En representación de la Delegación Uruguaya de Salto Grande, Urrutia destacó el trabajo desarrollado por la Fundación y señaló que “estos reconocimientos forman parte de una política de apoyo a la producción y a la actividad económica del departamento”. Explicó que “la delegación resolvió destinar el 30% de sus recursos anuales a iniciativas en los departamentos, lo que representa unos 300.000 dólares por año durante los cinco años de gestión”.

Estos aportes se canalizan mediante distintas instituciones y programas, entre ellos Inacoop, ANDE y la propia Fundación Desarrollo Regional Salto Grande.

Urrutia valoró especialmente que el llamado “estuviera dirigido a mujeres del medio rural” y remarcó “la importancia de promover iniciativas que permitan agregar valor a la producción primaria”.

Por su parte, Malvasio explicó que “la propuesta surgió del contacto que la Fundación mantiene con las mujeres rurales y de su participación, por segundo año consecutivo, en el encuentro anual que reúne a estos colectivos”.

Señaló que “el trabajo grupal no solamente representa una oportunidad para desarrollar actividades productivas y generar ingresos complementarios, sino que también permite construir espacios de encuentro, intercambio, recreación y acompañamiento”.

También destacó “la dimensión social de estos proyectos, particularmente por su contribución a la salud mental y al bienestar de las mujeres que viven en localidades rurales, donde las posibilidades de acceder a determinados servicios y espacios de participación son más limitadas. Lo que damos nosotros es un impulso para que se fortalezca y para seguir trabajando en conjunto”, expresó, al tiempo que adelantó que la Fundación espera desarrollar nuevas convocatorias.

Cinco experiencias seleccionadas

En esta primera edición de Ser en Red fueron reconocidos cinco colectivos que desarrollan propuestas diferentes, desde la producción textil y hortícola hasta la actividad física, la recreación y el acompañamiento comunitario.

Taller de costura de Colonia Osimani y Llerena. El grupo está integrado por Stefany Britos, Cristina Leal, Florencia Da Cunha, Rita Costa y Claudia Flores.

Se trata de un colectivo de mujeres que comenzó a desarrollar actividades de costura y confección de prendas y otros productos textiles. El apoyo de la Fundación les permitirá adquirir herramientas e insumos de uso común para fortalecer el trabajo que vienen realizando.

Las pioneras de Colonia Itapebí, con Raquel Rodríguez como referente, el colectivo está integrado además por Leticia González, Adriana Rodríguez, Valeria Bitencurt, Alejandra Soria, Nanci Rodríguez, Karen Sisnández, Claudia Rodríguez, Romina Souto, Carolina Rodríguez, Lucrecia Sisnández, Helen Sena y Elena Perdomo. El grupo desarrolla su experiencia colectiva desde 2020 y busca fortalecer su huerta e incorporar un vivero, con el objetivo de ampliar la producción y generar nuevas posibilidades de ingresos para sus integrantes.

Las semillitas. Este colectivo reúne a nueve productoras familiares hortícolas de distintas localidades: Colonia Chircal, 18 de Julio, Colonia Gestido, Parada Viñas, Parada de Herrería y Tropezón.

Lo integran Carolina Martínez, Sandra Furtado, Lucía Morales, Ivanna Vica, Rosario Benelli, Lourdes Escobar, Carla Henderson, Carolina Rodríguez y Liliana Macsinchuck. Su propuesta apunta a mejorar las herramientas tecnológicas para facilitar la comunicación y la capacitación a distancia, incorporando el uso de tecnologías de la información y la comunicación.

Además, buscan compartir sus conocimientos con niños y jóvenes de escuelas y liceos de la zona, acercándolos a la producción hortícola y promoviendo prácticas agroecológicas.

Jumpteam Lu. El emprendimiento funciona en Pueblo Lavalleja y es impulsado por Lucía Suárez y Mónica Soto. La propuesta ofrece un espacio de actividad física, recreación y encuentro para la comunidad. Su selección contempló especialmente el aporte social de la iniciativa, entendiendo que el deporte contribuye al bienestar físico y emocional, la integración y la construcción de hábitos saludables.

Las + inquietas. El colectivo está integrado por mujeres de distintas localidades rurales del departamento y desarrolla su trabajo desde 2019. Lo conforman Patricia Real, de Colonia Osimani; Elena Dollanarte y Kamila Pereira das Neves, de Colonia Gestido; Norma Salnikov y Karina Henderson, de Colonia Rubio; Marita González, de Vera, y Sandra Ferreira, de Guaviyú de Arapey. Desde sus comienzos, el grupo trabaja de forma honoraria para fortalecer los vínculos entre mujeres rurales, acercar información y generar espacios de encuentro, intercambio y participación.