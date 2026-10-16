La Central Hortícola del Norte se encuentra en pleno proceso de crecimiento y mantiene el entusiasmo en los productores

A cuatro meses y medio de su inauguración, la Central Hortícola del Norte registra nuevos compradores y mayor movimiento comercial.

A cuatro meses y medio de su inauguración, el 30 de mayo, la Central Hortícola del Norte (CHN) atraviesa una etapa de consolidación, con nuevos compradores y el interés de productores de otros departamentos. Así lo señaló a la diaria Ítalo Tenca, integrante de la Gobernanza.

El entrevistado reconoció que los resultados son diferentes entre los operadores. “Mientras que algunos registraron un incremento importante de las ventas, otros todavía no perciben cambios significativos”, dijo.

También señaló que “actualmente hay más vendedores de productos hortícolas en Salto”. Sin embargo, destacó “la llegada permanente de nuevos compradores, la circulación de vehículos y el ingreso de mercadería desde Montevideo como señales positivas para el emprendimiento”. Estamos con el mismo entusiasmo de aquel momento de su inauguración, afirmó, convencido de que “la actividad continuará creciendo y mejorando con el paso de los meses”.

Uno de los cambios que comienza a generar la central es la necesidad de organizar la producción de acuerdo con la demanda comercial. Los operadores buscan garantizar una oferta permanente de distintos productos para mantener a los clientes y evitar que deban recurrir a otros mercados. “Nos estamos preparando para tener producción todo el año”, explicó Tenca, quien consideró que “la experiencia de estos primeros meses permite planificar mejor las próximas etapas”.

Aunque reconoció que “el período reciente fue difícil para la producción”, manifestó expectativas favorables y sostuvo que “la central está avanzando por el camino previsto”.

La proyección regional constituye otro de los objetivos centrales. Tenca comentó que productores de Artigas se han acercado a conocer el funcionamiento de la central y que recientemente llegó una delegación de Bella Unión.

Consideró que esa localidad “presenta condiciones favorables para incorporarse, por la experiencia de sus productores, su capacidad productiva y la cercanía con Salto”. En el caso de Artigas, “también existen posibilidades”, aunque entiende que “será importante el apoyo del gobierno departamental”.

El objetivo “no es solamente sumar productores, sino atraer compradores de distintos puntos de la región para comercializar la producción hortícola desde Salto”. Tenca considera que la central “puede consolidarse como uno de los principales mercados mayoristas del interior del país, después de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana [UAM]”.

Infraestructura funcional y mejoras pendientes

Sobre las instalaciones de la CHN, Tenca destacó, en diálogo con la diaria, que “la facilidad para comprar, cargar y transportar mercadería”, así como “la amplitud de los espacios de circulación y el movimiento de montacargas. La organización permite que cada operador gestione de forma independiente la carga y descarga”. También valoró “las condiciones de seguridad e higiene”.

Entre las mejoras pendientes mencionó “la necesidad de generar más espacios de sombra para el verano y continuar adecuando los puestos a las necesidades de los operadores”.

En relación con la tormenta del 18 de julio, señaló que “la estructura soportó el fenómeno, aunque se voló una chapa y se registraron daños en una cortina. En un episodio posterior, con vientos superiores a los 100 kilómetros por hora, no hubo nuevos inconvenientes”, aseguró.

Tenca destacó que el gobierno departamental otorgó facilidades económicas durante la etapa inicial. La decisión original de exonerar el primer mes de funcionamiento se extendió tras la tormenta de julio. Según explicó, hasta el momento “los operadores no habían pagado por utilizar los espacios, lo que les permitió destinar recursos a mejorar sus puestos”.

Los precios de la mercadería se relevan dos veces por semana y las diferencias entre puestos permiten que los compradores comparen ofertas. Para Tenca, “esa competencia constituye una de las principales ventajas del mercado” porque “los operadores deben adaptar los valores a la demanda y a la calidad de los productos”. Como ejemplo, mencionó el caso de la frutilla, cuyo precio puede modificarse cuando queda mercadería sin vender.

Además, los compradores pueden adquirir distintas cantidades, desde una bolsa hasta un cajón, sin tener que hacer grandes compras.

Más allá de la actividad comercial, Tenca destacó que “la central comienza a convertirse en un espacio de encuentro para productores, operadores e instituciones vinculadas al sector. Siempre dijimos como gremial de productores que queríamos que la central sea la casa de la horticultura”, recordó.

En ese proceso se han desarrollado actividades y un simulacro con Bomberos para evaluar los procedimientos de seguridad. Mientras tanto, la gobernanza trabaja junto con el gobierno departamental en el funcionamiento del emprendimiento y en su futura estructura empresarial.

Más promoción y nuevos desafíos

Entre los objetivos pendientes, Tenca mencionó “la necesidad de promocionar más la central entre los propios salteños y organizar ferias abiertas para acercar al público y facilitar la compra de productos”. También señaló contactos con la Agencia Nacional de Desarrollo “para explorar iniciativas de marketing y herramientas de apoyo a proyectos productivos”.

Para Tenca, ya se cumplieron algunas metas iniciales, como “disponer de un espacio de venta en el parque agroindustrial y generar movimiento comercial en una zona donde antes no existía nada”. El desafío ahora es sumar productores, atraer compradores y fortalecer la dimensión regional del proyecto. “Yo creo que esto vino para quedarse y va a ser bueno, y mes a mes va a ir mejorando sensiblemente”, concluyó.