El destino de los residuos agrícolas y la falta de controles en el vertedero municipal generan preocupación por sus consecuencias ambientales y sanitarias.

César Piastri, empresario del sector del reciclaje, explicó cómo funciona el sistema de recolección y disposición final de los residuos agrícolas. Advirtió que todavía hay productores que optan por llevarlos al vertedero municipal, donde, señaló, no existen controles suficientes.

Días atrás, la diaria publicó un informe sobre el Plan Vale, una iniciativa que promueve la recuperación y valorización de envases y materiales de envasado posconsumo.

Sin embargo, existe otra problemática ambiental que también merece atención: el destino de los residuos que genera la producción hortícola y agrícola. ¿Qué sucede con los plásticos, envases de fitosanitarios, mangueras, nailon de invernáculos y otros materiales que quedan como resultado de la actividad? ¿Quién controla que reciban una disposición final adecuada?

Para conocer cómo funciona el sistema de recolección y tratamiento de estos residuos en la región, la diaria entrevistó al empresario César Piastri, radicado en Salto y con más de 45 años de trayectoria en el sector del reciclaje industrial y la gestión ambiental.

Piastri explicó que su empresa, Firomix SA, trabaja como parte de la estructura operativa de Campo Limpio, una asociación civil que gestiona de manera segura la recuperación y el reciclaje de envases vacíos de productos utilizados en el agro y que cuenta con distintos puntos de recepción en todo el país.

En ese esquema, Firomix SA tiene a su cargo la cobertura de Salto, parte de Paysandú y Artigas, además de contar con un depósito en Bella Unión.

El empresario señaló que Campo Limpio es financiado por grandes productores y empresas, y que existe un sistema establecido para que los residuos de la actividad agrícola tengan un destino adecuado.

Los envases de productos fitosanitarios deben llegar destapados y con el correspondiente triple lavado. A ellos se suman las bolsas de fertilizantes, los caños de riego y los náilones utilizados en invernáculos y silos. No obstante, el servicio abarca una variedad mucho más amplia de materiales. Con la logística coordinada entre Campo Limpio y Firomix SA, los productores pueden entregar cartón, plásticos, chatarra, cubiertas y aceites usados, entre otros residuos.

“Hay un montón de cosas que no tienen costo, pero también existe una variedad importante de residuos que sí lo tienen, porque son más contaminantes y pertenecen a la categoría”, explicó Piastri.

Dentro de este último grupo mencionó filtros y trapos contaminados con hidrocarburos, tubos fluorescentes y chatarra electrónica. Indicó que se trata de un servicio integral que permite al productor gestionar diferentes tipos de residuos sin tener que buscar por separado una solución para cada uno.

La empresa está ubicada en el kilómetro 484,500 de la ruta 3. Allí se reciben, clasifican, trituran y compactan los materiales que pueden ser acondicionados para su posterior aprovechamiento como materia prima, mientras que los residuos que requieren otro tratamiento son derivados a los destinos habilitados para su disposición final.

Un sistema con documentación y trazabilidad

Piastri remarcó que la entrega de estos residuos en los centros de acopio no es simplemente una opción ambiental, sino que responde a obligaciones establecidas por la normativa. Cada entrega se realiza contra documentación y el productor recibe un certificado que acredita la disposición final de los materiales.

“No recibimos nada a lo que no podamos darle una disposición final correcta, tanto de categoría 1 como de categoría 2, que comprende los residuos no peligrosos y los peligrosos”, sostuvo.

En el caso de los desechos químicos o de aquellos materiales que presentan mayores riesgos de contaminación, el procedimiento exige información específica sobre el producto, su ficha técnica, las cantidades y el tipo de tratamiento que corresponde. Estos residuos son derivados a operadores habilitados y su gestión tiene un costo.

“Integramos una cadena: Firomix SA funciona en Salto como centro logístico y después hay entre diez y 15 empresas que se encargan de dar el último paso en la disposición. Posteriormente, se nos entrega un certificado”, detalló.

El empresario indicó que las empresas que participan en esta cadena deben cumplir con las disposiciones de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental, organismo encargado de regular y controlar estos procedimientos.

El vertedero, una preocupación ambiental

A pesar de que existe un sistema para gestionar los residuos agrícolas e industriales, Piastri reconoció que todavía hay productores que no recurren a los centros de acopio. Uno de los principales obstáculos es el costo que implica trasladar los materiales hasta los lugares habilitados. “A veces los productores hacen oídos sordos porque el traslado tiene un costo y es más fácil tirar las cosas en el vertedero”, señaló.

Frente a esa realidad, afirmó que se está trabajando para que el vertedero municipal deje de recibir este tipo de residuos y para fortalecer la coordinación entre los distintos actores involucrados. “Estamos tratando de que el vertedero no reciba más esas cosas y de trabajar más en conjunto para tener un planeta más limpio”, expresó.

La situación del vertedero municipal de Salto es una problemática que lleva años causando preocupación y reclamos. Aunque en el horizonte aparece la posibilidad de un cambio en su funcionamiento, Piastri consideró que la situación actual sigue siendo muy preocupante. “En este momento es tierra de nadie, no hay control. Entran al lugar con cubiertas y fitosanitarios”, advirtió.

Su preocupación no se limita al impacto ambiental que puede generar la acumulación de estos materiales. También puso el foco en los riesgos para las personas que frecuentan el lugar, especialmente porque se trata de una zona donde hay niños.

Como ejemplo, recordó situaciones ocurridas en otros departamentos, donde se utilizaron bidones para almacenar agua potable sin tener en cuenta que habían contenido productos contaminantes y potencialmente peligrosos.

El manejo inadecuado de los envases de fitosanitarios y de otros residuos de la producción agrícola no representa solamente un problema de acumulación de basura. También puede convertirse en un riesgo para la salud de las personas y para el ambiente. Piastri sostuvo que el desafío pasa por fortalecer los controles, facilitar la entrega de los materiales en los centros habilitados y evitar que residuos que requieren tratamientos específicos terminen en lugares que no están preparados para recibirlos.