En la víspera de las elecciones, el ministro de la Corte Electoral José Korzeniak explicó que la prohibición de venta de alcohol regirá desde las 19.30 del sábado y, finalizado el horario de votación, habrá un “escrutinio primario” inmediato.

El domingo, entre las 8.00 y las 19.30, serán las elecciones del Banco de Previsión Social (BPS). El resultado determinará quiénes serán los directores sociales –uno por orden: trabajadores activos, pasivos y empresas contribuyentes–. Estos se incorporarán al directorio junto con los cuatro designados por el Poder Ejecutivo. Además, por cada titular se elegirán cinco suplentes.

El voto es secreto y obligatorio por ley para los habilitados por el padrón electoral, una cifra que asciende a 2,2 millones de personas. La consulta para saber si se está o no habilitado se puede realizar en línea, mediante la credencial, la cédula o el nombre. Allí también se informa el lugar de votación.

Se vota con la credencial cívica –aunque quienes no presenten el documento físico podrán indicar sus datos– y, en el caso de los electores extranjeros, con cédula. Un trabajador con varias afiliaciones al BPS solo puede votar una vez en el orden de activos, lo que también aplica para el que recibe más de una pasividad, pero si una persona está habilitada para votar en diferentes órdenes –por ejemplo, un trabajador que además recibe una pensión– debe votar en cada uno de ellos.

Están exceptuados de la obligatoriedad del voto los activos, pasivos o titulares de empresas unipersonales mayores de 75 años y las personas que, independientemente de su edad, sean titulares de prestaciones por incapacidad otorgadas por el BPS. Quienes no aparezcan en el padrón no deben votar ni recibirán multas.

¿Quiénes son los candidatos para las elecciones del BPS?

En activos compiten dos. Al frente de la lista 11 está Carlos Clavijo, dirigente nacional de la Unión Nacional de Trabajadores Metalúrgicos y Ramas Afines, respaldado por el PIT-CNT, que apuesta a mantener el cargo en el directorio que ocupa desde 2024. Por otro lado, Lorena Roqueta lidera la lista 15, bajo el lema “Hay otro camino”, que presentó candidaturas en todos los órdenes con el apoyo del actual director representante de las empresas, José Pereyra, en su momento impulsado por Un Solo Uruguay.

En pasivos hay tres opciones: la lista 1 de Estela Ovelar, de la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas; la lista 2 de María Ángela Pereira, candidata de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, y la lista 5, encabezada por Renaldo Borriero, de “Hay otro camino”.

Hay cuatro opciones para las empresas contribuyentes. La Confederación de Cámaras Empresariales respalda a Daniel Añón, secretario de la Unión de Vendedores de Nafta, quien encabeza la lista 30. Y “Hay otro camino” tiene a Jorge Fernández Pereyro en la lista 25. También se postulan Bernardo Aldabalde con la lista 27 –quien tenía previsto liderar la 25, pero tras un cambio de planes se presentó por su cuenta– y Graciela Álvarez con la lista 21, respaldada por la Asociación Nacional de Micro y Pequeñas Empresas y la Comisión Nacional de Fomento Rural.

Habrá veda

El ministro de la Corte Electoral José Korzeniak explicó que no habrá veda para los espectáculos públicos, pero sí cesará la propaganda 48 horas antes de la votación y se prohibirá la venta de bebidas alcohólicas desde las 19.30 de este sábado.

En cuanto a la participación en las últimas elecciones del BPS, señaló que en los órdenes empresarial y de activos superó el 80%, pero en el de pasivos estuvo cerca del 60%, aunque recordó que los mayores de 75 años están exonerados y por eso es “normal” que así sea.

Reparó en que “hay más competidores que en elecciones anteriores”, y dijo que, finalizado el horario de votación, habrá un “escrutinio primario” y en “pocas horas” se publicarán los resultados. Luego comenzará un “escrutinio definitivo o departamental”, previsto para el martes. Los resultados definitivos se conocerán “en cuatro días”, estimó.

Sostuvo que, con más de dos millones de habilitados, habrá más de 5.000 circuitos en todo el país y eso implica un “esfuerzo logístico”, además de requerir “una movilización importante de funcionarios públicos”.

Justificaciones y multas

Es posible justificar el no voto en las elecciones. Si se hace en línea, tendrá que utilizarse un enlace que se habilitará en el portal de la Corte Electoral un día después de las elecciones. Para ingresar será necesario contar con un usuario ID Uruguay, aunque no pertenezca al interesado. No habrá límite de justificaciones por cuenta. El trámite también puede ser en persona, en cualquiera de las Oficinas Electorales Departamentales u Oficinas Inscriptoras Delegadas de la Corte Electoral, y el plazo para solicitar la justificación vence el 21 de enero de 2027. Si se está habilitado en más de un orden, se deberá justificar cada uno de ellos por separado.

Entre las causas válidas para justificar no votar están “padecer enfermedad, invalidez o imposibilidad física” –que requiere un certificado médico o expedido por un establecimiento si la persona está internada–. Para acreditarla, se requiere un certificado médico o, si la persona está internada, uno expedido por la institución correspondiente. También se incluye “estar ausente del país” el día de las elecciones, que se puede acreditar con un certificado de la Dirección Nacional de Migración; pasajes u otros en un plazo de 60 días desde el ingreso, y vivir “fuera del departamento en que debe sufragar”, lo que requiere documentación probatoria del domicilio, pero no aplica para mandatarios de empresas.

Quienes viven en el exterior podrán presentarse 20 días antes o 20 días después de la elección a la oficina consular más próxima de su ubicación para acreditarlo.

Las multas por no votar sin justificación varían y se pueden pagar en línea o en las oficinas de la Corte Electoral. A los activos les corresponde una multa de 1 UR ($ 1.900) y de 2 UR ($ 3.800) si son profesionales con títulos universitarios o funcionarios públicos. Asimismo, los pasivos tendrán que pagar una multa de 1 UR y, en el caso de las empresas contribuyentes, la cifra depende de los trabajadores en plantilla: $ 11.400 (6 UR) hasta 10, $ 22.800 (12 UR) entre 11 y 50, y $ 38.000 (20 UR) si tiene más de 50. Si una empresa no está en el padrón por no haber designado mandatarios en el plazo reglamentario, será multada.