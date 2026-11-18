La iniciativa, presentada por la diputada nacionalista Fernanda Auersperg, establece que el período de hospitalización no se descuente de la licencia maternal y aplica para trabajadoras del sector público y privado.

La Cámara de Diputados aprobó este martes un proyecto de ley que crea una licencia especial por cuidado neonatal para las madres de bebés prematuros que requieren internación hospitalaria. La iniciativa, presentada por la diputada del Partido Nacional Fernanda Auersperg, busca evitar que el tiempo que el recién nacido permanece en el hospital se descuente del período de descanso maternal ya establecido. Tras recibir la aprobación de Diputados, el texto deberá ser considerado por el Senado.

El proyecto establece que se entenderá por nacimiento prematuro aquel que se produzca antes de las 37 semanas de gestación. En esos casos, cuando el recién nacido requiera internación hospitalaria como consecuencia de la prematuridad, la madre tendrá derecho a una licencia especial por cuidado neonatal durante el período comprendido entre el nacimiento y el alta hospitalaria.

La licencia abarcará el paso del bebé por las unidades de cuidados intensivos, cuidados intermedios, servicios de neonatología o cualquier otra modalidad de internación hospitalaria, siempre que la situación esté acreditada mediante una certificación médica del prestador de salud.

El punto central de la iniciativa es que, durante ese período, quedará suspendido el cómputo del descanso maternal posterior al parto. Una vez que el recién nacido reciba el alta, comenzará o se reanudará, según corresponda, el período de licencia maternal que le corresponda a la trabajadora de acuerdo con la normativa vigente.

La exposición de motivos sostiene que, cuando el nacimiento se produce prematuramente y requiere hospitalización, “el transcurso del descanso maternal durante el período de internación puede determinar que una parte sustancial de este se consuma sin que la madre pueda ejercer plenamente los cuidados cotidianos que dicho descanso procura garantizar”.

El documento señala que esta situación cobra especial relevancia cuando la internación se prolonga durante semanas o meses, ya que el reintegro de la madre al trabajo podría coincidir con una etapa en la que el niño todavía requiere una atención especialmente intensa en el ámbito familiar.

La propuesta alcanza tanto a trabajadoras de la actividad privada como de la pública, independientemente de su régimen de afiliación previsional. En el sector privado, durante la internación, la madre tendrá derecho a una prestación económica equivalente al subsidio por maternidad, calculada sobre las mismas bases. Ese pago tendrá carácter autónomo y no afectará el derecho a percibir íntegramente el subsidio correspondiente al período de descanso maternal. La prestación estará a cargo del Banco de Previsión Social.

En el ámbito público, la licencia especial será remunerada y la funcionaria conservará el derecho a percibir las retribuciones que le correspondan.

El proyecto también contempla los nacimientos múltiples: en esos casos, el cómputo o la reanudación del descanso maternal comenzará a partir del alta hospitalaria del último de los recién nacidos. Además, establece que la aplicación del nuevo régimen no podrá reducir las extensiones especiales de licencia previstas en la legislación vigente ni afectar los derechos que resulten más favorables para la trabajadora.

La iniciativa aclara que la nueva licencia no implicará una reducción de los derechos del otro progenitor por concepto de licencia por paternidad o de los subsidios y licencias para el cuidado del recién nacido.

Entre los fundamentos, Auersperg plantea que la internación neonatal no elimina la necesidad de cuidados maternos posteriores al alta hospitalaria. “El acompañamiento familiar, el fortalecimiento del vínculo de apego y la posibilidad de desarrollar adecuadamente la lactancia materna constituyen aspectos relevantes para su bienestar y desarrollo integral”, sostiene el texto.

Si el Senado también aprueba el proyecto, la ley entrará en vigencia a partir de su promulgación y el Poder Ejecutivo dispondrá de 90 días desde ese momento para reglamentarla y establecer los mecanismos de acreditación médica y coordinación necesarios para su aplicación.